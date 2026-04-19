SIP Calculation : 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना कई लोगों के लिए लाइफटाइम गोल होता है. निवेशकों, खासकर लो और मिडिल इनकम ग्रुप से जुड़े लोगों का सपना होता है करोड़पति बनना. ये मुश्किल जरूर लगता है. लेकिन, सही फाइनेंशियल प्लानिंग और अनुशासित निवेश से ये लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है.

कैसे बनेगा बड़ा फंड?

पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड SIP यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में निवेश का सबसे आसान तरीका बनकर उभरा है. हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये की SIP भी 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने की शुरुआत हो सकती है. लंबी अवधि तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. इससे छोटी-छोटी रकम भी समय के साथ बड़ा फंड बन सकती है.

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खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है SIP

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, SIP निवेशकों में वित्तीय अनुशासन भी लाती है और खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है. दूसरी ओर 1 करोड़ रुपये जैसी बड़ी बचत का लक्ष्य भी SIP के जरिए हासिल किया जा सकता है. ये निवेश अवधि और मासिक निवेश राशि पर निर्भर करता है. अगर कोई व्यक्ति कम से कम 30 साल तक निवेश करता है, तो रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है.

मान लीजिए सालाना औसत रिटर्न 12% मिलता है और हर महीने 2,000 रुपये की SIP की जाती है, तो 30 साल में ये फंड इस तरह बढ़ेगा:

निवेश अवधि: 30 साल

कुल निवेश राशि: 7.2 लाख रुपये

अनुमानित रिटर्न: 54.42 लाख रुपये

कुल फंड: 61.62 लाख रुपये

यहीं कंपाउंडिंग का असली असर दिखता है. अगर 30 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है, तो SIP राशि बढ़ाकर 2,833 रुपये प्रति माह करनी होगी. ऐसे में 30 साल में कुल निवेश 10.2 लाख रुपये होगा. 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से अनुमानित रिटर्न 89.8 लाख रुपये होगा और कुल फंड 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. अगर आप SIP राशि 2,000 रुपये ही रखना चाहते हैं, तो टारगेट पाने के लिए निवेश अवधि 5 साल और बढ़ानी होगी.

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देखिए क्या है फार्मूला:

निवेश अवधि: 35 साल

कुल निवेश राशि: 8.4 लाख रुपये

अनुमानित रिटर्न: 1.02 करोड़ रुपये

कुल फंड: 1.1 करोड़ रुपये

इस रणनीति को और असरदार बनाने के लिए निवेशक हर साल SIP राशि में 10% की बढ़ोतरी कर सकते हैं. इससे जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और लक्ष्य तय समय से पहले हासिल किया जा सकता है. निवेशकों को अपने फाइनेंशियल गोल तय करते समय महंगाई और टैक्स जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि निवेश का रोडमैप ज्यादा रियल और प्रभावी बन सके.