Gold Reserve: रूस ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व से भौतिक सोना (Physical Gold) बेचना शुरू कर दिया है. यह 25 साल में पहली बार हुआ है. मुख्य वजह यूक्रेन युद्ध में लगातार बढ़ रहे सैन्य खर्च से फैलता बजट घाटा है.बर्लिन स्थित न्यूज आउटलेट bne IntelliNews की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-फरवरी 2026 में रूस ने 14 टन सोना बेचा. जनवरी में 300,000 औंस (लगभग 9.3 टन) और फरवरी में 200,000 औंस (करीब 6.2 टन) सोना बेचा गया. यह 2002 के बाद दो महीने में सबसे बड़ी बिक्री है.

ईरान-इजरायल जंग (West Asia war) के बाद तेल और गैस का आयात महंगा हो गया है और अमेरिकी डॉलर की ड‍िमांड बढ़ गई है. तुर्क‍िये की मुद्रा लीरा (TL) को स्थिर रखने और महंगाई पर काबू पाने के लिए सेंट्रल बैंक ने यह कदम उठाया है. ब‍िके हुए सोने का आधे से ज्‍यादा ह‍िस्‍सा स्वैप डील के जर‍िये विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए इस्तेमाल किया गया. बाकी सोने को ओपन मार्केट में सीधे तौर पर बेचा गया. रूस और तुर्क‍िये ने अपने गोल्‍ड र‍िजर्व ने भारी-भरकम सोने की ब‍िक्री की है. लेक‍िन शायद आपके मन में भी सवाल आया हो क‍ि आख‍िर इस सोने को एक देश से दूसरे देश कैसे पहुंचाया जाता है?

पहले से काफी बदल गया स‍िस्‍टम

एक समय होता था जब कोई देश अपने सोने को ग‍िरवी रखता था या उसकी ब‍िक्री करता था तो गोल्‍ड को व‍िशेष व‍िमान से भेजा जाता था. 1991 में भारत की हांफती अर्थव्यवस्था को बचाने के ल‍िये आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास सोना ग‍िरवी रखा था. इस गोल्‍ड को भी व‍िशेष व‍िमान के जर‍िये भेजा गया था. लेक‍िन अब स‍िस्‍टम पहले से काफी बदल गया है. जब कोई देश गोल्‍ड र‍िजर्व की ब‍िक्री करता है तो यह डील उन देशों के केंद्रीय बैंकों (Central Banks) के बीच होती है.

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कम ही होती है फ‍िज‍िकल गोल्‍ड की श‍िप‍िंग

यह पूरा प्रोसेस गोपनीय, स्‍ट्रक्‍चर्ड और मार्केट को प्रभावित नहीं करने वाला होता है. चीजें पहले के मुकाबले काफी बदल गई हैं, इसल‍िए ज्यादातर मामलों में फ‍िज‍िकल गोल्‍ड (Physical Gold) शिप नहीं किया जाता. बल्कि बुक एंट्री ट्रांसफर (Book-Entry Transfer) यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माल‍िकाना हम बदल द‍िया जाता है. आइए समझते हैं इसका स्‍टेप-बॉय-स्‍टेप पूरा प्रोसेस-

बातचीत और द्विपक्षीय समझौता

दोनों देशों के केंद्रीय बैंक इसको लेकर सीधे बातचीत करते हैं. बातचीत के दौरान गोल्‍ड की क्वांटिटी, दाम (Price), भुगतान की मुद्रा (अध‍िकतर अमेर‍िकी डॉलर में) और समय तय किया जाता है. इस एग्रीमेंट को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है ताकि बाजार में अचानक क‍िसी तरह का उतार-चढ़ाव न हो. इसके ल‍िए कभी-कभी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) या लंदन बुलियन मार्केट (LBMA) जैसे मीड‍िएटर की मदद ली जाती है. इसके बाद गोल्‍ड प्राइस‍िंग तय होती है? यह मौजूदा बाजार दर पर आधार‍ित होती है.

कैसे ट्रांसफर होता है गोल्‍ड?

गोल्‍ड र‍िजर्व की ब‍िक्री तो ठीक है. लेक‍िन सबसे बड़ा सवाल यही है क‍ि सोने का ट्रांसफर कैसे क‍िया जाता है? कैसे इसका माल‍िकाना हक बदलता है? आपको बता दें ज्‍यादातर सोना लंदन (Bank of England), न्यूयॉर्क (Federal Reserve Bank) या दूसरे व‍िश्‍वसनीय वॉल्‍ट में रखा जाता है. यहां रखे गोल्‍ड को फ‍िजीकली नहीं हिलाया जाता. जो सेंट्रल बैंक सोना बेच रहा है उसके अकाउंट से सोना डेबिट (काटा) क‍िया जाता है और खरीदार बैंक के खाते में इसे क्रेडिट (जमा) कर दिया जाता है. यह पूरी तरह इलेक्‍ट्रॉन‍िकली उसी तरह होता है, जैसे क‍िसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर क‍िया जाता है. हालांक‍ि, अभी भी ऐसे मामलों में फ‍िज‍िकल श‍िपमेंट होती है जब खरीदार देश उस सोने को अपने यहां मंगवाना चाहता है. यह प्रोसेस काफी महंगा, सुरक्ष‍ित और दुर्लभ है.

कैसे क‍िया जाता है पेमेंट?

गोल्‍ड र‍िजर्व खरीदने-बेचने का पेमेंट खरीदार बैंक बेचने वाले बैंक को अमेर‍िकी डॉलर (USD) में ट्रांसफर करता है. यह पेमेंट SWIFT या केंद्रीय बैंक‍िंग चैनल से होता है. इस डील के पूरा होने के बाद आईएमएफ (IMF) के ऑफ‍िश‍ियल रिजर्व आंकड़ों में र‍िपोर्ट किया जाता है. इसे वर्ल्‍ड गोल्‍ड काउंस‍िल (World Gold Council) और बीआईएस (BIS) की तरु से ट्रैक क‍िया जाता है.