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Hindi Newsबिजनेसईरान युद्ध संकट के बीच रूस के एक फैसले से चीन में त्राहिमाम, ड्रैगन की स्पीड पर पुतिन ने लगाया ब्रेक! 4 महीने तक सप्लाई रोकी

ईरान युद्ध संकट के बीच रूस के एक फैसले से चीन में त्राहिमाम, ड्रैगन की स्पीड पर पुतिन ने लगाया ब्रेक! 4 महीने तक सप्लाई रोकी

China Energy Crisis: युद्ध शुरू होने के बाद चीन पहले ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा चुका है. अब रूस के एक फैसले से बीजिंग की मुश्किल बढ़ा दी है.  रूसी तेल के सबसे बड़ी खरीदार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 29, 2026, 10:45 AM IST
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ईरान युद्ध संकट के बीच रूस के एक फैसले से चीन में त्राहिमाम, ड्रैगन की स्पीड पर पुतिन ने लगाया ब्रेक! 4 महीने तक सप्लाई रोकी

Russia oil export: मिडिल ईस्ट वॉर के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है. ईरान-अमेरिका जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने और तेल के बड़े उत्पादक कहलाने वाले खाड़ी देशों की रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है,जिसकी वजह से दुनियाभर के देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है. एनर्जी क्राइसिस के बीच रूस के एक फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है. रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक गैसोलिन यानी पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. घरेलू सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रूस से अगले चार महीने के लिए गैसोलिन का एक्सपोर्ट रोकने का फैसला किया है. रूस से इस फैसले का असर उन तमाम देशों पर होगा, जो उससे पेट्रोल की खरीद करते हैं.  

रूस से फैसले से चीन में हड़कंप  

रूस तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रहा है. हर दिन वो 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है. मिडिल ईस्ट वॉर के बीच रूस के इस फैसले से चीन में उथल-पुथल मचने वाली है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा गैसोलिन का इंपोर्ट करता है. चीन रूसी गैसोलिन का सबसे बड़ा आयातक देश है. ऐसे में रूस के इस फैसले से बीजिंग की मुश्किल बढ़ने वाली है. चीन के अलावा तुर्किए, ब्राजील, सिंगापुर भी इस लिस्ट में है. ये पहली बार नहीं है, जब रूस ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हो. घरेलू सप्लाई को जारी रखने के लिए रूस की ओर से ऐसे फैसले पहले भी लिए जा चुके हैं. इस बार फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब होर्मुज बंद होने से दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. चीन के लिए ये मुश्किल बड़ी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पेट्रोल रूस से ही खरीदता है. बीते साल सिर्फ दिसंबर महीने में उसने रूस से 65000 करोड़ रुपये का पेट्रोल खरीदा था. अब उसे रूस का विकल्प खोजना होगा.  वहीं इस वक्त, जबकि कच्चे तेल की कीमत पहले से आसमान छू रही है, पेट्रोल के निर्यात पर लगी पाबंदी कच्चे तेल की मांग और कीमत दोनों को बढ़ा सकती है. 

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रूस के फैसले से चीन में महंगाई की मार  

युद्ध शुरू होने के बाद से चीन पहले ही पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ा चुका है. अब सप्लाई रुकने से मुश्किल और बढ़ेगी.चीन में पेट्रोल 1160 युआन और डीजल 1115 युआन प्रति टन महंगा किया जा चुका है. रूस से पेट्रोल की सप्लाई रुकने से कीमतें और बढ़ने की आशंका है. तेल के दाम बढ़ने का मतलब है चीन में और महंगाई बढ़ना. चीन जो पहले से ही मंदी की कागर पर पहुंच चुका है, रियल एस्टेट की मंदी बैंकिंग सेक्टर तक पहुंच रही है , इस ऊर्जा संकट से उसकी मुश्किल और बढ़ेगी.  

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चीन जा रहे रूसी तेल जहाजों का यूटर्न 

रूस ने इससे पहले भी चीन को झटका दिया है. चीन के लिए भेजे जा रहे रूसी तेल के 6 जहाजों ने समंदर में यूटर्न लेते हुए भारत का रूख कर लिया था. वहीं ईरान ने होर्मुज पर चीन के दो तेल के जहाजों को रोक दिया.  चीन रूसी तेल का बड़ा खरीदार है. साल के शुरुआती दो महीनों में बीजिंग के लिए रूसी तेल का आयात 40.9 फीसदी बढ़कर 21.8 मिलियन टन  तक पहुंच गया.  

रूस के फैसले से भारत पर क्या होगा असर ? 

भारत भी रूसी तेल का बड़ा खरीदार है, लेकिन इस फैसले से उसपर असर कम होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल का आयात करने के बजाए कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है. क्रूड ऑयल को भारत की रिफाइनरियां प्रोसेस कर पेट्रोल और डीजल बनाती है. भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है. रिफाइनिंग के बाद न केवल घरेलू जरूरत को पूरा करता है, बल्कि उसका निर्यात भी करता है. भारत के कुल रूसी आयात में पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट्स की हिस्‍सेदारी सिर्फ 5-7% है, ऐसे में इस बान का भारत पर खास असर नहीं होगा.  हालांकि, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तेल के दाम बढ़ सकते हैं.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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