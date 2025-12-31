Advertisement
trendingNow13059939
Hindi Newsबिजनेससाल 2026 में कैसा रहेगा शेयर बाजार, किन-किन फैक्टर्स से बदलेगी सेंसेक्स की चाल? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

साल 2026 में कैसा रहेगा शेयर बाजार, किन-किन फैक्टर्स से बदलेगी सेंसेक्स की चाल? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग, कम महंगाई, अच्छी फसल और सोने की कीमतों से बढ़ी लोगों की संपत्ति का सहारा मिलेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 31, 2025, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2026 में कैसा रहेगा शेयर बाजार, किन-किन फैक्टर्स से बदलेगी सेंसेक्स की चाल? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Share Market Prediction: साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग, कम महंगाई, अच्छी फसल और सोने की कीमतों से बढ़ी लोगों की संपत्ति का सहारा मिलेगा. मंगलवार को जारी बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के टैक्स से जुड़े फैसलों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आसान ब्याज दर नीतियों के कारण कंपनियों की कमाई में सुधार देखने को मिल सकता है. इससे अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे अच्छी रिकवरी होगी.

कौन-कौन से फैक्टर्स तय करेंगे सेंसेक्स की चाल
रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू बाजार से जुड़े सेक्टर, जैसे ऑटोमोबाइल और उपभोग (कंजम्प्शन) से जुड़े उद्योग, आगे बढ़ सकते हैं. वहीं, टैक्स और टैरिफ संबंधी अनिश्चितता कम होने और रुपए के स्थिर होने से निर्यात में तेजी आ सकती है.रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा. इसका कारण वैश्विक व्यापार शुल्क में बदलाव, अंतरराष्ट्रीय तनाव और विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकालना रहा. इसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूत घरेलू आर्थिक स्थिति के चलते टिका रहा. 

लार्ज-कैप शेयरों ने बाजार को स्थिरता दी, जबकि मिड-कैप शेयरों ने करीब 5 प्रतिशत का रिटर्न दिया. वहीं, स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई. निवेशकों ने मजबूत बैलेंस शीट और भरोसेमंद कमाई वाली कंपनियों को ज्यादा पसंद किया.सितंबर 2025 में बाजार में गिरावट के बाद हर दो-तीन महीने में अलग-अलग सेक्टर आगे आते रहे. ऑटो सेक्टर ने करीब 21.7 प्रतिशत की बढ़त दिखाई. टैक्स में राहत, ड्यूटी कम होने और त्योहारी मांग से उपभोग सेक्टर को भी फायदा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, निर्यात से जुड़े सेक्टर पीछे रह गए. आईटी सर्विस सेक्टर पर टैरिफ की अनिश्चितता और अन्य कारणों का असर पड़ा और इसमें लगभग 13.7 प्रतिशत की गिरावट आई.रिपोर्ट के अनुसार, निफ्टी 50 ने साल 2025 में करीब 9 प्रतिशत का रिटर्न दिया. इस दौरान बाजार में डर और उतार-चढ़ाव ज्यादा रहा. इंडिया वीआईएक्स (जो बाजार के जोखिम को दिखाता है) जनवरी से मई के बीच छह बार 20 अंक के ऊपर गया और अप्रैल में 22.79 के स्तर तक पहुंचा.स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक अन्य हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कंपनियों की कमाई बढ़ने की संभावना और विदेशी निवेशकों की वापसी से 2026 तक शेयर बाजार में और मजबूती आ सकती है.आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...