इकोनॉमिक सर्वे के बाद कैसे रहे शेयर बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या रहा हाल? यहां जानें सबकुछ

Economic Survey 2026: 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. वहीं, एक फरवरी दिन रविवार को वह देश का बजट पेश करेंगी. इस बीच शेयर बाजार में जहां तेजी दिखी है. वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये ने चिंता बढ़ा दी है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:16 PM IST
Share Market Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को देश की संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया.  इस आर्थिक सर्वेक्षण में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया है, जो तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी.वहीं, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बावजूद भी इस सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है. इस अनुमान से लगता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अपनी तेज रफ्तार को आगे भी बनाए रखेगी.

इस बीच हम यहां बात भारतीय शेयर बाजार और भारतीय करेंसी रुपये की कर रहे हैं. जी हां, 29 जनवरी को मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे संसद के पटल पर रख दिया गया. अब आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद और बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार की क्या स्थिति रही और गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या हाल रहा.

Sensex और Nifty50 में उछाल
गुरुवार को शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी दिखी. बाजार के दोनों इंडेक्स यानी Sensex और Nifty50 हरे निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए. यह लगातार तीसरी बार है, जब हरे निशान में बाजार बंद हुए हैं. ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों का बाजार से निवेश निकालने और ट्रंप ट्रैरिफ की चुनौतियों के बीच अब बाजार हरे में दिख रहा है. पहले तो यह भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हरे निशान में दिखा और अब इकोनॉमिक सर्वे का भी प्रभाव बताया जा रहा है, वहीं आगामी बजट को लेकर भी शेयर बाजार पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

29 जनवरी को शेयर बाजार के Sensex में 221.69 फीसदी की तेजी दिखी. यह मार्केट बंद के दौरान 0.27 फीसदी के उछाल के साथ हरे निशान में 82,566.37 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखा. वहीं, Nfty50 की बात करें तो यह गुरुवार को 25,345 रुपये पर खुला. इसका लो 25,159.80 तक गया और फिर बाजार बंद के दौरान यह 76.15 अंकों की तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखा. मार्केट बंद के समय Nifty50 हरे निशान में 0.30 फीसदी की तेजी के साथ 25,418.90 के लेवल पर बंद हुआ. 

यह भी पढ़ें- Economic Survey 2026: भारत और USA के बीच ट्रेड डील कब होगी फाइनल? इकोनॉमिक सर्वे में मोदी सरकार ने दी बड़ी जानकारी

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट
शेयर मार्केट हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखा है तो वहीं, डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी (रुपया) कमजोर दिख रही है. पहले हम बुधवार की बात करते हैं. जी हां, बुधवार 28 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 91.99 पर बंद हुआ था. वहीं, आज यानी गुरुवार को भी इसमें गिरावट दिखी है. गुरुवार 29 जनवरी को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ 92 पर आ गया. इस मार्केट के जानकार बताते हैं कि दुनिया में डॉलर की बढ़ती मांग ने इसे और भी मजबूत बना दिया है, वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने साल 2026 की पहली अपनी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे डॉलर इंडेक्स में 4.5 साल के निचले स्तर से तेजी आई और इसके बाद रुपये में यह कमजोरी दिखी है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Share market updateeconomic survey 2026

