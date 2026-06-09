/25 से 10,990 डॉलर...32 साल में कितना बदल गया अमेरिका? FIFA टिकटों की कीमत से लेकर तकनीक तक, क्या-क्या बदला? पूरी कहानी

FIFA Tickets : फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ 32 साल बाद एक बार फिर उत्तरी अमेरिका में लौट रहा है. अमेरिका ने पहली बार 1994 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, लेकिन तब और अब के बीच वर्ल्ड कप में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. टीमों की संख्या से लेकर टिकट की कीमतों, स्टेडियमों की सुविधाओं और मैदान पर लागू नियमों तक, लगभग हर पहलू बदल चुका है.
11 जून से 19 जुलाई 2026 तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला ये टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा वर्जन होगा. 1994 में जहां केवल 24 टीमें हिस्सा लेती थीं. वहीं, 2026 में 48 टीमें मैदान में उतरेंगी.
1994 वर्ल्ड कप में पहले दौर के मैचों के टिकट 25 से 75 डॉलर के बीच उपलब्ध थे, जबकि फाइनल के टिकट 180 से 475 डॉलर तक के थे. इसके मुकाबले 2026 वर्ल्ड कप में पहले दौर के टिकटों की शुरुआती कीमत 140 डॉलर से लेकर 2,735 डॉलर तक पहुंच गई है. फाइनल मुकाबले के टिकटों की कीमत पहले 4,185 से 8,680 डॉलर तय की गई थी. लेकिन, बाद में फीफा ने सबसे महंगे टिकट की कीमत बढ़ाकर 10,990 डॉलर कर दी. इसके साथ ही 2026 वर्ल्ड कप पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग लागू होगी, यानी मांग के अनुसार टिकटों की कीमतें बदलती रहेंगी.
1994 वर्ल्ड कप 24 टीमों वाला आखिरी वर्जन था. इसके बाद 1998 में टीमों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई थी. अब 2026 में ये आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा. नए प्रारूप के तहत राउंड ऑफ-32 भी शामिल किया गया है. इससे फाइनल तक पहुंचने वाली टीमों को अब सात की बजाय आठ मैच खेलने होंगे.
1994 में फीफा ने कुछ स्टेडियमों को मानक आकार से छोटे मैदान इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी. लेकिन, 2026 वर्ल्ड कप के लिए सभी स्टेडियमों को फीफा के निर्धारित मैदान आकार के अनुरूप तैयार किया गया है. 1994 का टूर्नामेंट अमेरिका के नौ स्टेडियमों में खेला गया था. वहीं, 2026 में कुल 16 स्टेडियमों का इस्तेमाल होगा, जिनमें अमेरिका के 11, मेक्सिको के तीन और कनाडा के दो स्टेडियम शामिल हैं. क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक के सभी मुकाबले अमेरिका में खेले जाएंगे.
दिलचस्प बात ये है कि 1994 में उद्घाटन मैच की मेजबानी करने वाला शिकागो इस बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा. शहर ने फीफा के साथ वित्तीय शर्तों को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण मेजबानी से इनकार कर दिया था.
1994 वर्ल्ड कप ने 52 मैचों में कुल 35.9 लाख दर्शकों को आकर्षित कर रिकॉर्ड बनाया था. प्रति मैच औसतन 68,991 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे. 2026 में मैचों की संख्या लगभग दोगुनी होने के कारण कुल दर्शक संख्या 60 से 70 लाख के बीच पहुंचने का अनुमान है.
1994 में खिलाड़ियों को भीषण गर्मी और उमस के बीच बिना किसी निर्धारित ब्रेक के खेलना पड़ता था. अब 2026 में ऐसे मौसम वाले मुकाबलों में प्रत्येक हाफ के दौरान तीन मिनट का वॉटर ब्रेक दिया जाएगा. इस दौरान कोच खिलाड़ियों को रणनीतिक निर्देश भी दे सकेंगे.
1994 वर्ल्ड कप में टीमों को केवल दो खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति थी. तीसरा बदलाव केवल गोलकीपर से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में संभव था. इसके विपरीत 2026 में टीमें सामान्य समय के दौरान पांच खिलाड़ियों को बदल सकेंगी. अतिरिक्त समय में एक और बदलाव की अनुमति होगी, जबकि कन्कशन (सिर की चोट) की स्थिति में एक अतिरिक्त सब्स्टीट्यूशन भी किया जा सकेगा.
1994 वर्ल्ड कप वह पहला टूर्नामेंट था जिसमें खिलाड़ियों के नाम जर्सी पर लिखे गए थे. आज यह फुटबॉल का सामान्य हिस्सा बन चुका है. टूर्नामेंट के संचालन के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है. कुल मिलाकर, 1994 और 2026 के बीच फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि तकनीक, सुविधाओं, नियमों और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह बदल चुका है.