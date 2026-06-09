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25 से 10,990 डॉलर...32 साल में कितना बदल गया अमेरिका? FIFA टिकटों की कीमत से लेकर तकनीक तक, क्या-क्या बदला? पूरी कहानी

फाइनल मुकाबले के टिकटों की कीमत पहले 4,185 से 8,680 डॉलर तय की गई थी. लेकिन, बाद में फीफा ने सबसे महंगे टिकट की कीमत बढ़ाकर 10,990 डॉलर कर दी. इसके साथ ही 2026 वर्ल्ड कप पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग लागू होगी, यानी मांग के अनुसार टिकटों की कीमतें बदलती रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:43 PM IST
25 से 10,990 डॉलर...32 साल में कितना बदल गया अमेरिका? FIFA टिकटों की कीमत से लेकर तकनीक तक, क्या-क्या बदला? पूरी कहानी
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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