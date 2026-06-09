/25 से 10,990 डॉलर...32 साल में कितना बदल गया अमेरिका? FIFA टिकटों की कीमत से लेकर तकनीक तक, क्या-क्या बदला? पूरी कहानी

1994 वर्ल्ड कप में पहले दौर के मैचों के टिकट 25 से 75 डॉलर के बीच उपलब्ध थे, जबकि फाइनल के टिकट 180 से 475 डॉलर तक के थे. इसके मुकाबले 2026 वर्ल्ड कप में पहले दौर के टिकटों की शुरुआती कीमत 140 डॉलर से लेकर 2,735 डॉलर तक पहुंच गई है. फाइनल मुकाबले के टिकटों की कीमत पहले 4,185 से 8,680 डॉलर तय की गई थी. लेकिन, बाद में फीफा ने सबसे महंगे टिकट की कीमत बढ़ाकर 10,990 डॉलर कर दी. इसके साथ ही 2026 वर्ल्ड कप पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग लागू होगी, यानी मांग के अनुसार टिकटों की कीमतें बदलती रहेंगी.