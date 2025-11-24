क्या है येन कैरी ट्रेड? ग्लोबल मार्केट्स में क्यों बढ़ रही है घबराहट, यहां समझें पूरी कहानी

Yen Carry Trade : येन कैरी ट्रेड एक पुरानी करेंसी मार्केट स्ट्रेटेजी है, जिसमें निवेशक कम-ब्याज वाली करेंसी को उधार लेकर अधिक-ब्याज वाली करेंसी में निवेश करते हैं. वर्षों तक जापान के अल्ट्रा-लो ब्याज दरों और कमजोर येन के कारण जापानी करेंसी दुनिया की सबसे पसंदीदा फंडिंग यूनिट बन गई. लेकिन जब येन डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाता है, तो ये ट्रेड जल्दी ही घाटे में बदल जाते हैं. इससे निवेशक अपनी पोजीशन बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं. ये अक्सर वैश्विक बाजारों में बड़े सेल-ऑफ का कारण बनता है.

जापान की वर्तमान स्थिति ही बताती है कि बाजार में नर्वसनेस क्यों बढ़ी हुई है. दशकों तक डिफ्लेशन से जूझने के बाद कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जापान ने आखिरकार 2022 में महंगाई दर 2% के लक्ष्य को पार किया और सबसे अहम बात ये रेट लगातार तीन साल से इस लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है.

कैसे काम करता है येन ट्रेड और क्या हैं इसके जोखिम?

साधारण शब्दों में निवेशक येन उधार लेते हैं और जापान की ऐतिहासिक रूप से कम ब्याज दरों का फायदा उठाते हैं. उधार लिए गए येन को किसी अन्य करेंसी में बदलकर अधिक-ब्याज वाले निवेशों में लगाया जाता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, शेयर या उन देशों की रियल एस्टेट जहां ब्याज दरें अधिक हैं. अगर निवेश का रिटर्न उधार लिए गए येन की लागत से अधिक होता है, तो निवेशक को फायदा होता है.

अगर येन की वैल्यू निवेश की करेंसी के मुकाबले बढ़ जाता है, तो निवेशक को येन में वापस बदलते समय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. वैश्विक बाजार की गतिविधियां या ब्याज दरों में बदलाव इन ट्रेड्स को अचानक समाप्त करने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे करेंसी और अन्य संपत्ति बाजारों में अस्थिरता फैल सकती है.

सतर्क हैं निवेशक

अर्थशास्त्रियों का अब मानना है कि महंगाई बनी रहेगी, मांग बढ़ेगी, और इसके बाद ब्याज दरें भी बढ़ेंगी. बाजार इस बदलाव के लिए पहले से ही तैयार हो रहे हैं. जापानी बॉन्ड यील्ड पिछले दो साल से बढ़ रही है, जिससे विदेशी निवेशक उस बाजार में वापस आ रहे हैं. ये कदम आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन नवंबर में अचानक बढ़ोतरी ने सभी को चौंका दिया. कई सालों तक, येन कैरी ट्रेड ने वैश्विक कैपिटल फ्लो को आकार दिया है. अब, जापानी यील्ड में केवल थोड़ी सी हलचल भी विश्व के बाजारों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है, यही कारण है कि निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है.