Passport Application: पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान, इस तरह से कर सकते हैं अप्लाई

Indian Passport: अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है. बिना पासपोर्ट के विदेश यात्रा करना संभव नहीं है. हर देश का अलग पासपोर्ट होता है. वहीं पासपोर्ट पहचान साबित करने के लिए भी जरूरी होता है. भारत में हर रोज नए पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन आते हैं. हालांकि कई लोगों को पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी नहीं होती है. ऐसे में आज हम आपको पासपोर्ट बनवाने के आसान तरीके के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप बताने वाले हैं.

Passport Online Application

अगर आप भारतीय नागरिक हैं और पासपोर्ट बनवाने चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. आप भारतीय पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और वर्तमान स्थान आपका भारत है तो इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवदेन किया जा सकता है.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

- Passport Seva Online Portal पर रजिस्टर करें.

- Passport Seva Online Portal पर रजिस्टर करने के बाद Login करें.

- "Apply for Background Verification for GEP" लिंक पर क्लिक करें.

- फॉर्म में मांगी गई जानकारियां भरें और उसे सब्मिट करें.

- इसके बाद "Pay and Schedule Appointment" लिंक पर क्लिक करें.

-जिस जगह का आप Appointment बुक करना चाहते हैं वो जगह चुनें.

-Appointment बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करें.

- "Print Application Receipt" पर क्लिक करें और अपने आवेदन का प्रिंट ले लें. इसके अलावा मोबाइल पर Appointment का एक मैसेज भी आया होगा, उसे भी सेव रखें.

- अब जिस जगह का Appointment बुक किया है, वहां के Passport Seva Kendra (PSK)/Regional Passport Office (RPO) पर अपने ऑरिजनल दस्तावेजों के साथ पहुंचे. वहां आपकी पहचान का सत्यापन किया जाएगा.

- इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा और वहां सब सही होने पर कुछ ही दिनों के भीतर पासपोर्ट घर पर आ जाएगा.

