घर बैठे मिनटों में बन जाएगा आपका Passport, इन 5 steps में करें अप्लाई

नई दिल्ली: अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए. इसके बिना आपको विदेश में एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा भी पासपोर्ट कई जगह काम आता है. अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. अगर आपने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो हम आपको स्टेप-टू-स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसे फॉलो कर आप बिना किसी परेशानी के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

10 से 15 दिन में बन जाएगा पासपोर्ट

पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब सिर्फ 10 से 15 दिन में पासपोर्ट बन सकता है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए डॉक्युमेंट्स की लिस्टिंग करना भी जरूरी नहीं है. अपने डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. साथ ही, आइडेंटिटी प्रूफ और ऐड्रेस प्रूफ जैसे तमाम डॉक्युमेंट की जगह सिर्फ एक आधार कार्ड से भी काम हो सकता है.

ऐसे करें अप्लाई

स्टेप-1: सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा https://portal1.passportindia.gov.in/ पर जाना होगा. यहां होम पेज पर New User Registration के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-2: स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड ऑप्शन दिखाई देगा. अब नई विंडो खुलकर आ जाएगी. यहां मांगे गए सभी विवरण भरें और कैप्चा कोड डालकर Register बटन पर क्लिक कर दें.

स्टेप-3: इसके बाद User Login के ऑप्शन पर जाएं. यहां पर रजिस्ट्रेशन के समय बनाई गई लॉगिन आईडी की मदद से लॉगिन और 'Apply for Fresh Passport and Re-Issue of Passport' के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-4: इसके बाद वहां मांगी जा रही सभी डिटेल भर दें और Pay and Schedule पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए तारीख सिलेक्ट करें. इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

स्टेप-5: इसके बाद आपको Print Application Receipt पर क्लिक करके रसीद को डाउनलोड करना होगा. जिस दिन आपका अप्वाइंटमेंट हो अपने ऑरिजनल डॉक्युमेंट साथ ले जाएं. डॉक्युमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन होने के करीब 15- 20 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट डाक से आपके घर पहुंच जाएगा.

