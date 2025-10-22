Advertisement
किसे मिलता है ट्रेन में लोअर बर्थ, क्या है मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे का नियम? सफर से पहल समझ लें ये गणित

दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भारी भीड़ है. खासकर यूपी-बिहार जाने वाले ट्रेनों में टिकटों की मारामारी है. लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है. दर्जनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है.

Oct 22, 2025
कैसे बुक करें ट्रेन में लोअर सीट  

अक्सर लोगों को लगता है कि रेलवे सिर्फ सीनियर सिटीजन को सीट प्रेफरेंस सेलेक्शन का ऑप्शन देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप टिकट बुकिंग के समय अपनी पसंदीदा टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. रेलवे की ओर से सीटों को लेकर नियम तय किए गए हैं.सभी यात्रियों को अपनी पसंदीदा सीट को प्रेफरेंस  देने का मौका मिलता है.  

क्या है सीट को लेकर रेलवे का नियम  

रेलवे के नियम के मुताबिक जब आप आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप्स के जरिए टिकट की बुकिंगल करते हैं तो आपको बुकिंग के दौरान सीट प्रेफरेंस की सुविधा मिलती है. रेलवे ने लोअर सीट को लेकर भी नियम तय कर रखा है.  रेलवे  60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के यात्री को लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ की प्राथमिकता देता है. वहीं महिला यात्री के संदर्भ में उम्र की सीमा 45 साल या उससे अधिक रखी गई है.  

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे का नियम  

रेलवे में लोअर बर्थ के लिए पहले वरिष्ठ यात्रियों तो वरियता दी जाती है. रिजर्व लोअर सीट का कोटा केवल तब ही लागू होता है जब कोई सीनियर सिटिजन अकेले सफर कर रहा है या फिर एक साथ दो सीनियर सिटिजन सफर कर रहे हैं. अगर दो से ज्यादा  सीनियर सिटिजन एक साथ सफर कर रहे हैं तब लोअर सीट का रिजर्वेशन लागू नहीं होता है. ऐसी स्थिति में उन्हें मिडिल या अपर बर्थ भी मिल सकता है. 

क्या है लोअर और मिडिल बर्थ का नियम  

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे का नियम है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही यात्री सो सकते हैं. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोअर बर्थ वाले यात्रियों को मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को बैठने की जगह देनी होती है. वहीं मिडिल बर्थ वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अपनी बर्थ खोलकर सो सकते हैं. बाकी समय में उन्हें अपनी सीट खोलने की इजाजत  नहीं है. हालांकि आपसी रजामंदी से यात्री दिन के समय भी बर्थ को खोलकर सो सकते हैं.  

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

