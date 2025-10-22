किसे मिलता है ट्रेन में लोअर बर्थ, क्या है मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे का नियम? सफर से पहल समझ लें ये गणित

Indian Railway Train berth rules: दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भारी भीड़ है. खासकर यूपी-बिहार जाने वाले ट्रेनों में टिकटों की मारामारी है. लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है. दर्जनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. इन सब तामझाम के बीच लोगों की उम्मीदें इस बात पर टिकी होती है कि किसी तरह से उन्हें ट्रेन में नीचे वाली सीट मिल जाए.लोअर सीट हमेशा से लोगों की डिमांड में रहती है. ऐसे में आज हम आपको वो ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आपके लिए लोअर सीट की संभावना बढ़ सकती है. भारतीय रेलवे के एक नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आसानी से अपने पसंद की सीट बुक की जा सकती है.

कैसे बुक करें ट्रेन में लोअर सीट

अक्सर लोगों को लगता है कि रेलवे सिर्फ सीनियर सिटीजन को सीट प्रेफरेंस सेलेक्शन का ऑप्शन देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप टिकट बुकिंग के समय अपनी पसंदीदा टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. रेलवे की ओर से सीटों को लेकर नियम तय किए गए हैं.सभी यात्रियों को अपनी पसंदीदा सीट को प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है सीट को लेकर रेलवे का नियम

रेलवे के नियम के मुताबिक जब आप आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप्स के जरिए टिकट की बुकिंगल करते हैं तो आपको बुकिंग के दौरान सीट प्रेफरेंस की सुविधा मिलती है. रेलवे ने लोअर सीट को लेकर भी नियम तय कर रखा है. रेलवे 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के यात्री को लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ की प्राथमिकता देता है. वहीं महिला यात्री के संदर्भ में उम्र की सीमा 45 साल या उससे अधिक रखी गई है.

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे का नियम

रेलवे में लोअर बर्थ के लिए पहले वरिष्ठ यात्रियों तो वरियता दी जाती है. रिजर्व लोअर सीट का कोटा केवल तब ही लागू होता है जब कोई सीनियर सिटिजन अकेले सफर कर रहा है या फिर एक साथ दो सीनियर सिटिजन सफर कर रहे हैं. अगर दो से ज्यादा सीनियर सिटिजन एक साथ सफर कर रहे हैं तब लोअर सीट का रिजर्वेशन लागू नहीं होता है. ऐसी स्थिति में उन्हें मिडिल या अपर बर्थ भी मिल सकता है.

क्या है लोअर और मिडिल बर्थ का नियम

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे का नियम है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही यात्री सो सकते हैं. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोअर बर्थ वाले यात्रियों को मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को बैठने की जगह देनी होती है. वहीं मिडिल बर्थ वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अपनी बर्थ खोलकर सो सकते हैं. बाकी समय में उन्हें अपनी सीट खोलने की इजाजत नहीं है. हालांकि आपसी रजामंदी से यात्री दिन के समय भी बर्थ को खोलकर सो सकते हैं.