Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 22, 2025, 04:09 PM IST
अब ट्रेन में बर्थडे केक कटिंग से लेकर प्री वेडिंग शूटिंग तक, बुक कर सकते हैं नमो भारत ट्रेन , जानिए कितना आएगा खर्च

Nemo Bharat Train:  अगर आप ट्रेन में बर्थडे मनाना चाहते हैं या फिर ट्रेन के अंदर प्री वेडिंग शूटिंग करवाना चाहते हैं, या फिर सालगिरह का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. आप नमो भारत ट्रेन में ये सब कर सकते है. आपको बस इसके लिए फीस चुकानी होगी.  

नमो भारत ट्रेन में जन्मदिन से लेकर प्री–वेडिंग तक

 दिल्ली–एनसीआर के यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन अब सिर्फ सफर का जरिया ही नहीं, बल्कि जिंदगी के खास पलों को यादगार बनाने का नया माध्यम भी साबित होने जा रही है. रीजनल रेल सेवा संचालित करने वाली एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोग अपने विशेष अवसरों- जैसे जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूट, निजी समारोह या खुशी का कोई और यादगार पल सीधे नमो भारत ट्रेन के अंदर सेलिब्रेट कर सकेंगे.  

करनी होगी एडवांस बुकिंग, कितना आएगा खर्च  

इस पहल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इवेंट ऑर्गेनाइजर या फोटो/वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है. आयोजन ट्रेन के स्टेशन पर खड़े कोच में या परिचालन के दौरान ट्रैक पर चलती ट्रेन में दोनों तरीकों से संभव होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क 5,000 प्रति घंटे से शुरू होता है.  

क्या होगी टाइमिंग 

बुकिंग वाले समय के पहले और बाद में 30-30 मिनट का अतिरिक्त स्लॉट भी दिया जाएगा ताकि सजावट लगाने और हटाने में सुविधा मिल सके. समारोह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच आयोजित किए जा सकते हैं और पूरी व्यवस्था इस तरह प्रबंधित की जाएगी कि सामान्य ट्रेन संचालन और यात्रियों को कोई असुविधा न हो.  

160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार   

एनसीआरटीसी ने बताया कि नमो भारत के आकर्षक इंटीरियर, आधुनिक डिजाइन और 160 किलोमीटर/घंटा की उच्च गति इसे समारोहों के लिए खास और यादगार लोकेशन बनाते हैं. आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों पर इसकी पहुंच लोगों को अपने समारोह के लिए एक अनोखा और प्रीमियम वातावरण प्रदान करती है. 

इसके अतिरिक्त, दुहाई डिपो में स्थित मॉक-अप कोच भी शूट और आयोजनों के लिए उपलब्ध है. इन समारोहों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजन एनसीआरटीसी स्टाफ और सिक्योरिटी की निगरानी में होंगे. आयोजनकर्ताओं को सजावट की पूरी स्वतंत्रता होगी, जिसे ट्रेन अथॉरिटी के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा.  

उल्लेखनीय है कि एनसीआरटीसी ने पहले भी नमो भारत के स्टेशनों और ट्रेनों को फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापनों की शूटिंग के लिए किराए पर उपलब्ध कराने संबंधी नीति लागू की है.हाल ही में आयोजित फिल्म प्रतियोगिता में देशभर के युवा फिल्म निर्माताओं ने नमो भारत की अवसंरचना पर आधारित शॉर्ट फिल्मों में प्रतिभा दिखाई थी. एनसीआरटीसी का मानना है कि हर दिन नमो भारत से सफर करने वाले हजारों यात्रियों के पास अपनी-अपनी कहानियां होती हैं—मुलाकातों की, सपनों की और सफर के अनुभवों की. अब इस नई पहल के साथ लोग अपनी खुशियाँ नमो भारत के साथ जोड़कर इसकी कहानी का हिस्सा बन सकेंगे.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

