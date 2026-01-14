BCCL IPO Allotment Status: शेयर मिले या नहीं? घर बैठे Direct Link से ऐसे करें चेक

BCCL IPO Allotment Status Online: कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के आईपीओ को निवेशकों का भारी सपोर्ट मिला है. प्राइमरी मार्केट में शुक्रवार 9 जनवरी से खुले इस आईपीओ में पात्र निवेशकों ने आखिरी दिन यानी 13 जनवरी 2026 तक बंपर पैसा लगाया. स्टॉक एक्सचेंज NSE के डाटा के अनुसार, BCCL IPO को 146 गुना सब्सक्राइब किया गया है. बंपर सब्सक्रिप्शन के बाद अब निवेशकों की नजरें इस आईपीओ के शेयरों के अलॉटमेंट पर है. Bharat Coking Coal IPO के शेयरों का अलॉटमेंट आज 14 जनवरी को होने वाला है. आपको इसके शेयर्स मिले या नहीं, आइए इसको स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (BSE) की आधिकारिक वेबसाइट और BCCL IPO के रजिस्ट्रार kfintech की वेबसाइट से चेक करते हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि BCCL IPO की लिस्टिंग की तारीख भी बदल दी गई है. पहले यह 16 जनवरी संभावित थी, लेकिन अब इसको बदलकर 19 जनवरी कर दिया गया है.

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Bharat Coking Coal Limited का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

BCCL IPO Allotment status

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Bharat Coking Coal Limited. का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

1071.11 करोड़ जुटा रही है कंपनी

BCCL इस आईपीओ के जरिए कुल 1071.11 करोड़ रुपये जुटा रही है. यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है. BCCL IPO से जुटाए गए ये पैसे प्रमोटर कंपनी यानी कोल इंडिया के पास जाएंगे.

कुल 146 गुना सब्सक्रिप्शन

अब BCCL IPO subscription status की बात करते हैं. डेटा के अनुसार, तीसरे दिन 13 जनवरी को शाम 5 बजकर 19 मिनट पर BCCL IPO को 146.85 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें retail category में 49.37 गुना, QIB (Ex Anchor) कैटेगरी में 310.81 गुना और NII category में 258.02 गुना सब्सक्राबइब किया गया.

Bharat Coking Coal IPO Listing Date

Bharat Coking Coal IPO की संभावित लिस्टिंग डेट पहले 16 जनवरी 2026 थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. जानकारी के अनुसार, BCCL IPO की लिस्टिंग 19 जनवरी दिन सोमवार को होगी. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.



क्या करती है BCCL कपनी?

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. यह कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, जो स्टील और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में, भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.50% थी. वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही बाजार में लिस्टेड है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.