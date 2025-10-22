How To Check EPF Balance: प्रॉव‍िडेंट फंड (PF) ऐसी बचत योजना है जो कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है. इसमें आपकी बेस‍िक सैलरी का एक तय ह‍िस्‍सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है. अगर आप भी अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यह प्रोसेस बहुत आसान हो गया है. यहां हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि आप अपने पीएफ बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं-

पीएफ बैलेंस चेक करने के तरीके

पीएफ बैलेंस को कई तरीके से चेक क‍िया जा सकता है. जैसे आप इसे ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, एसएमएस, मिस्ड कॉल या उमंग ऐप के जरिये चेक कर सकते हैं. नीचे इन तरीकों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

1. EPFO पोर्टल के जरिये

ईपीएफओ (EPFO) की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट के जरिये आप आसानी से पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको निम्‍नल‍िख‍ित कदम उठाने होंगे.

> सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ईपीएफओ की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं.

> अब होमपेज पर 'For Employees' सेक्शन में जाएं और 'Member Passbook' पर क्लिक करें.

> इसके बाद आपको ई-पासबुक पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.

> अब यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड दर्ज कर लॉगइन करें. अगर आपके पास UAN नहीं है, तो अपने नियोक्ता से संपर्क करें.

> लॉगइन करने के बाद अपनी पासबुक डाउनलोड करें या ऑनलाइन बैलेंस चेक करें. इसमें आपके पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी होगी. जैसे जमा राशि, ब्याज और निकासी आद‍ि.

2. EPFO मोबाइल ऐप के जरिये

ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है. इसे आप निम्‍न तरीके से यूज कर सकते हैं-

> अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'EPFO Member' ऐप डाउनलोड करें.

> ऐप खोलें और अपने UAN नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें.

> लॉगइन करने के बाद, 'View Passbook' ऑप्‍शन पर क्लिक करें.

> आपकी स्क्रीन पर पीएफ बैलेंस और अन्य विवरण दिखाई देंगे.

3. SMS के जरिये चेक करें पीएफ बैलेंस

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप एसएमएस के जरिये भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं-

> सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर एसएमएस भेजें.

> अब SMS में टाइप करें, EPFOHO UAN LAN (यहां LAN का मतलब आपकी पसंदीदा भाषा है, जैसे अंग्रेजी के लिए ENG, HIN ह‍िंदी के लिए).

> अब कुछ ही मिनट में आपको आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी एसएमएस के जरिये मिल जाएगी.

4. मिस्ड कॉल के जरिये

मिस्ड कॉल के जर‍िये पीएफ बैलेंस पता करना सबसे आसान तरीकों में से एक है. इसके ल‍िए आप सबसे पहले-

> अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें.

> कॉल अपने आप कट जाएगी और कुछ ही देर में आपको एक एसएमएस मिलेगा, जिसमें आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी होगी.

5. उमंग ऐप के जरिये

उमंग ऐप सरकार की कई सर्व‍िस को एक जगह उपलब्ध कराता है, ज‍िसमें ईपीएफओ भी शामिल है.

> सबसे पहले अपने स्‍मार्ट फोन पर उमंग ऐप डाउनलोड करें.

> अब ऐप में 'EPFO' ऑप्‍शन चुनें और अपने UAN नंबर के साथ लॉगइन करें.

> इसके बाद 'View Passbook' पर क्लिक करके अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त करें.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

पीएफ बैलेंस की जानकारी करने के ल‍िए आपका UAN नंबर एक्टिव होना जरूरी है. इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर ईपीएफओ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. अगर आपको UAN या पासवर्ड में कोई समस्या हो तो अपने नियोक्ता या नजदीकी ईपीएफओ ऑफ‍िस से संपर्क करें. पासबुक में दिखाया गया बैलेंस आपके नियोक्ता की तरफ से जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज को द‍िखाता है.