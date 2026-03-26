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Hindi Newsबिजनेससरकारी खजाने में जमा है आपकी भी रकम? लावारिस पड़े 73000 करोड़ में ऐसे ढूंढें अपना पैसा

सरकारी खजाने में जमा है आपकी भी रकम? लावारिस पड़े 73000 करोड़ में ऐसे ढूंढें अपना पैसा

mutual fund unclaimed amount: बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और इंश्‍योरेंस कंपनी में देश के लोगों का हजारों करोड़ रुपया जमा है. इस पैसे को कोई क्‍लेम करने के ल‍िए तैयार नहीं है. सरकार की तरफ से इसके ल‍िये बार-बार जागरूक क‍िया जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:35 PM IST
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भारतीय नोटों की गड्डी का ढेर. (Photo Credit : AI)
भारतीय नोटों की गड्डी का ढेर. (Photo Credit : AI)

Unclaimed Bank Deposits: भागदौड़ भरी ज‍िंदगी के बीच कई बार आप अपनी पुरानी चीजों या न‍िवेश को भूल जाते हैं. हो सकता है ऐसे लोगों में से आप भी एक हो. यही कारण है क‍ि बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपये को कोई क्‍लेम नहीं कर रहा. देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना बैंक अकाउंट खोलकर भूल गए या उन्‍होंने पुरानी इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी की क‍िस्‍त भरना छोड़ द‍िया. इतना ही नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बरसों पहले क‍िये गए म्यूचुअल फंड के इनवेस्‍टमेंट को याद नहीं रख पाए.

देश के अंदर बैंकों, इंश्‍योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड हाउस में इस वक्‍त 73000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा लावार‍िस पड़ा है. इस पैसे को कोई क्‍लेम नहीं कर रहा. यह पैसा किसी सरकार या संस्था का नहीं, बल्कि आम न‍िवेशकों का है. बस इंतजार है क‍ि यह पैसा उसके असली हकदार को मि‍ल जाए.

बैंकों में जमा है सबसे बड़ी रकम

देश के अंदर हजारों करोड़ की अनक्‍लेम्‍ड रकम में से बड़ा ह‍िस्‍सा पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों में जमा पैसे का है. प‍िछले द‍िनों फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने राज्यसभा को दी गई जानकारी में बताया क‍ि सरकारी बैंकों ने जनवरी 2026 तक 60,518 करोड़ रुपये का अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट आरबीआई के डीईए फंड (DEA Fund) में ट्रांसफर कर द‍िया. यह पैसा सालों से बैंक खातों में जमा है और उसे कोई क्‍लेम करने वाला नहीं है. आरबीआई (RBI) के न‍ियमों के अनुसार यद‍ि किसी खाते में 10 साल तक क‍िसी तरह का ट्रांजेक्‍शन नहीं होता तो उसे अनक्लेम्ड मानकर रेगुलेटर के पास भेज दिया जाता है. 

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इंश्‍योरेंस और म्यूचुअल फंड का भी यही हाल

बैंकों में ही नहीं लोग अपने फ्यूचर के ल‍िए जमा की गई रकम को भूले पड़े हैं. आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने के आख‍िर तक इंश्‍योरेंस पॉलिसियों के करीब 9000 करोड़ रुपये ऐसे हैं, ज‍िनका कोई दावेदार नहीं है. शेयर बाजार में न‍िवेश के ल‍िए म्यूचुअल फंड में लगाया गया 3,750 करोड़ रुपये पर भी इनके असल माल‍िकों का ध्‍यान नहीं है. कई बार ऐसा होता है लोग न‍िवेश करके भूल जाते हैं या उनके पर‍िवार को इस बारे में जानकारी नहीं होती.

लावारिस क्‍यों हो जाता है पैसा?

हजारों करोड़ की रकम पर क‍िसी का क्‍लेम नहीं. इसके पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं. कुछ लोग बैंक में पैसा जमा करके या फ‍िर एफडी करके भूल जाते हैं. कुछ मामलों में ज‍िसका इंश्‍योरेंस होता है, उसके पर‍िवार को बीमा आद‍ि के बारे में पता नहीं होता. म्यूचुअल फंड के मामले में यूनिट्स रिडीम नहीं करना या पुराने इनवेस्‍टमेंट को भूल जाना आम है. कुछ मामलों में नॉम‍िनी या वार‍िस का नाम दर्ज नहीं होने पर भी प्राब्‍लम होती है.

सरकार और रेग्‍युलेटर्स ने द‍िखाई सख्ती

इस समस्‍या को गंभीरता से लेते हुए सरकार और फाइनेंश‍ियल रेग्‍युलेटर अब काफी एक्‍ट‍िव हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प‍िछले द‍िनों सदन में बताया क‍ि सरकार का मकसद असली दावेदारों की जल्द से जल्‍द पहचान करना है और लावारिस पैसे के बैकलॉग को कम करना है. इसके लिए क्‍लेम करने के प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है. अब इसके ल‍िए आम नागर‍िकों को अलग-अलग ऑफ‍िस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

कैसे चेक करें अटका हुआ पैसा

> यद‍ि आपको भी लगता है क‍ि मेरा पुराना पैसा कि‍सी बैंक, म्यूचुअल फंड या इंश्‍योरेंस कंपनी अटका हुआ है तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) या रजिस्ट्रार (RTA) की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

> 'एमएफ सेंट्रल' (MF Central) जैसे पोर्टल पर जाकर आप लॉगइन करके या अपने 'कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट' (CAS) को चेक कर अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट के बारे में पता कर सकते हैं.

> इंश्‍योरेंस से जुड़ी जानकारी के ल‍िए आप इंश्‍योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर अपना नाम, जन्म तिथि, पॉल‍िसी नंबर और PAN कार्ड की ड‍िटेल दर्ज कर ऑनलाइन जानकारी कर सकते हैं.

> बैंकों में जमा लावार‍िस पैसे को ढूंढने के लिए आरबीआई ने 'उदगम' (UDGAM) पोर्टल की शुरुआत की है. आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और आधार, PAN या वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र के जर‍िये सभी प्रमुख बैंकों में अपने नाम पर जमा लावारिस पैसे की तलाश कर सकते हैं. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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