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Hindi Newsबिजनेसगोल्‍ड रेट बढ़े लेक‍िन नहीं बदला पुराना स‍िस्‍टम, 30 साल पुराने कानून से ही कंट्रोल होता है पूरा बाजार

गोल्‍ड रेट बढ़े लेक‍िन नहीं बदला पुराना स‍िस्‍टम, 30 साल पुराने 'कानून' से ही कंट्रोल होता है पूरा बाजार

India Gold Import: भारत में सोने के आयात पर कुछ बैंकों और बुल‍ियन डीलर्स का राज चलता है. इनके जर‍िये कंट्रोल क‍िये जा रहे स‍िस्‍टम को 30 साल पहले बनाया गया था. लेक‍िन आज तक इसमें क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:38 PM IST
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सोने के दाम में साल 2025 के दौरान जबरदस्‍त तेजी देखी गई. (Photo Credit : AI)
सोने के दाम में साल 2025 के दौरान जबरदस्‍त तेजी देखी गई. (Photo Credit : AI)

Gold Price India: सोने के दाम प‍िछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं. 2025 के दौरान इस पीली धातु ने 70 प्रत‍िशत से ज्‍यादा का र‍िटर्न द‍िया है. भारतीयों के बीच सोना खरीदने का अलग ही आकर्षण है. महंगे दाम के बीच भी लोगों में इसकी ड‍िमांड लगातार बढ़ रही है. ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच लोगों ने 'सेफ हेवन' माना जाने वाले सोने में लोगों ने जमकर न‍िवेश क‍िया. दुन‍ियाभर के केंद्रीय बैंकों की नजर भी सोने में न‍िवेश पर है. प‍िछले कुछ दशक में सोने के रेट जबरदस्‍त तेजी से ऊपर भागे... हॉलमार्क‍िंग शुरू हुई. लेक‍िन इन सबके बीच नहीं बदला तो वो है सोने को आयात करने का तरीका.

ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार देश में सोने और चांदी के आयात का बड़ा ह‍िस्‍सा छोटे से ग्रुप के कंट्रोल में है. भारत दुन‍िया में सबसे ज्‍यादा सोना खरीदने वाले देशों की ल‍िस्‍ट में दूसरे नंबर पर है. लेक‍िन गोल्‍ड इम्‍पोर्ट करने के इस तरीके में सालों से बदलाव नहीं हुआ है. यही कारण है क‍ि गोल्‍ड और स‍िल्‍वर के इम्‍पोर्ट से जुड़ा कारोबार पूरी तरह साफ नहीं है. आज भी इसके ऊपर कुछ बैंकों और बुलियन डीलर्स का दबदबा है. मौजूदा स‍िस्‍टम को 30 साल पहले शुरू क‍िया गया था और आज भी यह गोल्‍ड इम्‍पोर्ट करने का अहम जर‍िया बना हुआ है.

सोना पहुंचने के काफी बाद होता है पेमेंट

मुंबई के भुलेश्‍वर में स्‍थ‍ित झावेरी बाजार (Zaveri Bazaar) सोने और चांदी का व्‍यापार‍िक केंद्र बना हुआ है. 200 साल पुराने इस इलाके का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि यहां पर एक क‍िलो वाली सोने की बार को आम बोलचाल में ‘कैडबरी’ कहा जाता है. लेक‍िन इस बाजार का कंट्रोल कुछ ही हाथों में है. इस व्‍यवस्‍था के तहत बैंक या एजेंसी विदेशी सप्लायर से सोना इम्‍पोर्ट करते हैं. लेकिन इसका पेमेंट उसी समय नहीं क‍िया जाता. यह पूरा एक कंसाइनमेंट रूट है, आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है?

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कैसे काम करता है कंसाइनमेंट रूट?

> कंसाइनमेंट रूट के तहत पहले सोने को भारत में आयात क‍िया जाता है.
> ज‍ितना भी सोना भारत आता है, उसका पेमेंट उस समय नहीं क‍िया जाता.
> आयातकों को इसके ल‍िए बहुत कम पैसा जमा करने की जरूरत होती है.
> आयात क‍िया गया सोना संबंध‍ित बैंक के वॉल्ट में रखा रहता है.
> जैसे-जैसे सोने की ब‍िक्री होती है, उस ह‍िसाब से इसका पेमेंट क‍िया जाता है.
> इस प्रोसेस में बचे हुए सोने पर मालिकाना हक विदेशी सप्लायर का ही रहता है.
> इस तरह के स‍िस्‍टम में आयात करने वाले को भारी मात्रा में सोना हैंडल करने की छूट रहती है.
> सैकड़ों टन सोने और चांदी का कारोबार इसी रास्‍ते से क‍िया जाता है.

पूरे बाजार पर कुछ बैंक और बुलियन डीलर्स का दबदबा होने से व्‍यापार का बड़ा ह‍िस्‍सा पारदर्शी नहीं रह पाता. बाजार के ये ख‍िलाड़ी कम पैसा लगाकर भी भारी मात्रा में सोने का आयात कर लेते हैं. इससे सप्लाई चेन और कीमत दोनों पर असर पड़ता है. अंत में इसका असर ग्राहकों पर पड़ता है और उन्‍हें महंगी ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है. इसका एक नुकसान यह है क‍ि बाजार में कॉम्‍पटीशन नहीं होता और कस्‍मर को सोना महंगा म‍िलता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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