Kisan Vikas Patra: सरकार की पैसा डबल करने वाली स्कीम, 1000 रुपए से करें शुरुआत, मिलेगा नो रिस्क रिटर्न

निवेश जोखिमों से भरा होता है. लेकिन यदि आप बिना किसी रिस्क, हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो किसान विकास पत्र (KVP) एक बेहतरीन विकल्प है. ये एक सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम है, जो आपके पैसे को 9 साल 7 महीने में दोगुना करने की गारंटी देता है.

वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.5% है. वैसे तो किसान विकास पत्र योजना 1988 में किसानों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था. लेकिन इसे दोबारा 2014 में फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया, जिसके बाद इसे हर व्यक्ति के लिए ओपन कर दिया गया.

क्या हैं किसान विकास पत्र के फायदे

- इस योजना में 7.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एफ डी कई सारे स्कीम से ज्यादा है.

- निवेश की गयी रकम 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में डबल होने की गारंटी.

- इसमें आप 1000 रुपए से निवेश कर सकते हैं. लेकिन इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इसमें आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं.

- अपने निवेश को दूसरे व्यक्ति या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं.

- 2.5 साल के बाद निवेश की गयी राशि को इन कैश करवा सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई

- किसान विकास पत्र लेने के लिए भारत का सिटीजन होना जरूरी है.

- जिसके नाम से सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, उसकी आयु कम से कम 10 साल हो.

एप्लीकेशन प्रोसेस

स्टेप 1- किसान विकास पत्र को खरीदने के लिए पास के पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक जाएं. इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in/home से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 2- इसमें मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें.

स्टेप 3- डिक्लेरेशन और नॉमिनेशन डिटेल भरें.

स्टेप 4- अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहली इंवेस्टमेंट के साथ जमा कराएं.

स्टेप 5- इसके साथ ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और आपको किसान विकास पत्र मिल जाएगा. इसे संभाल कर रखें, म्यूचुअर्टी डेट पर इसकी जरूरत पड़ेगी.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

किसान विकास पर खरीदने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.