Business Idea: अब आप भी कमा सकते हैं लाखों रुपये, ऐसे करें कम लागत में मोटी कमाई

How To Earn More Money With Less Investment: आपकी नौकरी अगर छूट गई है और आप कुछ नया करके बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए बिजनेस कर सकते हैं. आज हम आपको एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जिसकी शहर में काफी डिमांड है. जी हां, हम मखाने की खेती के बारे में बात कर रहे हैं. मखाने को हर मौसम में खाया जाता है. आइए हम जानते हैं कि आप मखाने की खेती किस प्रकार शुरू कर सकते हैं.

72,750 रुपये की मिल रही सब्सिडी

मखाने की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिहार में की जाती है. बिहार की सरकार ने लोगों को जागरूक करने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को 72750 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है.

इन जिलों के किसानों को मिलती है सब्सिडी

बिहार के कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और पश्चिम चंपारण में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. आपको बता दें कि एक हेक्टेयर मखाने की खेती करने के लिए 97000 की लागत पड़ती है, जिसमें 72750 रुपये की सब्सिडी किसानों को बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है. इसके लिए इन आठ जिलों के किसान अप्लाई कर सकते हैं.

बीजों में नहीं लगता ज्यादा खर्च

मखाने की खेती करने के लिए बीज खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है क्योंकि जो पिछले साल के बचे हुए बीज हैं उनसे भी पौधे उग आते हैं. इसकी खेती करने के लिए मजदूरी पर पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. पानी के ऊपर जो फसल उगती है उसकी छटाई करनी होती है. सबसे पहले फसल के दानों को भूना जाता है. उसके बाद मखाना उसे फोड़कर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है तब जाकर फसल पूरी तैयार होती है. मखाने की बढ़ती डिमांड के कारण किसान लाखों में मुनाफा कमा रहा हैं.

हर साल इतनी होगी कमाई

मखाने की खेती करने से हर साल लगभग 3 से 4 लाख की कमाई होती है. सबसे बड़ी बात यह है कि मखाना निकलने के बाद बाजारों में इसके कंद और डंठल दोनों की भारी मांग होती है, जिसे बेचकर किसान खूब पैसा कमाते हैं. आपको बता दें कि मछली पालन करने से ज्यादा मखाने की खेती से किसान पैसा कमा रहे हैं. किसान मखाने को सीधा बाजार में ले जाकर बेच देते हैं.

