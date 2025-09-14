फटे, गंदे और पुराने नोट नहीं रहेंगे बेकार, बैंक से ऐसे करें एक्सचेंज; RBI ने बताया आसान तरीका
Advertisement
trendingNow12921938
Hindi Newsबिजनेस

फटे, गंदे और पुराने नोट नहीं रहेंगे बेकार, बैंक से ऐसे करें एक्सचेंज; RBI ने बताया आसान तरीका

क्या आपके पास भी वॉलेट या अलमारी में फटे-पुराने नोट पड़े हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि ये अब काम के नहीं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि ऐसे नोट किसी भी हालत में बेकार नहीं होते.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फटे, गंदे और पुराने नोट नहीं रहेंगे बेकार, बैंक से ऐसे करें एक्सचेंज; RBI ने बताया आसान तरीका

क्या आपके पास भी वॉलेट या अलमारी में फटे-पुराने नोट पड़े हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि ये अब काम के नहीं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि ऐसे नोट किसी भी हालत में बेकार नहीं होते. बैंकिंग नियमों के तहत इन्हें आसानी से बदला जा सकता है. बस जरूरी है कि आप सही प्रक्रिया को समझें और उसी के अनुसार बैंक जाएं.

RBI के अनुसार, खराब नोट तीन तरह के होते हैं
* Soiled Notes (गंदे या हल्के फटे नोट): जो गंदे हो गए हों या हल्का-फुल्का फटा हो लेकिन ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित हो.
Mutilated Notes (कटे-फटे नोट): जिनका कुछ हिस्सा गायब हो या बड़ी क्षति हो गई हो.
Imperfect Notes (गलत छपे नोट): जिनमें प्रिंटिंग एरर या कोई अल्टरेशन हो.

इन तीनों ही तरह के नोटों को बैंक स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते नोट की अहम सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हों.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां और कैसे बदलें
आप फटे, गंदे या पुराने नोटों को किसी भी कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक की शाखा में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको RBI के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. छोटे-मोटे नुकसान वाले नोट बैंक काउंटर पर तुरंत बदल दिए जाते हैं. वहीं, अगर नोट बहुत ज्यादा फटा या अधूरा है, तो मामला RBI की न्याय निर्णयन प्रक्रिया में भेजा जाता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको उस बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है.

कितनी वैल्यू मिलेगी?
अगर नोट का आधे से ज्यादा हिस्सा साफ और पहचानने योग्य है, तो आपको उसका पूरा मूल्य मिलेगा. लेकिन अगर नोट आधे से कम बचा है, तो बैंक उसे अस्वीकार कर देगा. खासकर 500 और 2000 रुपये के नोटों में कड़ी जांच की जाती है ताकि धोखाधड़ी न हो.

ध्यान रखने योग्य टिप्स
* नोट को और ज्यादा फाड़ने या नुकसान पहुंचाने से बचें.
ऐसे नोट लेन-देन में इस्तेमाल न करें, सीधे बैंक ले जाएं.
नोट पर स्टेपल, टेप या एक्स्ट्रा निशान लगाने से बचें, हालांकि ऐसे नोट भी बदले जा सकते हैं.
*Form 26AS की तरह यहां भी बैंक के नियम जानना जरूरी है, वरना अनावश्यक असुविधा हो सकती है.

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए RBI की पहल
RBI समय-समय पर अपने दिशा-निर्देश अपडेट करता है और बैंकों को निर्देश देता है कि वैध फटे या गंदे नोटों को अस्वीकार न करें. यहां तक कि यदि कोई शाखा ऐसे नोट लेने से मना करती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Exchange note in bank

Trending news

पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
;