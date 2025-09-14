फटे, गंदे और पुराने नोट नहीं रहेंगे बेकार, बैंक से ऐसे करें एक्सचेंज; RBI ने बताया आसान तरीका

क्या आपके पास भी वॉलेट या अलमारी में फटे-पुराने नोट पड़े हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि ये अब काम के नहीं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि ऐसे नोट किसी भी हालत में बेकार नहीं होते. बैंकिंग नियमों के तहत इन्हें आसानी से बदला जा सकता है. बस जरूरी है कि आप सही प्रक्रिया को समझें और उसी के अनुसार बैंक जाएं.

RBI के अनुसार, खराब नोट तीन तरह के होते हैं

* Soiled Notes (गंदे या हल्के फटे नोट): जो गंदे हो गए हों या हल्का-फुल्का फटा हो लेकिन ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित हो.

* Mutilated Notes (कटे-फटे नोट): जिनका कुछ हिस्सा गायब हो या बड़ी क्षति हो गई हो.

* Imperfect Notes (गलत छपे नोट): जिनमें प्रिंटिंग एरर या कोई अल्टरेशन हो.

इन तीनों ही तरह के नोटों को बैंक स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते नोट की अहम सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हों.

कहां और कैसे बदलें

आप फटे, गंदे या पुराने नोटों को किसी भी कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक की शाखा में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको RBI के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. छोटे-मोटे नुकसान वाले नोट बैंक काउंटर पर तुरंत बदल दिए जाते हैं. वहीं, अगर नोट बहुत ज्यादा फटा या अधूरा है, तो मामला RBI की न्याय निर्णयन प्रक्रिया में भेजा जाता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको उस बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है.

कितनी वैल्यू मिलेगी?

अगर नोट का आधे से ज्यादा हिस्सा साफ और पहचानने योग्य है, तो आपको उसका पूरा मूल्य मिलेगा. लेकिन अगर नोट आधे से कम बचा है, तो बैंक उसे अस्वीकार कर देगा. खासकर 500 और 2000 रुपये के नोटों में कड़ी जांच की जाती है ताकि धोखाधड़ी न हो.

ध्यान रखने योग्य टिप्स

* नोट को और ज्यादा फाड़ने या नुकसान पहुंचाने से बचें.

* ऐसे नोट लेन-देन में इस्तेमाल न करें, सीधे बैंक ले जाएं.

* नोट पर स्टेपल, टेप या एक्स्ट्रा निशान लगाने से बचें, हालांकि ऐसे नोट भी बदले जा सकते हैं.

*Form 26AS की तरह यहां भी बैंक के नियम जानना जरूरी है, वरना अनावश्यक असुविधा हो सकती है.

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए RBI की पहल

RBI समय-समय पर अपने दिशा-निर्देश अपडेट करता है और बैंकों को निर्देश देता है कि वैध फटे या गंदे नोटों को अस्वीकार न करें. यहां तक कि यदि कोई शाखा ऐसे नोट लेने से मना करती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.