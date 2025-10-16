Advertisement
trendingNow12963779
Hindi Newsबिजनेस

सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड खा जाता है सारा पैसा? इन 5 तरीकों से सिर से उतारे कर्ज का बोझ

Credit Card Debt Management Tips: क्रेडिट कार्ड कर्ज से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है. लेकिन जब एक रणनीति के तहत धीरे-धीरे भुगतान करते हुए आप बिना कर्ज के जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो न केवल आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है, बल्कि आर्थिक आजादी भी मिलती है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड खा जाता है सारा पैसा? इन 5 तरीकों से सिर से उतारे कर्ज का बोझ

क्रेडिट कार्ड के कारण आज के समय में लोग अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं. जिसके कारण कर्ज बढ़ते जा रहा है. रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन समय पर भुगतान न करने से ब्याज और जुर्माने बढ़ते जाते हैं. ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता है, बल्कि मानसिक तनाव भी होने लगता है. ऐसे में यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहां आप उन 5 तरीकों के बारे में जान सकते हैं, तो आपको इसके भारी भरकम बिल से बाहर निकाल सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें- 2035 तक चाहिए 1,00,00,000 रुपए? आज से ही शुरू कर दें हर महीने इतने रुपए की SIP, अगले 10 सालों में होंगे करोड़पति

कुल कर्ज का आकलन करें

Add Zee News as a Preferred Source

यदि आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे पहले अपने सभी कार्ड का बकाया लिख लें. कौन-से कार्ड पर कितना कर्ज है और उस पर कितना ब्याज लग रहा है. इससे आपको पता चलेगा कि किस कार्ड से आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है.

ज्यादा ब्याज वाले कार्ड से शुरुआत करें

जिस कार्ड पर ब्याज दर सबसे ज्यादा है, पहले उसी का भुगतान करें. इसे एवलांच मेथड कहा जाता है. इस तरीके से आप कुल ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं और धीरे-धीरे बाकी कर्ज भी आसानी से चुका पाएंगे.

कर्ज को एकजुट करें 

अगर आपके पास कई कार्ड हैं जिन पर ब्याज ज्यादा लग रहा है, तो एक पर्सनल लोन या बैलेंस ट्रांसफर ऑफर लेने पर विचार करें. इससे आप सारे कर्ज को एक जगह पर लाकर कम ब्याज दर पर चुका सकते हैं. यह तरीका भुगतान को आसान बनाता है, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

भुगतान योजना बनाएं

हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए तय करें. खर्चों की समीक्षा करें और कोशिश करें कि जब तक बकाया राशि आपकी क्रेडिट लिमिट के 30% से कम न हो जाए, तब तक नए खर्च न जोड़ें. इस तरह आप धीरे-धीरे कर्ज मुक्त हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- ETF या Index Fund कौन है बेहतर? ट्रैकिंग एरर से लेकर रिटर्न तक, निवेश से पहले समझें दोनों का अंतर

जरूरत पड़ने पर बैंक से बात करें

अगर कर्ज इतना बढ़ गया है कि चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो घबराने के बजाय बैंक या कार्ड जारी करने वाले संस्थान से संपर्क करें. कई बैंक ऐसे मामलों में हार्डशिप प्लान या सेटलमेंट स्कीम देते हैं, जिससे ग्राहक धीरे-धीरे अपने बकाया का भुगतान कर सके.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Credit card debt

Trending news

1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर