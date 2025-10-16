सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड खा जाता है सारा पैसा? इन 5 तरीकों से सिर से उतारे कर्ज का बोझ

क्रेडिट कार्ड के कारण आज के समय में लोग अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं. जिसके कारण कर्ज बढ़ते जा रहा है. रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन समय पर भुगतान न करने से ब्याज और जुर्माने बढ़ते जाते हैं. ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता है, बल्कि मानसिक तनाव भी होने लगता है. ऐसे में यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहां आप उन 5 तरीकों के बारे में जान सकते हैं, तो आपको इसके भारी भरकम बिल से बाहर निकाल सकते हैं.

कुल कर्ज का आकलन करें

यदि आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे पहले अपने सभी कार्ड का बकाया लिख लें. कौन-से कार्ड पर कितना कर्ज है और उस पर कितना ब्याज लग रहा है. इससे आपको पता चलेगा कि किस कार्ड से आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है.

ज्यादा ब्याज वाले कार्ड से शुरुआत करें

जिस कार्ड पर ब्याज दर सबसे ज्यादा है, पहले उसी का भुगतान करें. इसे एवलांच मेथड कहा जाता है. इस तरीके से आप कुल ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं और धीरे-धीरे बाकी कर्ज भी आसानी से चुका पाएंगे.

कर्ज को एकजुट करें

अगर आपके पास कई कार्ड हैं जिन पर ब्याज ज्यादा लग रहा है, तो एक पर्सनल लोन या बैलेंस ट्रांसफर ऑफर लेने पर विचार करें. इससे आप सारे कर्ज को एक जगह पर लाकर कम ब्याज दर पर चुका सकते हैं. यह तरीका भुगतान को आसान बनाता है, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

भुगतान योजना बनाएं

हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए तय करें. खर्चों की समीक्षा करें और कोशिश करें कि जब तक बकाया राशि आपकी क्रेडिट लिमिट के 30% से कम न हो जाए, तब तक नए खर्च न जोड़ें. इस तरह आप धीरे-धीरे कर्ज मुक्त हो सकते हैं.

जरूरत पड़ने पर बैंक से बात करें

अगर कर्ज इतना बढ़ गया है कि चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो घबराने के बजाय बैंक या कार्ड जारी करने वाले संस्थान से संपर्क करें. कई बैंक ऐसे मामलों में हार्डशिप प्लान या सेटलमेंट स्कीम देते हैं, जिससे ग्राहक धीरे-धीरे अपने बकाया का भुगतान कर सके.