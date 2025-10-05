Advertisement
आपके दादा-परदादा बैंक में पैसा रखकर भूल गए, आप हैं अगर दावेदार तो जान लीजिए वापस पाने का नियम, क्या है 3A फॉर्मूला

अगर आपके बड़े बुजुर्ग, दादा-परदादा बैंकों में पैसा रखकर भूल गए, उनकी मृत्यु के बाद आपके पास भी उस पैसों की जानकारी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है तो बैंक उन पैसों को अनक्लेम्ड अमाउंट घोषित कर देता हैं. बैकों में ऐसे करोड़ों रुपये पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 05, 2025, 07:44 AM IST
Unclaimed Money: अगर आपके बड़े बुजुर्ग, दादा-परदादा बैंकों में पैसा रखकर भूल गए, उनकी मृत्यु के बाद आपके पास भी उस पैसों की जानकारी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है तो बैंक उन पैसों को अनक्लेम्ड अमाउंट घोषित कर देता हैं. बैकों में ऐसे करोड़ों रुपये पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. अगर आपके भी जानकारी में कोई ऐसा ही, जिनका पैसा बैंकों में अनक्लेम्ड राशि बन चुका है तो उसे वापस पाने का भी तरीका है. सरकार उन बेनामी संपत्तियों को वापस करने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रहती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो उन बेनामी संपत्तियों को वापस पाने का तरीका भी बताया है.  

कैसे वापस मिलेगा पैसा  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि अगर तीन 'ए' अवेयरनेस, एक्सेस और एक्शन को पूरा किया जाए तो सेफ कस्टडी में पड़े धन को उचित दस्तावेजों के साथ नागरिकों द्वारा सही तरीके से क्लेम किया जा सकता है. अनक्लेम्ड एसेट्स के कुशल एंव त्वरित निपटान को सुगम बनाने के लिए 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' अभियान का शुभारंभ किया. यह अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाला तीन महीने का एक राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियान है.  वित्त मंत्री ने कहा कि अपने परिचित लोगों से संपर्क करें, उनसे पूछें कि क्या उनके पास किसी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स का कोई कागज है.  अगर उन्हें ऐसे पेपर्स की जानकारी लोगों से मिलती है तो दूसरों को पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए मार्गदर्शन करें ताकि लोग अपनी संपत्ति का दावा कर सकें. 

वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा इस पहल से अनगिनत नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है.निर्मला सीतारमण ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स अक्सर जागरुकता और आउडेटेड अकाउंट डिटेल्स की वजह से अनक्लेम्ड रह जाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम, बैंक डिपॉजिट, डिविडेंट, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय शामिल है. 
इस अभियान के दौरान, नागरिकों को उनके अनक्लेम्ड एसेट्स, अपडेट रिकॉर्ड, क्लेम प्रक्रिया को पूरा करने के तरीकों को लेकर तत्काल मार्गदर्शन दिया जाएगा. साथ ही, डिजिटल टूल्स और स्टेप-बाय-स्टेप प्रदर्शन भी प्रदर्शित किए जाएंगे.आईएएनएस

