अब बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने का झंझट होगा खत्म, इस ऐप से घर बैठे बनाएं राशन कार्ड

Ration Card Online Apply: अगर आप राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे घर बैठे आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:23 AM IST
Ration Card Online Apply:  देश के हर नागरिक को बेहतर खाद्य सुविधा के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिसमें से एक है राशन कार्ड, जो हर नागरिक के लिए सबसे अहम दस्तावेज है, इस कार्ड से परिवार की जरूरत पूरी होती है. आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और  बार-बार दफ्तर के चक्कर, लंबी लाइन से परेशान हो गए हैं. अगर आप भी उनमें से एक है, तो आइए आपको आज एक अच्छी खराब सुनाते हैं. आपको बता दें अब आप घर बैठे आसानी से बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाए बिना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आप उमंग ऐप से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं. इसको अप्लाई करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताते हैं.
 

राशन कार्ड आपके परिवार के सदस्यों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको पाने का हक हर नागरिक को है. इस कार्ड में आपके परिवार के सभी लोगों की जानकारी, कितने सदस्य हैं ये सभी चीजें शामिल होती है. 
 

राशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
 

अगर आप इस सुविधा को अपनाना चाहते हैं, तो आप उमंग ऐप से आसानी से बनवा सकते हैं, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते हैं.
 

1. राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल में UMANG ऐप डाउनलोड करना है.

2. डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है.

3. मोबाइल नंबर से जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके सामने होम पेज खुल जाएगा.

4. अब आपको Services सेक्शन में जाना है और इसको क्लिक करना है.

5. अब आपको Utility Services में जाकर राशन कार्ड पर जाना  है.

6. अब जहां पर राशन कार्ड लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है.

7. अब आपको सामने एक नया पेज खुल जाएगा, इसके बाद आपको सारी जानकारी भरनी है.

8. इसमें आपको आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, जगह और भी चीजें होंगी सभी को ठीक तरह से भरनी है.

9. अब आपको लास्ट में सभी डॉक्यूमेंट को ठीक तरीके से अपलोड करना है और फिर सबमिट कर देना है.

10. आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा.
 

