Indian Railways Food Order: आप भी यद‍ि अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो अक्‍सर व‍िंडो से बाहर का नजारा या कोच के अंदर ही आपका चाय पीने या कुछ खाने का मन करने लगता है. खाने-पीने के साथ ट्रेन का सफर करने का अपना अलग ही मजा है. लेक‍िन कई बार आप रेलवे की पैंट्री कार में उपलब्ध खाना खाकर ऊब जाते हैं? यद‍ि आपके साथ भी ऐसा ही है तो ब‍िल्‍कुल भी च‍िंता न करें. अब आप अपनी सीट पर ही घर जैसा स्वादिष्ट भोजन मंगवा सकते हैं. आईआरसीटीसी (IRCTC) के ई-कैटरिंग सिस्टम ने सफर को और भी ज्‍यादा सुविधाजनक बना दिया है.

600 से ज्यादा स्टेशनों पर सर्व‍िस उपलब्ध

साल 2019 से शुरू हुई यह सर्विस अब 600 से ज्यादा स्टेशनों पर उपलब्ध है. नॉर्थ इंड‍ियन थाली हो या साउथ इंड‍ियन डोसा या फ‍िर जैन फूड, सब कुछ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप Zomato, Swiggy, RailRestro जैसे ऐप से भी खाना आसानी से मंगवा सकते हैं. इसके ल‍िए आप 1323 या 139 पर कॉल कर सकते हैं, आइए जानते हैं ट्रेन में खाना ऑर्डर करने का सही तरीका. ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से पहले आपके पास अपना PNR नंबर होना जरूरी है. इससे आपको ट्रेन की लोकेशन और स्‍टेप्‍स पता चल जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

छोटे स्टेशन पर डिलीवरी कराना मुश्किल

ट्रेन नंबर नोट करने के साथ ही अपना मोबाइल नंबर और कोच / सीट नंबर याद रखें. ये सब ड‍िटेल ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी के लिए जरूरी हैं. डिलीवरी स्टेशन चुनते समय आप अगला बड़े स्‍टेशन को चुनें, जहां पर ट्रेन कम से कम 10-15 मिनट रुके. छोटे स्टेशन पर डिलीवरी कराना मुश्किल हो जाता है. आपको सफर शुरू करने से कम से कम 30-45 मिनट पहले ऑर्डर करना चाह‍िए, ताकि खाना समय पर पहुंच जाए. अगर आप ग्रुप में सफर कर रहे हैं तो बल्क ऑर्डर का ऑप्शन चुनें, इससे आपको अच्‍छा डिस्काउंट म‍िल जाएगा.

IRCTC से स्टेप-बाय-स्टेप ऑर्डर

IRCTC की ऑफिशियल सर्विस ऑर्डर करने के ल‍िए सबसे भरोसेमंद है.

> आप सबसे पहले ecatering.irctc.co.in वेबसाइट या IRCTC Rail Connect ऐप डाउनलोड करें.

> अगर अकाउंट नहीं है तो IRCTC ID से लॉगइन करें. होमपेज पर PNR नंबर और मोबाइल नंबर डालें.

> ट्रेन की डिटेल्स आ जाएंगी, अब डिलीवरी स्टेशन स‍िलेक्‍ट करें.

> मेन्यू में आपको दर्जनों रेस्टोरेंट दिखेंगे, जैसे Domino's, Haldiram's, Saravana Bhavan या लोकल वेंडर्स.

> नार्थ इंड‍ियन के साथ साउथ इंडियन, चाइनीज, बिरयानी, पिज्जा आद‍ि सभी का ऑप्‍शन म‍िलेगा.

> इसके अलावा जैन या वीगन ऑप्शन भी यहां रहते हैं. पसंदीदा आइटम 'Add to Cart' करें. क्‍वांट‍िटी, यात्री का नाम, कोच/सीट डालें.

> पेमेंट UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से करें. ऑर्डर कन्फर्म होने पर SMS और ई-मेल आएगा. ऐप से रीयल-टाइम ट्रैकिंग करें. खाना स्टेशन पर पहुंचेगा और डिलीवरी बॉय आपकी सीट तक लाएगा.

अन्य ऐप्स से आसान ऑप्‍शन

यद‍ि IRCTC ऐप पसंद न हो तो आप Zomato या Swiggy के जर‍िये भी ऑर्डर कर सकते हैं. Zomato में आप 'Train Food Delivery' सर्च करें. यहां पर PNR नंबर डालें, इसकी सर्व‍िस 400 से ज्‍यादा स्टेशनों पर म‍िलती है. Swiggy Rail Delivery भी वैसा ही है. इसके तहत ट्रेन पहुंचने से एक घंटे पहले फ्री कैंसिलेशन की सुव‍िधा है. RailRestro या RailRecipe ऐप्‍स स्पेशल ट्रेन फूड के लिए हैं. ये 450+ स्टेशनों को कवर करते हैं.