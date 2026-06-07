/बैंक खाते में नहीं है चवन्नी, फिर भी कर सकते हैं UPI से पेमेंट, क्या है क्रेडिट लाइन फीचर, कैसे करता है काम?

UPI Payment: भारत में डिजिटल पेमेंट का खूब क्रेज है. लोग कैश, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड रखना भूल चुके हैं. मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करते ही खटाखट पेमेंट हो जाता है. फोन में मौजूद UPI ऐप्स से आप छोटे से लेकर बड़े पेमेंट आसानी से कर लेते हैं. अक्सर लोग यही समझते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा हो, तभी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन यूपीआई के साथ एक ऐसा भी फीचर हैं, जहां जीरो बैंक बैलेंस के बावजूद आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं. जानकारी के अभाव में लोग इससे चूक जाते हैं.
बिना बैंक बैलेंस से भी UPI से कर पाएंगे पेमेंट
खाते में बिना पैसे से आप 'क्रेडिट लाइन' फीचर का इस्तेमाल कर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं. क्रेडिट लाइन को आप एक तरह का क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं. NPCI ने इस प्रोडक्ट को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था. कई प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक , पंजाब नेशनल बैंक के अलावा फिनटेक कंपनी जैसे कि BharatPe Flex ये सुविधा अपने यूजर्स को देता है .
कैसे काम करता है क्रेडिट लाइन फीचर्स
इस फीचर में आपके खाते में पैसा नहीं होने के बावजूद यूपीआई पेमेंट की सुविदा मिलती है. आपको तय समयसीमा में ये रकम वापस बैंक को लौटानी होती है. इस क्रेडिट लाइन फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्री एप्रूवल लेना पड़ता है. इसके लिए यूपीआई ऐप के सर्च बार में क्रेडिट लाइन ऑप्शन सर्च करें. अपने यूपीआई ऐप में Add Credit Line पर क्लिक करें. अपना बैंक चुने और वेरिफाई करें. यूपीआई पिन सेलेक्ट करके आपको आधार के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार नंबर, फोन नंबर, भरना होगा. फोन नंबर पर आया ओटीपी भरना होगा. आपका क्रेडिट लाइन एक्टिव हो जाएगा. यहां नोट कर लें कि आपके लिए ये पैसा यह एक तरह का उधार है जिसे आपको बाद में चुकाना होता है. कुछ बैंक सीमित समयसीमा के दौरान लौटाने पर भी ब्याज लेते हैं और कुछ नहीं.