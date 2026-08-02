How To Invest in FD: एफडी आपके न‍िवेश को सबसे सुरक्ष‍ित रखने का सबसे सटीक तरीका है. इसमें र‍िटर्न भले ही कम होता है लेक‍िन यह पूरा गारंटीड है. अगर आप 10 या 20 लाख रुपये का न‍िवेश एफडी (FD) के जर‍िये करना चाहते हैं तो केवल सबसे ज्यादा ब्याज दर की तलाश ही काफी नहीं है. इसके ल‍िये आपका सही स्‍ट्रैटजी को फॉलो करना भी जरूरी होता है. कई बार स्मॉल फाइनेंस बैंक या छोटे प्राइवेट बैंक की तरफ से ज्यादा ब्याज दर का ऑफर क‍िया जाता है. लेकिन वहां र‍िस्‍क भी ज्यादा होता है. इसके अलावा क‍िसी भी बैंक में 5 लाख रुपये तक की राश‍ि का ही इंश्‍योरेंस होता है. ऐसे में पूरी रकम की एक एफडी करने की बजाय उसे अलग-अलग पार्ट में बांटकर निवेश करना ज्यादा सुरक्ष‍ित, फायदेमंद और समझदारी भरा कदम होगा.