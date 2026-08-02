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20 लाख की एफडी करने का है प्‍लान? इस एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान; क्‍या है तरीका

FD Interest Rate: क‍िसी बैंक की ब्‍याज दर क‍ितनी है इस पर आपका एफडी का र‍िटर्न न‍िर्भर करता है. लेक‍िन यद‍ि आप अपनी बड़ी रकम को छोटी-छोटी एफडी में बांट देते हैं तो यह आपके ल‍िए कई तरह से फायदेमंद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:52 AM IST
20 लाख की एफडी करने का है प्‍लान? इस एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान; क्‍या है तरीका
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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