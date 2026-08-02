How To Invest in FD: एफडी आपके निवेश को सबसे सुरक्षित रखने का सबसे सटीक तरीका है. इसमें रिटर्न भले ही कम होता है लेकिन यह पूरा गारंटीड है. अगर आप 10 या 20 लाख रुपये का निवेश एफडी (FD) के जरिये करना चाहते हैं तो केवल सबसे ज्यादा ब्याज दर की तलाश ही काफी नहीं है. इसके लिये आपका सही स्ट्रैटजी को फॉलो करना भी जरूरी होता है. कई बार स्मॉल फाइनेंस बैंक या छोटे प्राइवेट बैंक की तरफ से ज्यादा ब्याज दर का ऑफर किया जाता है. लेकिन वहां रिस्क भी ज्यादा होता है. इसके अलावा किसी भी बैंक में 5 लाख रुपये तक की राशि का ही इंश्योरेंस होता है. ऐसे में पूरी रकम की एक एफडी करने की बजाय उसे अलग-अलग पार्ट में बांटकर निवेश करना ज्यादा सुरक्षित, फायदेमंद और समझदारी भरा कदम होगा.
बड़ी रकम को एक एफडी में रखने की बजाय छोटी-छोटी एफडी करने का फायदा यह होता है कि आपको जरूरत पड़ने पर बेहतर लिक्विडिटी मिलती है. उदाहरण के लिए यदि आपने 20 लाख रुपये को 5-5 लाख रुपये की चार एफडी में बांट रखा है और आपको अचानक 5 लाख रुपये की जरूरत पड़ जाती है तो आपको पूरे 20 लाख रुपये के निवेश को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपनी एक एफडी तोड़कर ही अपना काम पूरा कर सकते हैं. आपकी बाकी की 3 एफडी बिना किसी नुकसान के रिटर्न देती रहेंगी.
एफडी को अलग-अलग मैच्योरिटी पीरियड में बांटने के प्रोसेस को 'एफडी लैडरिंग' कहते हैं. यदि आप 20 लाख रुपये को 5 साल के लिए एक साथ डिपॉजिट करने की बजाय 2 और 5 साल की अलग-अलग एफडी में डिवाइड करते हैं तो आपको आने वाले समय में ब्याज बढ़ने पर फायदा मिल सकता है. जब आपकी दो साल एफडी मैच्योर होगी तो उसके बाद आप बाजार में चल रही नई ब्याज दर पर री-इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका पैसा किसी एक ही ब्याज दर पर लंबे समय के लिए ब्लॉक नहीं होता.
अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर पूरी FD तोड़ने की जरूरत नहीं.
जरूरत के समय छोटी FD को समय से पहले तोड़कर काम चला सकते हैं.
अलग-अलग मैच्योरिटी में पैसा बांटने पर लंबे समय के लिए ब्लॉक नहीं होता.
5 लाख या इससे कम की एफडी RBI के नियमानुसार पूरी तरह सुरक्षित है.
अलग-अलग एफडी को आप अपनी जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं.
बड़ी FD को टाइम से पहले भुनाने पर पूरी रकम पर जुर्माना देना होता है.
सुरक्षा के लिहाज से भी पैसे को अलग-अलग बैंकों में बांटना काफी समझदारी का काम होता है. आरबीआई (RBI) की सहयोगी संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के अनुसार एक बैंक में एक जमाकर्ता को 5 लाख तक के मूलधन और ब्याज को ही बीमा सुरक्षा मिलती है. ऐसे में यदि आप 20 लाख रुपये को अलग-अलग बैंकों में 5-5 लाख की चार एफडी में जमा करते हैं तो आपकी 20 लाख रुपये की पूरी राशि इंश्योरेंस सुरक्षा के दायरे में आ जाती है.
अक्सर निवेशक एफडी को केवल सेविंग का जरिया मानते हैं. लेकिन इसे अपने फाइनेंशियल टारगेट से जोड़कर देखना ज्यादा फायदेमंद रहता है. आप एफडी (FD) को अलग-अलग जरूरत के हिसाब से टैग कर सकते हैं. इससे यह साफ पता रहता है कि कौन सा पैसा किस काम के लिए रखा गया है. इससे आपकी लंबी अवधि की बचत को नुकसान पहुंचाए बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है.
वैसे को एफडी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाना बहुत फायदेमंद है. लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे बड़ी दिक्कत अलग-अलग एफडी को मैनेज करने में आती है. निवेशक को अलग-अलग बैंकों की मैच्योरिटी डेट, रिन्यूअल और डॉक्यूमेंट का हिसाब रखना पड़ता है. इसके अलावा, टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सभी एफडी से मिलने वाले ब्याज की कैलकुलेशन भी थोड़ी मुश्किल होती है. कुछ बैंक बड़ी रकम की एफडी का अच्छा ब्याज ऑफर करते हैं.