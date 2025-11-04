Advertisement
20 साल का होम लोन 11 साल में होगा पूरा; बचेंगे पूरे 30 लाख; एक्‍सपर्ट ने बताया धांसू तरीका

Home Loan Repayment Tips: होम लोन लेने के बाद उसके रीपेमेंट को लेकर सबसे ज्‍यादा च‍िंता रहती है. यद‍ि आपने अपना होम लोन 20 या 30 साल के ल‍िये ल‍िया है तो इसे कैसे जल्‍दी से जल्‍द चुकाया जाए...यह हर क‍िसी का सवाल होता है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:36 PM IST
20 साल का होम लोन 11 साल में होगा पूरा; बचेंगे पूरे 30 लाख; एक्‍सपर्ट ने बताया धांसू तरीका

How to Finish Homeloan: होम लोन लेना तो आसान होता है लेक‍िन इसे चुकाना क‍िसी झंझट से कम नहीं लगता. शुरुआत में कई साल तो आपकी तरफ से दी जाने वाली ईएमआई (EMI) में ब्‍याज का पार्ट ज्‍यादा होता है. लेक‍िन आप यद‍ि छोटे-छोटे बदलाव करें तो आपका ब्याज का बोझ आधा तक कम हो सकता है. इसके ल‍िए आपको बैंक बदलने की भी जरूरत नहीं है. कुछ बदलाव करके आप अपने 20 साल के होम लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं और लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं.

आपके काम आएंगे ये तरीके

ईटी में प्रकाश‍ित एक आर्ट‍िकल में टैक्‍स एक्‍सपर्ट सुजीत बांगर ने एक उदाहरण के जर‍िये बताया क‍ि कैसे 60 लाख रुपये का लोन जल्दी चुकाकर 30.6 लाख से ज्यादा का ब्याज बचाया गया. इसका बेस‍िक तरीका है बोनस मंथ डिसिप्लिन, बढ़ती ईएमआई और फालतू ऐड-ऑन से बचाव. सुजीत बंगार ने होम लोन लेने वाले एक शख्‍स की कहानी बताई. उन्‍होंने बताया क‍ि इस शख्‍स ने 60 लाख रुपये का लोन 9% ब्याज पर 20 साल के लिए लिया. नॉर्मल तरीके से पहले 10 साल ज्यादातर राश‍ि ब्याज का भुगतान करने में जाती है. 120 ईएमआई देने के बाद भी बाकी रकम करीब 42.6 लाख रहती है. यानी शुरुआत में प्र‍िंस‍िपल अमाउंट कम होता है.

एक्स्ट्रा ईएमआई का जादू
लोन को जल्‍दी चुकाने के ल‍िए पहला तरीका बहुत ही आसान है. इसके ल‍िए आपको हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई देनी होगी. उदाहरण के लि‍ए आप बोनस मंथ को लोन का महीना मानें. इससे उस शख्‍स का लोन 44 महीने कम हो गया और 14.85 लाख ब्याज बच गया. जब आप हर साल एक ईएमआई एक्‍स्‍ट्रा देते हैं तो इससे आपका ब्‍याज तेजी से कम होने लगता है. यानी आपको 12 महीने के दौरान 13 महीने की ईएमआई के बराबर भुगतान करना है. यह भुगतान आप 12 बराबर क‍िश्‍तों में बांटकर हर क‍िश्‍त के साथ ही कर सकते हैं. इसके अलावा साल के आख‍िर में भी ब्‍याज का भुगतान क‍िया जा सकता है.

स्टेप-अप EMI यानी कमाई बढ़ने के साथ EMI बढ़ाएं
लोन लोन को जल्‍दी चुकाने का तरीका स्टेप-अप ईएमआई भी है. यानी आप हर साल अपनी ईएमआई को 5% बढ़ाएं. आपको यह ईएमआई उसकी रेश्‍यो में बढ़ानी चाह‍िए, ज‍िस रेश्‍यो में आपकी कमाई बढ़े. इससे उस शख्‍स के लोन का रीपेमेंट घटकर 12.4 साल रह गया और उसका 25.72 लाख ब्याज बच गया. ज्यादा फायदा के लिए आप दोनों तरीकों को मिलाएं, इसमें एक्स्ट्रा ईएमआई + एनुअल इंक्रीमेंट भी जरूरी है. इससे आपका 20 साल वाला लोन करीब 11 साल में खत्म हो जाएगा और आपकी 30.6 लाख की बचत होगी.

अलग से टर्म इंश्योरेंस लेना ज्‍यादा फायदेमंद
एक्‍सपर्ट ने बताया क‍ि पहले 5-7 साल में सबसे ज्यादा बचत होती है. क्योंकि शुरुआत में ईएमआई (EMI) का बड़ा हिस्सा ब्याज होता है. इस समय ज्यादा प्र‍िंस‍िपल अमाउंट चुकाने से लंबे समय का ब्याज कम हो जाता है. आपको बता दें बैंक की तरफ से अक्सर मल्टी- ईयर इंश्‍योरेंस पॉलिसी बेची जाती है. बैंक इसे 'जरूरी' बताते हैं लेकिन ऐसा है नहीं. इसके ल‍िए आप अलग से टर्म इंश्योरेंस लें. इससे पैसे बचेंगे और आप प्रीपेमेंट कर सकेंगे.

होम लोन का 20 साल का बोझ नहीं होना चाहिए. एक एक्स्ट्रा ईएमआई, हर साल ईएमआई की रकम में बढ़ोतरी और छोटी-छोटी समझदारी से आपके लाखों बच सकते हैं. इसके ल‍िए आपको लाइफस्‍टाइल में ज्‍यादा बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अनुशासन और स्मार्ट प्लानिंग की. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Home loan

