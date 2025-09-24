मदर डेयरी के साथ कैसे शुरू करें ब‍िजनेस, मोटी साइड इनकम के लि‍ए क‍ितने इनवेस्‍टमेंट की जरूरत?
मदर डेयरी के साथ कैसे शुरू करें ब‍िजनेस, मोटी साइड इनकम के लि‍ए क‍ितने इनवेस्‍टमेंट की जरूरत?

Business Idea: मदर डेयरी के साथ ब‍िजनेस शुरू करना कम इनवेस्‍टमेंट के साथ बेहतर व‍िकल्‍प साब‍ित हो सकता है. इस ब‍िजनेस को शुरू करके आप हर महीने अच्‍छी खासी कमाई कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:32 PM IST
मदर डेयरी के साथ कैसे शुरू करें ब‍िजनेस, मोटी साइड इनकम के लि‍ए क‍ितने इनवेस्‍टमेंट की जरूरत?

Mother Dairy Business: नौकरीपेशा आदमी हो या कोई और...हर आदमी का सपना होता है अपना ब‍िजनेस करना. लेक‍िन क‍िसी के पास पैसा नहीं होता तो कोई समय नहीं न‍िकाल पाता या उनके सामने और कोई परेशानी होती है. अगर आप भी एक्‍स्‍ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो किसी जाने-माने ब्रांड के साथ छोटे ब‍िजनेस से शुरू करना अच्छा ऑप्‍शन हो सकता है. देश के सबसे ज्‍यादा पसंद क‍िये जाने वाले डेयरी ब्रांड में से एक मदर डेयरी, कारोबार‍ियों को अपना खुद का आउटलेट खोलने का मौका देती है. कम निवेश और रोजमर्रा की तय मांग के कारण यह कमाई का भरोसेमंद जर‍िया बन सकता है.

मदर डेयरी आउटलेट पर म‍िलते हैं सफल के प्रोडक्‍ट

मदर डेयरी आसान फ्रेंचाइजी सिस्टम पर काम करती है. फ्रेंचाइजी लेने के बाद कोई भी व्‍यक्‍त‍ि इसके र‍िटेल आउटलेट को रन कर सकता है और इसके प्रोडक्‍ट बेच सकता है. मदर डेयरी के प्रोडक्‍ट में दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन और आइसक्रीम शामिल है. इसके अलावा यहां पर सफल (Safal) की फल और सब्जियां भी मिलती हैं. इन सबको म‍िलाकर डेयरी प्रोडक्‍ट और सब्‍जी की वाइड रेंज हो जाती है. ये सभी चीजें रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. ज‍िससे यह ब‍िजनेस लंबे समय तक चल सकता है.

यह भी पढ़ें: मदर डेयरी का दूध-घी-मक्खन हुआ सस्ता, दिल्ली-NCR में कितने रुपये में मिलेगा एक लीटर?

15 लाख रुपये तक भी जा सकता है न‍िवेश
कंपनी अपने पार्टनर्स को ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की सप्लाई, ब्रांडिंग और सेल्‍स सिस्टम में मदद करती है. इस सपोर्ट से नए कारोबारी भी बिना क‍िसी ज्‍यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकते हैं. बिजनेस टुडे में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार आप 5 से 10 लाख रुपये के न‍िवेश के आधार पर छोटा मदर डेयरी आउटलेट शुरू कर सकते हैं. हालांक‍ि, जगह और आउटलेट के साइज के आधार पर यह निवेश 15 लाख रुपये तक भी जा सकता है. मदर डेयरी में सबसे अच्‍छी बात यह है क‍ि इसमें क‍िसी तरह की रॉयल्टी फीस नहीं देनी होती.

रॉयल्‍टी से तात्‍पर्य यह है क‍ि जो भी प्रॉफ‍िट होगा, वह पूरी तरह से फ्रेंचाइजी मालिक का होगा. इसमें मुख्‍य खर्च दुकान की अंदरूनी सजावट, फ्र‍िज और स्टॉक आद‍ि खरीदने में खर्च होता है. फ्रेंचाइजी लेने के ल‍िए जरूरी शर्तों और अध‍िक जानकारी के ल‍िए मदर डेयरी की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर व‍िज‍िट करना जरूरी है.

मदर डेयरी की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट के अनुसार आवेदन के लि‍ए कुछ शर्त इस प्रकार हैं-
> आपके पास 200 से 500 वर्ग फीट (sq. ft.) की जगह होना जरूरी है, यह क‍िसी ब‍िजी रेज‍िडेंश‍ियल या कमर्श‍ियल सेक्‍टर में हो.
> इसके अलावा आपके पास शुरुआती सेटअप के खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा होना चाह‍िए.
> आवेदक के पास आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और ब‍िजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे जरूरी डॉक्‍यूमेंट होने जरूरी हैं.
> फूड सेफ्टी और जीएसटी (GST) के नियमों का पालन करना भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: मदर डेयरी का 50वां साल, ₹17000 करोड़ के आंकड़े को पार करने के लिए कंपनी का प्लान तैयार

साइड इनकम के लिए अच्छा ऑप्‍शन क्यों?
मदर डेयरी आउटलेट का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्‍थ‍िर मांग है. म‍िल्‍क और डेयरी प्रोडक्‍ट रोजाना की जरूरत होते हैं, इसलिए इनकी ब‍िक्री कभी कम नहीं होती. काम करने वाले कई लोगों का कहना है क‍ि उन्‍होंने 18 से 24 महीने में अपनी इनवेस्‍ट की गई रकम को वसूल कर ल‍िया. दरअसल, इसमें प्रॉफ‍िट अच्छा होता है और हर महीने रॉयल्टी देने का क‍िसी तरह का बोझ नहीं होता. यही कारण है क‍ि यह साइड इनकम का कमाई का बेहतरीन जर‍िया बन जाता है. इस तरह 5 से 10 लाख रुपये का शुरुआती निवेश करके इसके जर‍िये अच्‍छी कमाई की जा सकती है. मदर डेयरी फ्रेंचाइजी ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन ब‍िजनेस ऑप्‍शन है जो एक्‍सट्रा कमाई करना चाहते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Mother Dairy

;