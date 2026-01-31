बजट के भारी भरकम शब्दों को सुनकर घूम जाता है माथा ? जान लिया इन 10 शब्दों का मतलब तो समझ लेंगे पूरा बजट

Budget 2026 Terms Meaning : मोदी सरकार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद के सामने सरकार का बहीखाता रखेंगी. सरकार के खर्चों से लेकर कमाई का पूरा हिसाब-किताब पेश करेंगी. बजट में किसान, नौकरीपेशा, इनकम टैक्स स्लैब और आर्थिक विकास का रोडमैप पेश करने की परंपरा है.वित्त मंत्री के लाल पिटारे से क्या निकलेगा, ये तो 1 फरवरी को 11 बजे ही पता तल पाएगा, लेकिन उस बजट को समझ सके, इसके लिए कुछ जरूरी शब्दों की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए.वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण में बोले जाने वाले शब्दों को आम लोग नहीं समझ पाते हैं. लोग बजट समझने के लिए अगले दिन अखबारों का इंतजार करते हैं, लेकिन हम आपके लिए इस बजट को बेहद आसान बना रहे हैं. बजट से जुड़े अगर आप इन 10 शब्दों को समझ लें तो वित्त मंत्री का पूरा बजट भाषण और उनके ऐलानों को आसानी से समझ लेंगे.

सरकार क्यों पेश करती है बजट ?

सरकार अपने खर्चों और आमदनी का पूरा लेखा जोखा बजट के जरिए देश के सामने रखती है. किसी भी सरकार को अपनी आय को खर्चे के साथ संतुलित करना होता है, जिसके लिए वो बजट बनाती है, जिसमें सभी को समायोजित किया जाता है.सरकार बजट में खर्चों के साथ-साथ योजनाएं, भविष्य का प्लान जैसे तमाम चीजों पर फोकस करती है.संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे तैयार किया जाता है. सभी मंत्रालय अपने खर्चों का अनुमान वित्त मंत्रालय को भेजती है. सरकार टैक्स , सब्सिडी और योजनाओं पर फैसला लेती है. संविधान के अनुसार बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं बल्कि मंत्री के जरिए इसे प्रस्तुत करते हैं. TAX नहीं इस बार बजट में होगा टैरिफ का इलाज! वित्त मंत्री के लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार', इन 3 सेक्टर पर फोकस, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

कौन बनाता है देश का बजट ?

बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिट है.इसे तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, हालांकि इसमें नीति आयोग और विभिन्न मंत्रालयों की भी अहम भागीदारी होती है. अलग-अलग मंत्रालय और विभागों से लोग मिलकर इसे बनाते हैं. सभी राज्यों, मंत्रालयों, विभागों के खर्चों और आमदनी के आधार पर वित्त मंत्रालय प्रारूप तैयार करता है. बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्यों 1 तारीख को पेश होता है बजट?

पहले यह फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश होता था, चूंकि उस वक्त लंदन के समय के अनुसार काम होता था, लेकिन साल 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे शाम से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया. वहीं साल 2017 में अरुण जेटली ने इसकी तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी. 1 फरवरी इसलिए ताकि नए वित्त वर्ष के शुरुआत से पहले बजट तैयार हो.

बजट को समझने के लिए इन 10 शब्दों को समझना जरूरी

यूनियन बजट यानी आम बजट को अगर आप भारी भरकम शब्दों की वजह से नहीं समझ पाते हैं तो हम आपको आसानी भाषा में उसका मतलब समझाते हैं, ताकि 1 फरवरी को आप बजट को आसानी से समझ सकें. बजट 2026 को समझने के लिए इस दस शब्दों का मतलब समझ कर आप पूरा बजट भाषण समझ लेंगे. बजट का नाम सुनते ही दिमाग में GDP, फिक्सल डिफिसिट, मॉनेरिटी पॉलिसी, एक्चुअल, इंफ्लेशन जैसे शब्द आने लगते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं.

1. कंसोलिडेटेड फंड: जैसे आप अपने घर की सेविंग को बैंक में रखते हैं, वैसे ही सरकार अपनी जमा को एक फंड में रखती है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड करते हैं. ये फंड पब्लिक का होता है, इसलिए इसमें से एक भी पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा की मंजूरी लेनी होती है. इसके लिए सरकार मनी बिल का सहारा लेती है. मनी बिल पारित होने पर ही सरकार संचित फंड या कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकती है.

2. GDP: देश में एक साल के दौरान बनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत उस देश की जीडीपी होती है. इसी जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था का हाल समझा जाता है. अगर जीडीपी बढ़ रही है तो समझिए देश में वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, यानी देश तरक्की कर रहा है. जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि बीते साल से इस साल में जीडीपी कितनी बढ़ी. मान लेते हैं कि पहले साल भारत की जीडीपी 110 करोड़ थी और दूसरे साल में ये बढ़कर 120 करोड़ हो गई तो जीडीपी में 10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई यानी जीडीपी में 10 फीसदी का ग्रोथ हुआ है.

3. फाइनेंशियल बिल और एप्रोपिएशन बिल : फाइनेंशियल बिल में सरकार अपनी जमा का हिसाब बताती है. इसमें वो टैक्स में बदलावों के बारे में बताती है. वहीं एप्रोप्रिएशन बिल में सरकार खर्चों का पूरा हिसाब देती है. यही दोनों बिल मनी बिल कहलाती है.

4. फिस्कल डिफिसिट : जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाए तो उसे फिस्कल डिफिसिट कहते हैं. सरकार के पास कमाई के लिए दो ऑप्शन होते हैं पहला टैक्स औपर दूसरा कर्ज. सरकार अपने फिस्कल डिफिसिट की भरपाई कर्ज के जरिए करती है. इस फिस्कल डिफिस्ट से सरकार की आर्थिक सेहत का पता चलता है.

5. मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध बाजार में मनी के फ्लो को नियंत्रित रखना है. सरकार केंद्रीय बैंकों जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से देश में नकदी को कंट्रोल करती है, ताकि महंगाई को संतुलित रखा जाए.

6. इन्फ्लेशन या महंगाई : मांग और सप्लाई में जब संतुलन बिगड़ता है तो महंगाई का बैलेंस बिगड़ने लगता है. रिजर्व बैंक के साथ मिलकर सरकार इसे कंट्रोल करती है. इसके लिए सरकार जरूरी चीजों के दाम के आधार पर हर तिमाही में रिटेल और थोक के जरिए महंगाई को आंकती है.

7. बजट एस्टिमेट का मतलब होता है कि सरकार नए वित्त वर्ष में कहां से पैसा कमाएगी और कहां खर्च करेगी. बजट में वित्त मंत्री की ओर से ये देश को बताया जाता है कि सरकार इस बजट में कहां कितना पैसा लगाने वाली है और कहां से कमाई करने वाली है. वहीं रिवाअज्ड एस्टिमेंट में सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में पैसे की कमाई और खर्च का आंकलन करती है.

8. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स : बजट में हर किसी को इसी का इंतजार करता है. सरकार टैक्स में क्या ऐलान करेगी इसपर सबकी निगाहें रहती है. सरकार टैक्स के जरिए दो रास्तों से कमाई करती है, जिसमें पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो लोगों की कमाई से सीधे सरकार वसूलती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स . वहीं इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, जो सरकार सीधे नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं पर, रोजमर्रा की चीजों के जरिए आपसे वसूलती है. जैसे जीएसटी, सेस आदि.

9. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर: सरकार अपने रोजमर्रा के कामों को लिए जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन पर जो खर्त करती है. उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है.

1.लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स: शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्, अन्य निवेश को लंबे समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाले मुनाफे पर लगने वाला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है. भारत में लिस्टेड कंपनी के शेयर, फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड को 12 महीने से अधिक होल्ड किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म गेन में और अनलिस्टेड शेयर, रियल एस्टेट या दूसरे निवेश में 24 महीने से अधिक होल्ड करने पर यह लॉन्ग टर्म गेन में शामिल किया जाता है.

