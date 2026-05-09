Advertisement
trendingNow13210496
Hindi Newsबिजनेसकैसे ATM और UPI से निकलेगा PF का पैसा ? इसी महीने से शुरू हो रही सर्विस! ऐलान से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिए

कैसे ATM और UPI से निकलेगा PF का पैसा ? इसी महीने से शुरू हो रही सर्विस! ऐलान से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिए

PF ATM Withdraw:  इसी महीने से आपको ATM, UPI से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी. आप बिना EPFO ऑफिस दफ्तर के चक्कर लगाए मिनटों में अपने फोन और एटीएम मशीन से पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे .  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 09, 2026, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे ATM और UPI से निकलेगा PF का पैसा ? इसी महीने से शुरू हो रही सर्विस! ऐलान से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिए

PF ATM Withdraw: EPFO ने अपने अंशधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ फंड की निकासी को आसान बना दिया है. पहले अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए लोगों को ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर कांटने पड़ते थे, लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन समय के सात अब ये सारे झंझट खत्म हो गए हैं.  आप ऑनलाइन तरीके से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. मोबाइल ऐप की मदद से पीएफ से फंड निकासी की सुविधा मिलती है और जल्द ही ATM और UPI से भी पीएफ फंड निकालने की सुविधा मिलने लगेगी. इस खबर का फायदा 7.8 करोड़ लोगों के लिए पीएफ निकासी को तेज और आसान बना देगा.   

कब ATM से  निकाल सकेंगे PF का पैसा ?  

मई 2026 के आखिरी हफ्ते से आपको ATM, UPI से पीएफ फंड निकालने की सुविधा मिल सकती है. EPFO 3.0 अपग्रेड के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डिजिटल इंफ्रा को डेवलप कर रहा है. जिसके तरह पीएफ तक लोगों की पहुंच को तेज बनाने की कोशिश की जा रही है. ईपीएफओ 3.0 के जरिए पीएफ सर्विसेस को 100 फीसदी ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है.   

पढ़ें- युद्ध और तेल संकट के बीच भारत में क्यों लगी कैश निकालने की होड़ ? 15 दिन में बैंकों से निकले ₹61000 करोड़, कोई डर या भरोसा हुआ कम, खतरे को समझिए

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे ATM से निकालेगा PF का पैसा  

नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ की ओर से खाताधारकों को नया ATM कार्ड जारी किया जा सकता है. इस कार्ड की मदद से पीएफ सब्सक्राइबर्स बिना किसी दस्तावेजी कार्रवाई , बिना पीएफ दफ्तर के चक्कर कांटे, एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे.   अगर आपके पास आधार कार्ड हैं,KYC अपडेट हैं, UAN नंबर एक्टिव है. पैन कार्ड और बैंक खाता, IFSC कोड आपके पीएफ से लिंक है तो आप एटीएम और यूपीआई की मदद से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. 

ATM से पीएफ का कितना पैसा निकाल सकेंगे  

हालांकि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि एटीएम और यूपीआई के जरिए लोग पीएफ बैलेंस का 50 फीसदी तक निकाल सकेंगे. माना जा रहा है कि ATM से पीएफ निकासी के लिए ईपीएफओ अपने सदस्यों को ATM कार्ड जारी करेगा.  इस एटीएम कार्ड की मदद से आप अपने नजदीकी किसी भी एटीएम से पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे. यूपीआई (UPI) सर्विस के जरिए आप अपने मोबाइल के भुगतान लिंक को पीएफ अकाउंट से लिंक कर सकेंगे. एटीएम कार्ड को मशीन में डालकर  PF Withdrawal का विकल्प चुनना होगा. अपना UAN नंबर और मोबाइल पर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए आप ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकेंगे.  

कितना फायदेमंद है एटीएम से पीएफ की निकासी ?  

ATM, UPI से पीएफ का फंड निकालना आसान और सुविधाजनक हैं, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है. भविष्य निधी में जमा रकम आपके रिटायरमेंट, आपके बुढ़ापे के लिए होता है. इस खाते से इतनी आसानी से रकम निकालने की सुविधा मिलेगी तो लोग छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकालने लगेंगे. पीएफ के पैसे पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड तैयार करता है. अगर बार-बार इससे पैसा निकालने लगे तो अंशधारकों को आर्थिक नुकसान होगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

PF

Trending news

कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा फटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा फटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video