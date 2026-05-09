कैसे ATM और UPI से निकलेगा PF का पैसा ? इसी महीने से शुरू हो रही सर्विस! ऐलान से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिए

PF ATM Withdraw: EPFO ने अपने अंशधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ फंड की निकासी को आसान बना दिया है. पहले अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए लोगों को ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर कांटने पड़ते थे, लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन समय के सात अब ये सारे झंझट खत्म हो गए हैं. आप ऑनलाइन तरीके से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. मोबाइल ऐप की मदद से पीएफ से फंड निकासी की सुविधा मिलती है और जल्द ही ATM और UPI से भी पीएफ फंड निकालने की सुविधा मिलने लगेगी. इस खबर का फायदा 7.8 करोड़ लोगों के लिए पीएफ निकासी को तेज और आसान बना देगा.

कब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा ?

मई 2026 के आखिरी हफ्ते से आपको ATM, UPI से पीएफ फंड निकालने की सुविधा मिल सकती है. EPFO 3.0 अपग्रेड के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डिजिटल इंफ्रा को डेवलप कर रहा है. जिसके तरह पीएफ तक लोगों की पहुंच को तेज बनाने की कोशिश की जा रही है. ईपीएफओ 3.0 के जरिए पीएफ सर्विसेस को 100 फीसदी ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है.

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कैसे ATM से निकालेगा PF का पैसा

नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ की ओर से खाताधारकों को नया ATM कार्ड जारी किया जा सकता है. इस कार्ड की मदद से पीएफ सब्सक्राइबर्स बिना किसी दस्तावेजी कार्रवाई , बिना पीएफ दफ्तर के चक्कर कांटे, एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे. अगर आपके पास आधार कार्ड हैं,KYC अपडेट हैं, UAN नंबर एक्टिव है. पैन कार्ड और बैंक खाता, IFSC कोड आपके पीएफ से लिंक है तो आप एटीएम और यूपीआई की मदद से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे.

ATM से पीएफ का कितना पैसा निकाल सकेंगे

हालांकि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि एटीएम और यूपीआई के जरिए लोग पीएफ बैलेंस का 50 फीसदी तक निकाल सकेंगे. माना जा रहा है कि ATM से पीएफ निकासी के लिए ईपीएफओ अपने सदस्यों को ATM कार्ड जारी करेगा. इस एटीएम कार्ड की मदद से आप अपने नजदीकी किसी भी एटीएम से पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे. यूपीआई (UPI) सर्विस के जरिए आप अपने मोबाइल के भुगतान लिंक को पीएफ अकाउंट से लिंक कर सकेंगे. एटीएम कार्ड को मशीन में डालकर PF Withdrawal का विकल्प चुनना होगा. अपना UAN नंबर और मोबाइल पर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए आप ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकेंगे.

कितना फायदेमंद है एटीएम से पीएफ की निकासी ?

ATM, UPI से पीएफ का फंड निकालना आसान और सुविधाजनक हैं, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है. भविष्य निधी में जमा रकम आपके रिटायरमेंट, आपके बुढ़ापे के लिए होता है. इस खाते से इतनी आसानी से रकम निकालने की सुविधा मिलेगी तो लोग छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकालने लगेंगे. पीएफ के पैसे पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड तैयार करता है. अगर बार-बार इससे पैसा निकालने लगे तो अंशधारकों को आर्थिक नुकसान होगा.