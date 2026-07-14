/होर्मुज का रखवाला बनने की मची होड़, 20% टोल और नाकेबंदी से तेल में कोहराम, चीन बेचैन, भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल?

US-Iran War: अमेरिका-ईरान की जंग ना तो खत्म हो रही है और ना ही इसका कोई हल निकल रहा है. दोनों कभी एक दूसरे पर मिसाइल हमले करते हैं तो अब दोनों ही देश खुद को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्जियन बताने में तुले हैं. एक बार फिर से होर्मुज अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है. जिस रास्ते से दुनिया के 20 फीसदी कच्चे तेल और नेचुरल गैस का आयात-निर्यात होता है, दोनों ही देश उस पर अपना-अपना दावा ठोक कर टोल वसूलना चाहते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेंगे.उन्होंने 20 फीसदी टैक्स भी तय कर दिया और खुद को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्जियन बता दिया. ट्रंप ने दलील दी कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सेफ पास का खर्च वो उठा रहे हैं, इसलिए 20 फीसदी टोल टैक्स वसूलने का अधिकार भी उनका ही है.
ईरान की ओर से कई बार दावे किए गए हैं कि होर्मुज पर उसका अधिकार है और वो ही कार्गो को सेफ पास के बदले टोल वसूलेगा. ईरान ने इसके लिए होर्मुज में भारी तैनाती भी कर दी है. ईरान के विदेश मेंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावों का मजाक उड़ाया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि अमेरिका राष्ट्रपति सही कह रहे हैं कि जो भी होर्मुज से कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है, उसे टोल मिलना चाहिए. ईरान हमेशा से इस समुद्री रास्ते का गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा. हालांकि 20% टैक्स बहुत ज्यादा है. हम इस मामले में निष्पक्ष रहेंगे .
होर्मुज पर हक और टोल के अलावा अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर ब्लॉकेड की बात कही है. ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फिर से ब्लॉकेड लागू किया जाएगा. ईरान की नाकेबंदी का मतलब है कि अमेरिकी नौसेना ईरानी जहाजों को होर्मुज से नहीं गुजरने देगी. ईरान का आयात-निर्यात प्रभावित प्रभावित होता , कोई भी जहाज ईरान के बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही वहां से तेल लादकर निकल पाएगा.
अमेरिका और ईरान दोनों खुद को होर्मुज का मालिक बनाने में जुटे हैं. ट्रेड के लिए अहम रास्ते पर अमेरिका-ईरान की इस तनातनी के तेल की कीमतों में उबाल दिखने लगा है. जो कच्चा तेल हफ्ते दिन पहले तक 69 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो आज 85 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुका है. तेल में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और इसकी कीमत फिलहाल नहीं थमने वाली है.
अमेरिका-ईरान के इस तकरार से पूरा दुनिया चपेट में आ गई है. भारत भी इससे बच नहीं पाएगा. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत आयात बिल तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ तेल की सप्लाई प्रभावित होने से ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. चीन, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, वो भांप चुका है कि ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है. भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि ऊर्जा संकट से निपटा जा सके. हालांकि होर्मुज पर बढ़े विवाद के चलते पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम जल्द कम होने की संभावना खत्म हो गई है. शिपिंग लागत और कच्चे तेल की कीमतों पर असर पेट्रोल-डीजल के दाम को आसानी से कम नहीं होने देगा.