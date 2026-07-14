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होर्मुज का रखवाला बनने की मची होड़, 20% टोल और नाकेबंदी से तेल में कोहराम, चीन बेचैन, भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल?

India Oil and Gas : होर्मुज में फिर से युद्ध भड़कने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ही इस समुद्री रास्ते का गार्जियन है . ईरान का दावा है कि वो हमेशा से इस रास्ते पर मालिकाना हक रखता है और रखेगा. इस हक की लड़ाई ने कच्चे तेल की कीमतों में भूचाल ला दिया है, जो भारत के लिए मुसीबत बन सकती है .

Written ByBavita Jha
Published: Jul 14, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:59 AM IST
होर्मुज का रखवाला बनने की मची होड़, 20% टोल और नाकेबंदी से तेल में कोहराम, चीन बेचैन, भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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