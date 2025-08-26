ट्रंप टैरिफ का ट्रबल कल से डबल, भारत के सामानों पर 50% टैक्स, संकट में ये सेक्टर्स, दांव पर 3 लाख नौकरियां, पर दर्द तो अमेरिका को भी होगा
ट्रंप टैरिफ का ट्रबल कल से डबल, भारत के सामानों पर 50% टैक्स, संकट में ये सेक्टर्स, दांव पर 3 लाख नौकरियां, पर दर्द तो अमेरिका को भी होगा

US 50% Tariff:  अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 27 अगस्त से 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 12:37 PM IST
Trump Tariffs India: अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 27 अगस्त से 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. अमेरिका की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर 27 अगस्त 2025 से सुबह 12.01 बजे से भारतीय आयातित सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है.  रूसी तेल की खरीद का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरक्की की रफ्तार को रोकना और अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच रखी है. भारत स्पष्ट कर चुका है कि देश के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों का हित सबसे ऊपर है. अब भारत को ट्रंप के इस भारी भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.  

ट्रंप के एक्सट्रा टैरिफ का असर   
भारत और अमेरिका के बीच कुल 11लाख करोड़ का ट्रेड बिजनेस है. 7 अगस्त से पहले भारतीय सामानों पर 10 फीसदी टैरिफ लग रहा था. उसके बाद 25 फीसदी और अब 50 फीसदी टैरिफ लगेगा. जाहिर है कि इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड प्रभावित होगा.  भारत से भेजे जाने वाले सामान महंगे हो जाएंगे. यहां के निर्यातकों की ट्रेड कॉस्टिंग बढ़ेगी. सामान महंगा होगा तो मांग कम होगी, जिसकी वजह से भारत के कई सेक्टर्स पर असर पड़ेगा.  पढ़ें- क्या है वो दुर्लभ चीज, जिस पर चीन ने भारत के लिए खोल दिए अपने दरवाजे, क्यों है ये इतना खास ?

भारत और अमेरिका के बीच कितना बड़ा कारोबार 

भारत अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ रुपये का सामान निर्यात करता है. भारत फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वैलरी, पेट्रोलियम, कपड़े आदि भेजता है.  टैरिफ बढ़ने के बाद से निर्यात का खर्च बढ़ेगा. शिपमेंट में कमी आ सकती है. निर्यात घटने से नौकरियों पर संकट आएगा. कई सेक्टर्स प्रभावित होंगे.  टैरिफ बढ़ने से  अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50% की कमी आ सकती है.  

किन-किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर  

अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी पहुंचने से भारत के इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर्स  पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि भारत का अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात इसी का है. साल 2024 में  भारत ने अमेरिका को 19.16 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए थे. इसी तरह से भारत ने अमेरिका को 14 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन बेचे थे. ट्रंप के फैसले से ये निर्यात प्रभावित होगा और सबसे ज्यादा असर भी इसी सेक्टर पर पड़ेगा.  

लाखों नौकरियों पर संकट, ऑर्डर कैंसिल होने से कराह रहे हैं ये उद्योग  

फार्मा सेक्टर्स भी इससे बच नहीं पाएगा. साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 10.52 बिलियन डॉलर की दवाओं का निर्यात किया था.  जेम्स एंड ज्वेलरी भी इस टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.  साल 2024 में  भारत ने अमेरिका को 9.94 बिलियन डॉलर के रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें सबसे बड़ी 44 फीसदी हिस्सेदारी हीरे की थी. उसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टैरिफ से बुरी तरह से जूझ रही है. साल 2024 में अमेरिका को 10 बिलियन डॉलर के  रेडीमेड गार्मेंट से लेकर कॉटन यार्न और कारपेट बेचे गए थे, लेकिन टैरिफ बढ़ने से डिमांड में भारी कमी आ रही है. आर्डर कैंसिल हो रहे हैं. इसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी कुल निर्यात में बेहद कम है, इसलिए इस सेक्टर पर टैरिफ बढ़ने का असर भी कम हो रहा है. टैरिफ बढ़ने से अमेरिका के आने वाले ऑर्डर कम हो रहे हैं. कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योगों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है. निर्यात कम होने पर लाखों नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.  

3 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट  

50 प्रतिशत टैरिफ लगने से निर्यात में जहां करीब 50 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, जिससे वहीं GDP में 0.4% तक की गिरावट आ सकती है.  Genius HRTech के फाउंडर आर पी यादव की माने तो अमेरिका की ओर से 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने से भारत में नौकरियों पर संकट मंडराएंगे. खाकर उन उद्योगों को प्रभावित करेगा जो अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है. खासकर टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि और रत्न एवं आभूषण वाले सेक्टर्स सबसे अदिक संवेदनशील है. टैरिफ से MSME सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. अनुमान है कि 2,00,000 से 3,00,000 नौकरियां तत्काल खतरे में हैं. 

अमेरिका खुद भी भुगत रहा है सजा  

भारत पर टैरिफ बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात को तो प्रभावित किया ही है, लेकिन अमेरिका खुद भी सजा भुगत रहा है. अमेरिका में खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी. जुलाई महीने में अमेरिका में महंगाई में बढ़ोतरी हुई.  खाने-पीने के अलावा घरेलू सजावट और मनोरंजन से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में टैरिफ बढ़ने से वहां महंगाई बढ़ने लगी है.  कोर सर्विस सेक्टर की महंगाई फिलहाल स्थिर है, लेकिन आने वाले महीनों में टैरिफ का असर और गहरा होगा. जिसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर दिखेगा.  

