/₹100 के UPI पेमेंट पर कितना खर्च, QR कोड में ऐसा क्या छिपा कि फोन से खाते में पहुंच जाता है पैसा? कैसे भारत का ‘साइलेंट हीरो’ बना यूपीआई

How UPI Works Explained: कभी सोचा है कि कैसे आपके आपके मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करते ही या फोन नंबर डालते ही आपके खाते से पैसा निकलकर रिसीवर के फोन में पहुंच जाता है ? क्या आपके मोबाइल फोन में पैसा रखा हुआ है? QR कोड में ऐसा क्या है कि उसे स्कैन करते ही आपके बैंक को पता चल जाता है कि पैसा किसे भेजना है? एक ही समय में करोड़ों लोग UPI पेमेंट करते हैं, लेकिन बिना किसी रुके करोड़ों रुपये का फंड हर सेकेंड ट्रांजैक्शन होता है. भले ही आपके-हमारे लिए ये कुछ सेकेंड में पूरा होने वाला ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है. आज उसी इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. समझते हैं कि कैसे भारत के डिजिटल पेमेंट का ‘साइलेंट हीरो’ बन चुका UPI काम करता है?
भारत में सदियों पहले हुंडी के जरिए एक व्यक्ति दूर बैठे दूसरे व्यक्ति तक रकम पहुंचाता था. धीरे-धीरे बैंकिंग सिस्टम आया. बैंक जाकर पैसे जमा और निकालने की व्यवस्था आई. बाद में ये डेवलप होकर कार्ड स्कैनिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तक पहुंचा. साल 2016 में आए UPI ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया. जेब में बटुआ रखने वाले लोग अब सिर्फ मोबाइल उठाकर लाखों-करोड़ों रुपये का पेमेंट सिस्टम चलाने लगे हैं. न बैंक जाने की जरूरत, न बैंक खाता नंबर याद रखने का झंझट. बस क्यूआर कोड स्कैन करते ही चंद सेकेंड में रकम एक से दूसरे के खाते में पहुंच जाता है. इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है. आपको बस क्लिक, स्वाइप, बीप के साथ पैसा 'प्राप्त हुआ' की आवाज सुनाई देती है, लेकिन एक पेमेंट के लिए सेकेंडभर के भीतर बहुत विशाल नेटवर्क काम करता है.
QR Code एक डिजिटल कोड होता है, जिसमें रिसीवर की सारी जानकारी छिपी होती है, नाम, फोन नंबर .यूपीआई आई, बैंक अकाउंट, कई बार अमाउंट डिटेल सब दर्ज होता है, जिसे फोन की स्क्रीन पर स्कैन करते ही रिसीवर की पूपी डिटेल, नाम और कई बार अमाउंट भी दिखने लगता है.
UPI ID क्या है और कैसे बनाते हैं?
UPI ID, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) है. ये बैंक अकाउंट नहीं होता, बल्कि बैंक खाते तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचाने का रास्ता है. आम तौर पर यह "yourname@bankname" जैसा दिखता है . यूपीआई पेमेंट में बैंक खाते की जगह आप UPI IDs से लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाते हैं. UPI ID बनाने के लिए
- पेमेंट ऐप(भीम, Paytm, Gpay,) ऐप डाउनलोड करें
- मोबाइल नंबर डाले
- अपना बैंक चुनें और बैंक अकाउंट लिंक करें.
-4 या 6 अंकों का पिन (PIN) सेट करें.
आपके एक UPI पेमेंट के पीछे बैंक, NPCI, सिक्योर सर्वर्स, इंक्रिक्शन, मोबाइल नेटवर्क, रियल टाइम राउटिंग की पूरी एक अदृश्य दुनिया काम करती है. यूपीआई पेमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले पेमेंट ऐप की जरूरत होती है. मोबाइल फोन में मौजूद Paytm, PhonePe, GooglePe, Bhim , अमेजन पे जैसे ऐप्स फ्रंट डोर की तरह काम करते हैं, जो आपके फोन नंबर की मदद से आपके बैंक खाते से लिंक होते हैं. यानी पैसा आपने मोबाइल फोन में नहीं, बल्कि आपके खाते में होता है. पेमेंट का काम सिर्फ पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने, पिन डालते और ट्रांजैक्शन पूरा होने का स्टेटस पाने के लिए होता है.
स्टेप 1: जब आप दुकान में QR कोड स्कैन करते हैं, आपके पेमेंट ऐप का कैमरा उस क्यूआर कोड के पैटर्न को रीड Text डेटा में कंवर्ट करता है.
स्टेप 2: QR कोड स्कैन करने के बाद आप रिसीवर का नाम और अमाउंट कंफर्म करते हैं और अपना UPI PIN डालते हैं.
स्टेप 3: यूपीआई पिन डालते ही आपकी परमिशन इंक्रीप्टेड फॉर्म में पेमेंट ऐप आपके बैंक को भेज देता है.
स्टेप 4: बैंकएंड में आपका पेमेंट ऐप ट्रांजैक्शन रिक्वेट बनाता है, जिसमें पमेंट करने वाले, पेमेंट रिसीवर, अमाउंट, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन रेफरेंस, डिवाइस डिटेल और सिक्योरिटी डेटा बैंक के होते हुए NPCI को भेजा जाता है.
स्टेप 5: NPCI पूरे UPI इकोसिस्टम में ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, सब चेक करने के बाद वो पेमेंट को आपके बैंक से रिसीवर के बैंक तक राउट करता है.
स्टेप 6: आपका बैंक बैंक बैलेंस, बैंक एक्टिव है या नहीं, यूपीआई पिन सही है या नहीं, डेटी लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई या कोई फ्रॉड सिग्नल तो नहीं? अगर सारी डिटेल सही है तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट को अप्रूबल दे देता है और रिसीवर बैंक को क्रेडिट इंस्ट्रक्शन भेजता है.
स्टेप 7: अगर कोई कंडीशन फेल हो जाती है, तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है. अगर सारी डिटेल सही है, तो NPCI रिसीवर बैंक को मैसेज भेजता है और अमाउंट में पैसा क्रेडिट दिखने लगता है.
स्टेप 8: UPI का पूरा सिस्टम डिजिटल लेजर एंट्रीज से होता है, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री बनती है और रिसीवर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होती है.
स्टेप 9: आपके लिए कुछ सेकेंड में यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बैंक के बीच फाइनल मनी एडजस्टमेंट बैंक एंड में शिड्यूल सेटलमेंट साइकिल पर होता है.
इधर स्कैन किया और उधर पैसा रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. पूरा प्रोसेस कुछ सेकेंड में पूरा होता है. इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजिंग, इंस्टेंट बैंक कनेक्टिलविटी, स्ट्रेलाइज्ड स्विचिंग, सिक्योर एपीआई और ऑटोमेशन है. पुराने बैंकिंग सिस्टम में मैन्युअल स्टेप्स या बैच प्रोसेसिंग ज्यादा होती थी, लेकिन UPI रियल टाइम इंस्ट्रक्शन पर काम करता है.
UPI ट्रांजैक्शन में जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) है, यानी UPI आम यूजर्स के लिए फ्री है, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यूपीआई का इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्री में नहीं चलता. बैंक, ऐप्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, मर्चेंट, नेटवर्क को सर्वर्स, सिक्योरिटी, सपोर्ट के लिए पैसे खर्च करने होते हैं. RBI 2022 Discussion Paper के मुताबिक 100 रुपये से यूपीआई पेमेंट पर 0.25 रुपये यानी 25 पैसे का इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आता है.
25 पैसे का ब्रेकअप
10 पैसा--पेमेंट करने वाले बैंक का खर्च
6 पैसा PSP लेयर
7 पैसा: मर्चेंट साइड बैंक ऐप लेयर
2 पैसा - NPCI कॉस्ट
अब सवाल की यूपीआई पेमेंट ऐप्स कमाई कैसे करते हैं? इसका जवाब है विज्ञापन, वॉयस-ऑपरेटिंग स्पीकर सर्विस, स्क्रेच कार्डस, सॉफ्टवेयर और लोन , बीमा जैसी सर्विस से पेमेंट ऐप्स करोड़ों की कमाई करते हैं.
सवाल: UPI और PhonePe/Google Pay/Paytm में क्या फर्क है?
जवाब: UPI पेमेंट सिस्टम हैं, जिससे पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे पेमेंट ऐप्स की जरूरत होती है. UPI अगर रास्ता है और ये ऐप्स उस रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां हैं.
सवाल: UPI से पैसा भेजने की maximum limit कितनी है?
जवाब: यूपीआई पर स्टैंडर्ड पेमेंट की अधिकतम लिमिटेड पीयर-टू-पीयर (P2P) 1 लाख रुपये रोजाना है. वहीं विशेष परिस्थितियों में 5 लाख रुपये तक की सीमा है. कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, अस्पताल का बिल, फीस आदि के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा 5 लाख रुपये तक है. UPI Lite की लिमिट 1000 रुपये है.
सवाल: गलत UPI ID पर पैसा चला जाए तो क्या करें?
जवाब: यदि गलती से किसी गलत UPI ID पर पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं. 12 अंकों का UTR नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें. सबसे पहले जिस भी पेमेंट ऐप से पेमेंट किया है, वहां कंप्लेन करें.
ऐप पर 'Raise a Dispute' या 'Report an Issue' पर शिकायत करें.
बैंक के कस्टमर केयर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाएं.
NPCI के पोर्टल पर 'Dispute Redressal Mechanism' पर शिकायत दर्ज करें या टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें.
30 दिन में हल ना निकलें तो आरबीआई के पोर्टल पर जाकर शिकायत करें.
सवाल: पैसा कट जाए लेकिन payment fail हो जाए तो क्या करें?
जवाब: यदि आपके खाते से पैसे कट जाएं और पेमेंट फेल हो जाए, तो घबराएं नहीं . अधिकांश मामलों में 24 से 48 घंटे के भीतर आपके खाते में ऑटोमैटिक पैसा वापस आ जाता है. अगर पैसा वापस ना आए तो ऐप्स और बैंक के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं.
सवाल: UPI PIN, OTP और UPI ID में क्या फर्क है?
जवाब: UPI PIN, OTP और UPI ID तीनों ही डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं, लेकिन तीनों का काम अलग-अलग है.
UPI PIN: 4 या 6 अंक वाला पिन होता है, जो यूपीआई पेमेंट को पूरा करने का ऑथेराइजेशन देता है. इसके बिना यूपीआई पेमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है.
OTP (वन-टाइम पासवर्ड): ये एक अस्थायी और रैंडम कोड होता है जो आपकी पहचान को वैरिफाई करता है. वित्तीय सुरक्षा के लिए ये बैंक की ओर से यूजर को पेमेंट से पहले या आईडी बनाते समय भेजा जाता है.
UPI ID (यूपीआई आईडी): यूपीआई पेमेंट के लिए यह आपका एक वर्चुअल पता होता है. जो काम बैंक अकाउंट का होता है, .यूपीआई पेमेंट में वहीं काम इसका होता है.
सवाल: UPI fraud होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
जवाब: UPI फ्रॉड होने पर साइबर क्राइस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाए. बैंक के कस्टमर केयर में फोन कर जानकारी दें.
सवाल: इंटरनेशनल UPI क्या है?
जवाब: इंटरनेशनल यूपीआई यूपीआई की ही पेमेंट सर्विस है, जिसकी मदद से आप विदेशों में भी UPI ऐप्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. भारत के अलावा 11 देशों में यूपीआई सर्विस चालू है. आपफ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, मॉरीशस और श्रीलंका जैसे देशों में PhonePe, Gpay, Paytm जैसे ऐप्स से यूपीआई के जरिए पेमेंच कर सकते हैं., इसके लिए आपको यूपीआई वन वर्ल्ड (UPI One World) की सर्विस को एक्टिवेट करना होता है.
सवाल: इंटरनेशनल ट्रिप पर यूपीआई से पेमेंट करने पर करेंसी कंवर्जन कैसे होता है?
जवाब: भारतीय करेंसी और दूसरे देशों के बीच करेंसी वैल्यूएशन का अंतर होता है. जब आप दूसरे देश में UPI से पेमेंट करते हैं, जो Currency Conversion, अतिरिक्त शुल्क सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट से कटता है. मान लेते हैं कि आप श्रीलंका में किसी दुकान पर UPI से पेमेंट करते हैं. पेमेंट ऐप के QR कोड स्कैन करते हैं, वहां की करेंसी में जो भी बिल बनता है, उसे दर्ज करते हैं. NPCI अंतरराष्ट्रीय पार्टनर नेटवर्क के जरिए विदेशी मुद्रा तुरंत आपके बैंक तक पहुँचती है. आपका बैंक उस समय के फॉरैक्स रेट के आधार पर आपके खाते से पैसा काट लेता है. आपका बैंक कन्वर्जन के दौरान 1.5% से 3.5% तक मार्कअप चार्ज भी जोड़ता है. इसके अलावा कुछ बैंक प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 15 रुपये से 50 रुपये तक का एक छोटा फ्लैट बैंक प्रोसेसिंग चार्ज भी काटते हैं.
विदेश से भारत पैसा भेजने में क्या भूमिका?
UPI से पैसा भेजना बेहद आसान हैं, इसलिए विदेशों से पैसा भारत पहुंचने में आसानी हो जाती है. कुछ सेकेंड में पैसा विदेश में बैठे आपके रिश्तेदार यूपीआई के जरिए आप तक पहुंचा सकते हैं. भारत को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विदेशों से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड रेमिटेंस प्राप्त हुआ है. UPI ने इस ट्रांजैक्शन को और आसान बना दिया है.