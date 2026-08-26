/₹100 के UPI पेमेंट पर कितना खर्च, QR कोड में ऐसा क्या छिपा कि फोन से खाते में पहुंच जाता है पैसा? कैसे भारत का ‘साइलेंट हीरो’ बना यूपीआई

स्टेप 1: जब आप दुकान में QR कोड स्कैन करते हैं, आपके पेमेंट ऐप का कैमरा उस क्यूआर कोड के पैटर्न को रीड Text डेटा में कंवर्ट करता है.

स्टेप 2: QR कोड स्कैन करने के बाद आप रिसीवर का नाम और अमाउंट कंफर्म करते हैं और अपना UPI PIN डालते हैं.

स्टेप 3: यूपीआई पिन डालते ही आपकी परमिशन इंक्रीप्टेड फॉर्म में पेमेंट ऐप आपके बैंक को भेज देता है.

स्टेप 4: बैंकएंड में आपका पेमेंट ऐप ट्रांजैक्शन रिक्वेट बनाता है, जिसमें पमेंट करने वाले, पेमेंट रिसीवर, अमाउंट, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन रेफरेंस, डिवाइस डिटेल और सिक्योरिटी डेटा बैंक के होते हुए NPCI को भेजा जाता है.

स्टेप 5: NPCI पूरे UPI इकोसिस्टम में ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, सब चेक करने के बाद वो पेमेंट को आपके बैंक से रिसीवर के बैंक तक राउट करता है.

स्टेप 6: आपका बैंक बैंक बैलेंस, बैंक एक्टिव है या नहीं, यूपीआई पिन सही है या नहीं, डेटी लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई या कोई फ्रॉड सिग्नल तो नहीं? अगर सारी डिटेल सही है तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट को अप्रूबल दे देता है और रिसीवर बैंक को क्रेडिट इंस्ट्रक्शन भेजता है.

स्टेप 7: अगर कोई कंडीशन फेल हो जाती है, तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है. अगर सारी डिटेल सही है, तो NPCI रिसीवर बैंक को मैसेज भेजता है और अमाउंट में पैसा क्रेडिट दिखने लगता है.

स्टेप 8: UPI का पूरा सिस्टम डिजिटल लेजर एंट्रीज से होता है, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री बनती है और रिसीवर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होती है.

स्टेप 9: आपके लिए कुछ सेकेंड में यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बैंक के बीच फाइनल मनी एडजस्टमेंट बैंक एंड में शिड्यूल सेटलमेंट साइकिल पर होता है.