आप सो रहे थे और अमेरिका में बड़ा फैसला हो गया, शेयर बाजार से लेकर सोने की कीमत पर दिखेगा असर, एक झटके में ₹2600 चढ़ा भाव, महंगे गोल्ड के लिए रहिए तैयार

US federal reserve: अमेरिका में देर रात एक बड़ा फैसला हुआ.अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) ने बुधवार को ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती कर दी. फेडरल रिजर्व ने साल में दूसरी बार ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती कर दी. फेड के इस फैसले के बाद अमेरिका में ब्याज दरें घटकर 3.75% से 4.0% की रेंज में रह गई हैं. फेडरल रिजर्व के फैसले से अमेरिका में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब सस्ता हो जाएगा. इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. भारत पर भी इसका असर दिखेगा. भारतीय शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से प्रभावित होगा. अब सवाल ये कि ब्याज दरें को अमेरिका में घटी है, इसका असर भारत पर क्यों होगा? अमेरिका के इस फैसले से सोने की कीमतों में फिर से उछाल आ सकती है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का भारत पर असर



अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती किए जाने से डॉलर कमजोर होगा. सस्ता डॉलर भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है. अमेरिकी रेट कट का सीधा असर डॉलर की कमजोरी,ग्लोबल लिक्विडिटी में बढ़ोतरी पर होता है. डॉलर के कमजोर होने से निवेशक बेहतर रिर्टन के लिए भारत का रूख कर सकते हैं. भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में FPI फ्लो बढ़ सकता है, यानी विदेशी निवेशक बेहतर रिटर्न की तलाश में भारतीय बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं. भारत में FLI इनफ्लो बढ़ने से शेयर बाजार में तेजी आएगी.यानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट को सपोर्ट मिल सकता . Gold Rate: ₹13000 तक सस्ता हो चुका सोना क्या ₹1 लाख के नीचे आएगा ? गोल्ड शॉपिंग का सही समय या करें इंतजार

सोने की कीमत में फिर से उछाल

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं बल्कि सोने पर भी दिख सकता है. सोने की गिरावट पर ब्रेक लग सकता है. फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती से डॉलर कमजोर हो सकता है,, निवेशक एक बार फिर से सोने का रुख कर सकते हैं. सेफ हेवन में निवेश बढ़ सकता है. सोना सुरक्षित निवेश के रूप में जाना जाता है, ऐसे में निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए सोने में निवेश को बढ़ा सकते हैं, यानी सोने की मांग बढेगी और कीमत में तेजी आएगी. इसका असर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले दिखा भी. 29 अक्तूबर को सोने की कीमत में तेजी लौट आई. सोना एक झटके में 2600 रुपये चढ़ गया.

भारत में भी सस्ता हो सकता है होम लोन

सिर्फ इतना ही नहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर RBI पर भी हो सकता है. फेड के फैसले से प्रभावित होकर RBI भी आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है.यानी भारत में भी होम लोन, कार लोन सस्ती हो सकती है. अमेरिकी फेडरल के रेट कट का असर भारतीय बाजार के लिए भावनात्मक रूप से पॉजिटिव हो सकता है.