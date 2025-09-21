ट्रंप के ₹88 लाख वाले दांव से शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, इन शेयरों पर दिखेगा H-1B वीजा का असर

H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैरान कर रहे हैं. एक तरफ वो भारत के साथ ट्रेड डील बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हाल ही में वीजा पर लिया उनका फैसला भी इस लिस्ट में शामिल है. ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर सालाना 1 लाख डॉलर कर दिया गया है. अमेरिकी ने अपनी इमिग्रेशन पर सख्त कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है. ट्रंप के इस फैसले का असर भारत की आईडी कंपनियों पर होगा. इस फैसले के निशाने पर भारत की IT कंपनियां होगी. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने कुल 13,396 H-1B वीजा स्पॉन्सर किए हैं. पहले इन पर लगभग 13.4 मिलियन डॉलर का खर्च आता था. अब इन्हीं वीजा पर कंपनियों का खर्च बढ़कर 1.34 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा.

आईटी शेयरों पर दिखेगा असर

ट्रंप के फैसले का शेयर बाजार पर असर दिखेगा. आईटी शेयर कल फोकस में रहेंगे. शेयर बाजार में इस फैसले की आहट पहले ही दिख चुकी है. Cognizant के शेयर नैस्डैक पर 4.75 फीसदी टूटे. इसी तरह से Infosys के शेयर NYSE पर 3.40 फीसदी गिर गए. माना जा रहा है कि सोमवार को आईटी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल सकता है. H-1B वीजा पर पर ट्रेप के फैसले से भारत की आईडी कंपनियों को टैलेंड पूल क्राइसिल का सामना करना पड़ेगा.

शेयर बाजार पर दिखेगा फैसला का असर

भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम होगा. जीएसटी 2.0, एच-1बी वीजा, भारत-यूएस ट्रेड डील और एफआईआई डेटा बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे. वस्तु एवं सेव कर (जीएसटी) का नया फ्रेमवर्क 22 सितंबर से लागू हो रहा है. इसके तहत मौजूदा टैक्स स्लैब की संख्या चार - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने कई चीजों पर टैक्स काफी कम किया है, जिसका फायदा भी इसी दिन से आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एच- 1बी वीजा की फीस को बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दिया गया है. एच-बी वीजा पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में काम करते हैं. इससे वहां की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है. यह फीस केवल वन टाइम होगी और नए एच-1बी वीजा पर लागू होगी. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अगले हफ्ते आने वाले किसी भी अपडेट का असर बाजार पर देखने को मिल सकता है. व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है. वहीं, सरकार की ओर से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि दोनों देशों के बीच बातचीत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रिटर्न दिया. इस दौरान निफ्टी 0.85 प्रतिशत बढ़कर 25,327.05 और सेंसेक्स 721.53 अंक या 0.88 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,626.23 पर था.15-19 सितंबर तक के कारोबारी सत्र में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर था. इसके अलावा निफ्टी रियल्टी ने 4.43 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी ने 2.31 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई ने 2.19 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज ने 0.95 प्रतिशत का रिटर्न दिया. बीते हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,327.38 करोड़ रुपए की इक्विटी में बिकवाली की, जो कि पिछले कई कारोबारी हफ्तों में एफआईआई की बिकवाली का सबसे निचला स्तर है. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इक्विटी में निवेश जारी रखा और 11,177.37 करोड़ रुपए का निवेश किया. आईएएनएस