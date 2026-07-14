/ATM तक पहुंची ईरान युद्ध की आग! दिल्ली समेत 4 राज्यों में खाली होने लगे ATM, क्या अगला नंबर आपके शहर का? समझिए पूरा मामला

ATM Service suspend: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई जंग ने सिर्फ कच्चे तेल और गैस की कीमतों को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसकी आग बैंकों के ATM मशीन तक पहुंच चुकी है. अगर आप अगली बार कैश निकालने के लिए एटीएम पर जाएं और आपको कैश ना मिले, तो समझ जाइएगा कि आपका इलाका भी इसकी चपेट में आ चुका है. दरअसल देश के 4 बड़े शहरों में ATM सर्विस यानी एटीएम मशीनों में कैश रिफिलिंग पर महंगे तेल की मार पड़ रही है.
राजधानी दिल्ली समेत देश के 4 राज्यों में एटीएम में कैश की किल्लत देखी जा रही है. सोमवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ATM में नकदी भरने (Cash Replenishment) की सर्विस पर असर दिखा है. कैश मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों ने एक दिन के लिए एटीएम में कैश रिफिलिंग और अन्य सर्विसेस को अस्थाई तौर पर रोक दिया. कंपनियों का कहना है कि तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से उनकी लागत लगातार बढ़ी है, लेकिन बैंकों की ओर से उसके एटीएम सर्विस के खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. ऐसे में उनके लिए एटीएम में कैश रिफिलिंग सर्विस को जारी रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है.
एटीएम मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से कई बार इसके लेकर IBA से शिकायत भी की गई है. उनसे परिचालन शुल्क बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन बैंकों की ओर से अनदेखी किए जाने की वजह से कैश मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने ATM में कैश भरने और उससे जुड़ी और उससे जुड़ी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया. जिसकी वजह से कई ATM की कैश उपलब्धता और अपटाइम पर इसका असर दिखा है.
एटीएम सर्विस में लगी कंपनियों का कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उनका खर्च बढ़ रहा है. मजदूरी बढ़ चुकी है. कॉस्टिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट उनपर फाइनेंशियल बोझ को बढ़ा रहा है और आर्थिक रूप से उनके लिए फायदेमंद नहीं रह गया है. कंपनियों का नुकसान 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है. बड़े शहरों में एटीएम सर्विस पर असर पड़ा , तो बैंकों ने भी सुझ ली और कई प्राइवेट सेक्टर के बैंक कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से बातचीत करने और सर्विस फीस में जरूरी बदलाव करने पर सहमति बनती दिख रही है. हालांकि सरकारी बैंक अभी भी इस बातचीत से दूरी बनाए हुए हैं.
एटीएम में कैश भरने वाली कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स की संस्था 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री'(CATMi) ने पिछले महीने ही RBI से भी इस बारे में बात की थी. लगातार बढ़ रहे ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर रिजर्व बैंक के सामने अपनी शिकायत भी रखी है. अब देखना है कि सरकारी बैंक कब इस मुद्दे को सुलझाते हैं. अगर कंपनियों की मांग नहीं मानी जाती है, तो आने वाले दिनों में एटीएम में बार-बार कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.