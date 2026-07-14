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ATM तक पहुंची ईरान युद्ध की आग! दिल्ली समेत 4 राज्यों में खाली होने लगे ATM, क्या अगला नंबर आपके शहर का? समझिए पूरा मामला

ATM Service: ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढे और भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया. महंगे तेल का असर ATM सर्विस पर भी दिखने लगा है. कई शहरों में एटीएम में कैश की किल्लत देखी जा रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 14, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:39 AM IST
ATM तक पहुंची ईरान युद्ध की आग! दिल्ली समेत 4 राज्यों में खाली होने लगे ATM, क्या अगला नंबर आपके शहर का? समझिए पूरा मामला

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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