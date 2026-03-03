Advertisement
Iran Israel war reason:  मिडिल ईस्ट की जंग से भारत खुद को बचा नहीं पाएगा. जंग की ये तपिश सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसकी चपेट में आम आदमी भी आने वाला है. देश की इकोनॉमी पर इस जंग का असर दिखेगा.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 03, 2026, 02:53 PM IST
सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, आपके होम लोन EMI तक पहुंचेंगी अमेरिका-ईरान जंग की तपिश, RBI के पास 'ब्रह्मास्त्र'

US-Iran war: ईरान और इजरायल/अमेरिका के बीच की जंग मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है. जंग की ये तपिश भारत को भी अपने चपेट में ले रहा है. इस बार ये जंग सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लपटें आपके घर, आपके घर की EMI तक पहुंच सकती है. मिडिल ईस्ट की बढ़ रही जंग भारत के लिए सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं रहने वाला है. ग्‍लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ग्रुप की इकाई BMI के मुताबिक इस जंग से भारत में निवेश प्रभावित होगा, हालांकि अपनी ‘इंडिया आउटलुक’ रिपोर्ट में इसने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7 फीसदी पर बरकरार रखा है.  समझते हैं कि कैसे ये जंग आपके घर, आपके होम लोन, देश की इकोनॉमी पर असर डालेगा ? 

ईरान की जंग सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहने वाली है

चूंकि भारत अपना ज्यादातर तेल और गैस आयात करता है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के जहाजों की आवाजाही बंद कर दी है. ऐसे में अगर ये जंग लंबी चली तो भारत में तेल और गैस की भारी किल्लत हो सकती है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं.  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध कम से कम चार हफ्ते तक चल सकता है. यानी यह युद्ध भारत के लिए अच्‍छा-खासा आर्थिक संकट लेकर आया है.  इस युद्ध की वजह से कच्‍चे तेल की वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा है.  आज अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड लगभग 70.85 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 77.42 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है. माना जा रहा है कि यह 100 डॉलर के पार पहुंच जाएगा. ऐसे में भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.  ईरानी मिसाइलें सऊदी अरब, कतर, यूएई की तेल रिफाइनरी को निशाना बना रही हैं. ये हमले तेल सप्लाई को बाधित करने के लिए काफी हैं.  सिर्फ ईरान का तेल नहीं, 34 KM के इस गलियारे पर ट्रंप की नजर, कब्जा होते ही मिल जाएगा पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल!

युद्ध का असर आपके होम लोन, EMI पर 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के एक्शन के चलते कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. जिस रफ्तार से तेल महंगा हो रहा है, भारतीय रुपया उतना ही कमजोर होता जा रहा है. रुपया 42 पैसे क्रैश होकर डॉलर के मुकाबले 91.50 रुपये पर पहुंच गया. गिरती करेंसी के साथ ही इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता चला जाता है. देश में महंगाई बढ़ने लगती है. आयात शुल्क को बढ़ता ही है, साथ ही साथ कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगती है. खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है. रेपो रेट में इजाफा कर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है. अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक का कर्ज महंगा हो जाएगा. आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की EMI बढ़ जाएगी. यानी ईरान की जंग की आग आपकी जेब को जला सकती है.  ईरान का सबसे अमीर शख्स, तेल नहीं अमेरिका में बैठकर पुराने 'कबाड़' की नीलामी से खड़ी कर दी ₹36,77,42,40,00,000 की कंपनी

भारत के खजाने पर इस जंग का असर  

सिर्फ तेल और महंगाई नहीं भारत के खजाने पर भी इस जंग का असर दिखेगा. तेल सप्लाई बाधित होने से आयात बिल बढ़ेगा. मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा. सरकार के खजाने पर दवाब आएगा. मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से भारत आने वाले पैसों ( रेमिटेंस) में बड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है. कतर, दुबई, यूएई. सऊदी अरब जैसे देशों के भारत में रेमिटेंस आता है, जंग की वजह से इसमें रुकावट आने की आशंका बनी हुई है.  सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि रोजगार पर भी असर दिखेगा. मिडिल ईस्ट देशों में 9 मिलियन से अधिक भारतीय कामगार हैं, अगर ये युद्ध लंबा चला तो नौकरियों पर संकट मंडरा सकता है. वहीं युद्ध की वजह से भारत का निर्यात प्रभावित होगा. यानी कुल मिलाकर ये जंग भारत की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव डाल सकती है. 

बासमती चावल पर मंडराया संकट 

भारत मिडिल ईस्ट देशों में बासमती राइस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है. भारत से हर साल करीब 60 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया जाता है. इसमें से करीब 70 फीसदी निर्यात मिडिल ईस्ट देशों को होता है, उसमें से भी सबसे ज्यादा ईरान को होता रहा है. ईरान को बासमती निर्यात का रिकॉर्ड 14 लाख टन का है. युद्ध की वजह से चावल का निर्यात संकट में फंस सकता है.  

 

