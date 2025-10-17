रूसी तेल से भारत को दूर कर अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं ट्रंप, 13 अरब डॉलर का झटका बर्दाश्त नहीं, तेल पर अमेरिका का असली खेल समझिए

US On India Buying Russian Crude Oil: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार रूस से कच्चे तेल के आयात को बंद करने का दवाब बना रहे हैं. उन्होंने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ भी इसी दवाब को बढ़ाने के लिए लगाया है. टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप नहीं रुक रहे हैं और भारत को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं. हालात ये तक बन गए हैं कि ट्रंप अब सार्वजनिक तौर पर भारत के रूसी तेल खरीद पर झूठ बोल रहे हैं. कभी वो भारत को रूस-यूक्रेन युद्ध का विलेन बता दे रहे हैं तो कभी टैक्स बढ़ा रहे हैं.इन सबके बीच एक सवाल मन में लगातार उठ रहा है कि आखिर ट्रंप को दिक्कत क्या है ? भारत किसी से भी तेल खरीदे, ट्रंप को बेचैनी क्यों हो रही है? ट्रंप क्यों भारत, चीन के तेल खरीद को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं ? इन तमाम सवालों के जवाब है पैसा, मुनाफा, कमाई और कारोबार.

रूसी तेल पर ट्रंप की बेरुखी की असली वजह

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा एक बिजनेसमैन के तौर पर काम कर रहे हैं. वो बिजनेसमैन जो येन केन प्रकारेण अपनी डील को फाइनल करवाना चाहता है. बात से बात ना बने तो दवाब बढ़ाओ की नीति मानने वाले ट्रंप रूस से तेल खरीद पर भारत और चीन पर दवाब बना रहे हैं. इस तेल की वजह से उन्होंने भारत पर 25 फीसदी का अधिक टैक्स ठोक दिया. हालांकि भारत पर ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिस काम नहीं कर पाई और उसने रूस से साथ तेल की खरीद को जारी रखा.आंकड़ों को देखें तो भारत ने सितंबर में 45 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक कच्चा तेल आयात किया है, जिसमें रूसी तेल की हिस्सेदारी 16 लाख बीपीडी रही. क्लीन एयर रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में चीन के बाद, भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार रहा है. सितंबर में भारत ने रूस से कुल 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा. अब सवाल यह कि आखिर ट्रंप रूसी तेल के पीछे क्यों पड़े हैं ? Gold-Silver: सोना औकात से बाहर तो चांदी सुनार की दुकान से गायब! तेल के बाद अब गोल्ड- सिल्वर के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप, सस्ता होने की उम्मीद छोड़ दीजिए

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी तेल से बेरुखी की असली वजह ?

डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हो कि चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है. दरअसल ट्रंप की चाहत है कि रूस से दूरी बनाकर भारत अमेरिका के साथ कारोबार बनाए. ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से बजाए उनसे तेल और गैस की खरीद को बढाए. अगर आंकड़ों को देखें तो भारत पहले अमेरिका से करीब 25 अरब डॉलर का तेल और गैस खरीद रहा था लेकिन अब उसके साथ खरीद घटकर 12-13 अरब डॉलर रह गई है. सितंबर में भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में 12% की गिरावट आई है. भारत और अमेरिका के बीच तेल का निर्यात घटने की चिंता सता रही है. अमेरिका के साथ करीब 12-15 अरब डॉलर की तेल और एनर्जी खरीद की गुंजाइश है, जिसपर ट्रंप जोर लगा रहे हैं. वो चाहते हैं कि भारत रूस के बजाए उनसे तेल की खरीद को महत्व दें.

भारत बढ़ा सकता है अमेरिका से तेल खरीद

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भी कहा कि हम अमेरिका से करीब 12-15 अरब डॉलर की एनर्जी खरीद बढ़ा सकते हैं. भारत अपने आयात पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहता है. अपनी रिफाइनरियों की बनावट की चिंता किए बिना अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन शर्ते है कि अमेरिका कीमतों को सही रखे. ट्रंप इसी कोशिश में है कि किसी तरह दवाब बनाकर वो रूस के बजाए भारत के कारोबार को अपनी तरफ मोड़ सके.