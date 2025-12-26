Advertisement
नहीं थम रही चांदी की सुनामी, चंद घंटों में ₹9000 चढ़ा भाव, सोना महंगाई के चरम पर...खरीदारी से पहले आज का रेट चेक करें

Gold Rate :  सोने-चांदी की कीमत में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. सोना अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है. चांदी की बढ़ती कीमतें हर किसी को हैरान कर रही है. सोने-चांदी की कीमतें अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बदल रही है. शुक्रवार, 26 दिसंबर को सोना चंद घंटों में 1000 रुपये महंगा हो गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 26, 2025, 03:07 PM IST
Gold Rate: सोने-चांदी की कीमत में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. सोना अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है. चांदी की बढ़ती कीमतें हर किसी को हैरान कर रही है. सोने-चांदी की कीमतें अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बदल रही है. शुक्रवार, 26 दिसंबर को सोना चंद घंटों में 1000 रुपये महंगा हो गया. वहीं चांदी की कीमत 9000 रुपये बढ़कर अब तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई.

सोने-चांदी की कीमत

बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच सोने में 1000 तो चांदी की कीमत 9,000 रुपए की बढ़त देखने को मिली. बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और अगले साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतें अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं.

MCX पर सोने-चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोने का वायदा भाव 0.72 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1,39,286 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं एमसीएक्स सिल्वर मार्च वायदा 4 प्रतिशत से ज्यादा के बढ़त के साथ रिकॉर्ड 2,33,183 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया. यह दोनों कीमती धातुओं में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है. खबर लिखे जाने तक सोना जहां 1,123 रुपए यानी 0.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,39,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, वहीं चांदी 9,210 रुपए यानी 4.12 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,33,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहे थे.

अमेरिका के चलते सोने में तनाव

सोने की कीमतों में यह उछाल मुख्य रूप से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनावों के कारण आया है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतें बढ़ी हैं और स्पॉट गोल्ड 0.5 प्रतिशत बढ़कर 4,501.44 डॉलर प्रति औंस हो गई. इससे पहले सोना 4,530.60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुका था. व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर में दो बार 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगा, क्योंकि महंगाई में कमी आ रही है और श्रम बाजार की स्थिति नरम हो रही है। इसके साथ ही बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और नाइजीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई से भू-राजनीतिक तनाव बढ़े हैं. इस महीने अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला के कच्चे तेल से भरे एक सुपरटैंकर को कब्जे में लिया और वेनेजुएला से संबंधित दो अन्य जहाजों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिससे तनाव और बढ़ गया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को लेकर चिंता, भू-राजनीतिक तनाव और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में मजबूत निवेश ने इस वर्ष सोने और चांदी की कीमतों को बढ़ावा दिया है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold

