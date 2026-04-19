Indian stock market: US-ईरान तनाव के बीच अगले हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी में बढ़ेगा दबाव या आएगी खरीदारी? पूरी डिटेल यहां

Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार पिछले सप्ताह मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ था और लगातार दूसरे हफ्ते तेजी दर्ज की है. जियो-पॉलिटिकल संकट में कमी और निवेशकों की बेहतर धारणा ने बाजार को सपोर्ट दिया. US-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीदों ने भी बाजार में भरोसा बढ़ाया है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर मजबूत आर्थिक संकेतकों ने भी तेजी को मजबूती दी है. हालांकि, बीच-बीच में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहा और मिडकैप-स्मॉलकैप ने भी बेहतर प्रदर्शन किया. शुक्रवार को बाजार बंद होने तक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में 1% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. निफ्टी 24,353.55 और सेंसेक्स 78,493.54 के स्तर पर बंद हुआ था.

अगले हफ्ते बाजार का आउटलुक

SEBI-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और Livelong वेल्थ के फाउंडर हरिप्रसाद के अनुसार, अगले हफ्ते भारतीय बाजार मजबूत शुरुआत कर सकते हैं. इसकी वजह वैश्विक स्तर पर जोखिम में सुधार और मिडिल ईस्ट में तनाव में कमी है.शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'पूरी तरह खुला' बताए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं काफी कम हो गई हैं. इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर ने भी वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव माहौल बनाया है.

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सेक्टर वाइज आउटलुक

आईटी सेक्टर: Nasdaq से मजबूत संकेतों के चलते तेजी जारी रह सकती है.

इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स: सप्लाई चेन सामान्य होने से फायदा मिल सकता है.

फाइनेंशियल सेक्टर: अनिश्चितता घटने से क्रेडिट ग्रोथ और सेंटीमेंट में सुधार होगा.

एनर्जी और ऑयल सेक्टर: कच्चे तेल (crude oil) में गिरावट से दबाव देखने को मिल सकता है, जिससे यह सेक्टर अंडरपरफॉर्म कर सकता है.

ग्लोबल टेंशन में राहत और मजबूत घरेलू संकेतों के चलते अगले हफ्ते भी बाजार में सकारात्मक रुझान बने रहने की संभावना जताई जा रही है.