Stock Market Tips: इंड‍ियन शेयर मार्केट के लिये अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. महंगाई, म्यूचुअल फंड, एफआईआई (FII) और घरेलू व ग्‍लोबल आर्थिक आंकड़ों से बाजार का रुख तय होगा. इसके अलावा भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों के बीच अमेरिका-भारत में संभावित ट्रेड एग्रीमेंट पर अगले हफ्ते निवेशकों की नजर रहेगी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, इकोनॉमी, हेल्‍थ सर्व‍िस, एजुकेशन, संस्कृति और मीडिया से जुड़े 16 नए एग्रीमेंट हुए.

भारत को तेल की सप्‍लाई देता रहेगा रूस

पुतिन की तरफ से आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि रूस भारत को ईंधन की स्थिर और ब‍िना क‍िसी बाधार के सप्‍लाई देता रहेगा. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहा है. ज‍िसने नई दिल्ली से रूसी तेल की खरीद कम करने का आग्रह किया है. सरकार की तरफ से महंगाई के आंकड़े 12 दिसंबर को जारी किये जाएंगे. अक्टूबर में खुदरा महंगाई 0.25 प्रतिशत थी. इसके अलावा, इसी दिन विदेशी मुद्रा भंडार और ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, जिनका बाजार पर असर पड़ सकता है.

म‍िला-जुला रहा प‍िछला एक हफ्ता

इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी ग्‍लोबल मार्केट को दिशा देने का काम करेंगे, जिसमें अमेरिकी फेड का ब्याज दरों पर फैसला शामिल है. भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिलाजुला रहा. निफ्टी 16.50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 26,186.45 और सेंसेक्स 5.70 अंक की हल्की कमजोरी के साथ 85,712.37 पर बंद हुआ. इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखी गई. निफ्ट मिडकैप 100 इंडेक्स 448.65 अंक या 0.73 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,594.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 321.50 अंक या 1.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,507.75 पर था.

बीते हफ्ते निफ्टी आईटी 3.47 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे अधिक बढ़ने वाला इंडेक्स था. इसके अलावा, ऑटो, मेटल, प्राइवेट बैंक और सर्विसेज इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. दूसरी तरफ एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, इन्फ्रा, पीएसई और कंज्यूमर ड्यूरेब्स लाल निशान में बंद हुए. (IANS)