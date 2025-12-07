Advertisement
trendingNow13032534
Hindi Newsबिजनेस

इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? महंगाई और इकोनॉम‍िक डाटा से तय होगा बाजार का रुख

Sensex and Nifty: आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी? यह कई प्‍वाइंट पर ड‍िपेंड करेगी. व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, इकोनॉमी, हेल्‍थ सर्व‍िस, एजुकेशन, संस्कृति और मीडिया से जुड़े एग्रीमेंट होने से इस पर असर पड़ेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? महंगाई और इकोनॉम‍िक डाटा से तय होगा बाजार का रुख

Stock Market Tips: इंड‍ियन शेयर मार्केट के लिये अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. महंगाई, म्यूचुअल फंड, एफआईआई (FII) और घरेलू व ग्‍लोबल आर्थिक आंकड़ों से बाजार का रुख तय होगा. इसके अलावा भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों के बीच अमेरिका-भारत में संभावित ट्रेड एग्रीमेंट पर अगले हफ्ते निवेशकों की नजर रहेगी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, इकोनॉमी, हेल्‍थ सर्व‍िस, एजुकेशन, संस्कृति और मीडिया से जुड़े 16 नए एग्रीमेंट हुए.

भारत को तेल की सप्‍लाई देता रहेगा रूस

पुतिन की तरफ से आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि रूस भारत को ईंधन की स्थिर और ब‍िना क‍िसी बाधार के सप्‍लाई देता रहेगा. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहा है. ज‍िसने नई दिल्ली से रूसी तेल की खरीद कम करने का आग्रह किया है. सरकार की तरफ से महंगाई के आंकड़े 12 दिसंबर को जारी किये जाएंगे. अक्टूबर में खुदरा महंगाई 0.25 प्रतिशत थी. इसके अलावा, इसी दिन विदेशी मुद्रा भंडार और ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, जिनका बाजार पर असर पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

म‍िला-जुला रहा प‍िछला एक हफ्ता
इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी ग्‍लोबल मार्केट को दिशा देने का काम करेंगे, जिसमें अमेरिकी फेड का ब्याज दरों पर फैसला शामिल है. भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिलाजुला रहा. निफ्टी 16.50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 26,186.45 और सेंसेक्स 5.70 अंक की हल्की कमजोरी के साथ 85,712.37 पर बंद हुआ. इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखी गई. निफ्ट मिडकैप 100 इंडेक्स 448.65 अंक या 0.73 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,594.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 321.50 अंक या 1.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,507.75 पर था.

बीते हफ्ते निफ्टी आईटी 3.47 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे अधिक बढ़ने वाला इंडेक्स था. इसके अलावा, ऑटो, मेटल, प्राइवेट बैंक और सर्विसेज इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. दूसरी तरफ एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, इन्फ्रा, पीएसई और कंज्यूमर ड्यूरेब्स लाल निशान में बंद हुए. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share marketStock Market

Trending news

कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी