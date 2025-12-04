नए ग्रेच्युटी नियमों से आपकी सैलरी कैसे बदलेगी? अब आपकी हाथ में आने वाली रकम कितनी होगी?

New Labour Codes : देश में 21 नवंबर को 4 नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) के लागू हो जाने के बाद ग्रेच्युटी के नए नियमों की खूब चर्चा हो रही है. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड- वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया है. अगर आप भी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो जल्द ही आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है. इन बदलावों का सबसे बड़ा असर आपकी सैलरी स्लिप पर पड़ने वाला है.

सैलरी के लिए नया नियम?

सरकार के नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) उसकी कुल सैलरी (CTC) का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए चाहिए. आपको ये भी जानना बहुत जरुरी है अभी तक क्या होता था. बता दें, कंपनियां पीएफ (EPF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) की देनदारी बचाने के लिए बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थीं और बचा हुआ पैसा भत्तों के रूप में देती थीं. लेकिन अब कंपनियों का ये पुराना फ्रेम वर्क अब पूरी तरह बदलने जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

टेक होम सैलरी पर क्या होगा असर?

आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है, तो आपके EPF का 12% कंट्रीब्यूशन के कारण सैलरी पर असर डाल सकता है. लेकिन, जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है, वो ‘एक्सक्लूडेड एम्प्लोयी’ माने जाते हैं और वो मिनिमम 1,800 रुपये के कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुन सकते हैं.

कितनी मिलेगी ग्रेच्‍युटी?

ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. बता दें ,ये आपकी मंथली बेसिक सैलरी और नौकरी के साल पर निर्भर करता है. इसका फॉर्मूला इस प्रकार है

टोटल ग्रेच्युटी = (अंतिम बेसिक मंथली सैलरी ) x (15/26) x (वर्ष)

15 = हर साल के लिए 15 दिन की तनख्वाह

26 = महीने के औसत कार्य दिवस

मान लीजिये अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये रही होगी, इसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. तो ऐसे में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगेगा.

50,000 x (15/26) x 5 = 1,44,230 रुपये.