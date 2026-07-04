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FIFA World Cup 2026: मालामाल हो रही हैं महिला होस्ट्स, घर किराए पर देकर हो रही है करोड़ों की कमाई

अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के 16 मेजबान शहरों में लाखों फुटबॉल प्रशंसकों के पहुंचने से होम-रेंटल प्लेटफॉर्म Airbnb पर घरों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसका सबसे बड़ा फायदा महिला होस्ट्स को मिल रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:38 PM IST
FIFA World Cup 2026: मालामाल हो रही हैं महिला होस्ट्स, घर किराए पर देकर हो रही है करोड़ों की कमाई
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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