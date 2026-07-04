/FIFA World Cup 2026: मालामाल हो रही हैं महिला होस्ट्स, घर किराए पर देकर हो रही है करोड़ों की कमाई

FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ ही नहीं है, बल्कि ये हजारों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी साबित हो रहा है.
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के 16 मेजबान शहरों में लाखों फुटबॉल प्रशंसकों के पहुंचने से होम-रेंटल प्लेटफॉर्म Airbnb पर घरों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसका सबसे बड़ा फायदा महिला होस्ट्स को मिल रहा है.
फार्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों देशों में सक्रिय Airbnb होस्ट्स में 53% महिलाएं हैं. टूर्नामेंट के दौरान हुई कुल बुकिंग्स में 50.5% हिस्सेदारी भी महिलाओं की रही है. इससे साफ है कि वर्ल्ड कप के पर्यटन उछाल का सबसे अधिक लाभ महिला होस्ट्स उठा रही हैं. Airbnb की ओर से नए होस्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए 750 डॉलर (लगभग 64 हजार रुपये) के बोनस कार्यक्रम में भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही. इस योजना के तहत एलिजिबल शहरों में 31 जुलाई तक पहली बार मेहमानों की मेजबानी करने वाले नए होस्ट्स को बोनस दिया गया. इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नए होस्ट्स में लगभग 60% महिलाएं हैं.
अनुमान है कि वर्ल्ड कप के दौरान 16 मेजबान शहरों में Airbnb होस्ट्स की कुल कमाई 212 मिलियन डॉलर (करीब 1,800 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है. वहीं, एक औसत होस्ट को अपने घर को किराए पर देकर लगभग 3,000 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) की एडिशनल इनकम होने की उम्मीद है. अटलांटा की Airbnb होस्ट नादिया जियोरदानी का कहना है कि महिलाओं में मेहमानों की देखभाल करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और Airbnb ने उन्हें इसी गुण को आय का स्रोत बनाने का अवसर दिया है. उनके मुताबिक, आज महिलाएं पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर हैं और अपनी मेहमाननवाजी की क्षमता को आर्थिक रूप से भी भुना रही हैं.
रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बढ़ती महंगाई के बीच ये अतिरिक्त इनकम कई महिलाओं के लिए बड़ी राहत बन रही है. Focaldata के एक अध्ययन के अनुसार, हर तीन में से एक महिला खुद को पिछले एक साल की तुलना में आर्थिक रूप से कम सुरक्षित महसूस करती है, जबकि अधिकांश महिलाएं बढ़ती जीवन-यापन की लागत को लेकर चिंतित हैं. करीब 75% महिलाओं का मानना है कि अगर उन्हें होस्टिंग से अतिरिक्त 3,000 डॉलर की कमाई होती है, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा फर्क पड़ेगा.
महिला होस्ट्स इस एडिशनल इनकम का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए कर रही हैं. कुछ इसे अपनी यात्रा के लिए बचा रही हैं, तो कई महिलाएं अपने छोटे कारोबार में निवेश कर रही हैं. उनके लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक को अपने घर की दहलीज से कमाई के अवसर में बदलने का सुनहरा मौका बन गया है. Airbnb के ग्लोबल हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट जुआन डेविड बोरेरो ने कहा कि महिलाओं पर घरेलू खर्चों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में होस्टिंग उन्हें अपनी इनकम बढ़ाने और आर्थिक चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी ऑप्शन उपलब्ध करा रही है.