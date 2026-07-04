/FIFA World Cup 2026: मालामाल हो रही हैं महिला होस्ट्स, घर किराए पर देकर हो रही है करोड़ों की कमाई

फार्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों देशों में सक्रिय Airbnb होस्ट्स में 53% महिलाएं हैं. टूर्नामेंट के दौरान हुई कुल बुकिंग्स में 50.5% हिस्सेदारी भी महिलाओं की रही है. इससे साफ है कि वर्ल्ड कप के पर्यटन उछाल का सबसे अधिक लाभ महिला होस्ट्स उठा रही हैं. Airbnb की ओर से नए होस्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए 750 डॉलर (लगभग 64 हजार रुपये) के बोनस कार्यक्रम में भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही. इस योजना के तहत एलिजिबल शहरों में 31 जुलाई तक पहली बार मेहमानों की मेजबानी करने वाले नए होस्ट्स को बोनस दिया गया. इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नए होस्ट्स में लगभग 60% महिलाएं हैं.