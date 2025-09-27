Advertisement
सही निवेश से 10 साल में बचाएं ₹1 करोड़, ऐसे बनाइए रिटायरमेंट का प्लान

 रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है अपनी भविष्य की जरूरतों का आकलन करना. विशेषज्ञों का मानना है कि अनुशासन, नियमित निवेश और सही रणनीति से हर कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित और तनावमुक्त रिटायरमेंट पा सकता है.

Sep 27, 2025
सही निवेश से 10 साल में बचाएं ₹1 करोड़, ऐसे बनाइए रिटायरमेंट का प्लान

 Retirement Planning : अक्सर लोग नौकरी या बिजनेस में इतना व्यस्त रहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ये ज़िंदगी का वो दौर है, जब नियमित आय बंद हो जाती है और हमें अपनी बचत व निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है. अगर समय रहते योजना बनाई जाए तो आरामदायक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है. रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है अपनी भविष्य की जरूरतों का आकलन करना. विशेषज्ञों का मानना है कि अनुशासन, नियमित निवेश और सही रणनीति से हर कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित और तनावमुक्त रिटायरमेंट पा सकता है.

अगर आप 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आपके पास बहुत कम बचत है, तो यह आपके पोर्टफोलियो को बनाने या उसका पुनर्मूल्यांकन शुरू करने का एक अच्छा समय हो सकता है. रिटायरमेंट  वो समय होता है जब आप अपनी नौकरी से होने वाली आय को अलविदा कह देते हैं. इस दौरान, आपको रोजमर्रा के खर्चों और स्वास्थ्य सेवा के लिए एक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है.

म्यूचुअल फंड, NPS या PPF जैसे ऑप्शंस और मीडियम से लॉन्ग टर्म के निवेश के साथ, 1 करोड़ रुपये का कार्पस बनाना मुश्किल नहीं है.

यह भी पढ़ें : EPFO New Rule: 58 साल का इंतजार खत्म, सालभर में PF से निकाल सकेंगे पूरा पैसा!

सोने में निवेश

2025 में, दुनिया भर में व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के बीच गोल्ड ने निवेशकों को लगभग 50% का ठोस रिटर्न देकर पुरस्कृत किया है. लेकिन इस साल इसकी प्रभावशाली तेजी दर्शाती है कि ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए किसी के पोर्टफोलियो में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हो सकता है.

  • टारगेट: 40 लाख रुपये
  • मासिक निवेश: 20,000 रुपये 
  • निवेश अवधि: 10 वर्ष
  • अपेक्षित रिटर्न रेट: 10%
  • निवेशित राशि: 24,00,000 रुपये
  • अनुमानित रिटर्न: 17,31,040 रुपये
  • कुल वैल्यू: 41,31,040 रुपये

म्यूचुअल फंड निवेश

  • SIP राशि: ₹25,000
  • निवेश अवधि: 10 वर्ष
  • अपेक्षित रिटर्न: 12%
  • निवेशित राशि: ₹30,00,000
  • अनुमानित रिटर्न: ₹28,08,476
  • कुल वैल्यू: ₹58,08,476

 

 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

retirement planning

