'थैंक्यू! आपके स्टाफ ऐसे व्यवहार करते हैं', फ्लाइट में लगेज टूटने पर भारतीय खिलाड़ी ने कंपनी की लगाई क्लास

Air India Service: भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने एयर इंडिया में सफर के दौरान हुए हालिया अनुभव पर एयरलाइन कंपनी की क्लास लगाई है. दरअसल, आज दोपहर कनाडा से भारत लौटते समय जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचीं तो उनका लगेज टूटा हुआ मिला.

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "इस अद्भूत आश्चर्य के लिए एयर इंडिया को धन्यवाद. आपके कर्मचारी हमारे बैगों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं. आज दोपहर कनाडा से भारत लौटते समय दिल्ली उतरने के बाद मुझे अपना बैग टूटा हुआ मिला."

रानी रामपाल के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एयर इंडिया ने इस असुविधा के लिए माफी मांगी है. एयर इंडिया ने लिखा है, "आपको हुई इस असुविधा के लिए खेद है. कृपया आप हमें अपने टिकट की डिटेल्स, बैग टैग नंबर और कंप्लेन नंबर शेयर करें."

Thank you Air India for this wonderful surprise. This is how your staff treat our bags. On my way back from Canada to India this afternoon after landing in Delhi I found my bag broken.@airindia pic.twitter.com/xoBHBs0xBG

— Rani Rampal (@imranirampal) October 5, 2024