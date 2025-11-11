Advertisement
HR की बड़ी गलती! टर्मिनेशन नोटिस CEO तक पहुंचा, फिर जो हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे

 रेडिट यूजर ने बताया कि CEO समेत 300 कर्मचारियों को एक ईमेल मिला जिसकी शुरुआत इस संदेश से हुई कि आपका आखिरी वर्किंग डे तुरंत प्रभाव से लागू होगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:32 PM IST
Termination Notice :  कॉर्पोरेट वर्कप्लेस पर एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां पर एक कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने CEO समेत 300 कर्मचारियों को गलती से बर्खास्तगी का नोटिस भेज (termination notices ) दिया, जिससे हड़कंप मच गया. लेकिन बाद में कंपनी के IT डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है और सभी की नौकरी सुरक्षित है. ये घटना तब सामने आई जब एक रेडिट यूजर ने इस घटना के बारे में 'HR ने गलती से CEO समेत सभी को बर्खास्तगी का नोटिस भेज दिया' शीर्षक से पोस्ट किया.

ऑफबोर्डिंग ऑटोमेशन टूल टेस्ट

रेडिट यूजर ने लिखा, 'हमारी HR टीम एक नए ऑफबोर्डिंग ऑटोमेशन टूल का टेस्ट कर रही थी जो टेम्प्लेटेड एग्ज़िट ईमेल भेजता है. कोई व्यक्ति टेस्ट मोड से लाइव मोड पर स्विच करना भूल गया. रेडिट यूजर ने बताया कि CEO समेत 300 कर्मचारियों को एक ईमेल मिला जिसकी शुरुआत इस संदेश से हुई कि आपका आखिरी वर्किंग डे तुरंत प्रभाव से लागू होगा. 

यूजर ने आगे लिखा, 'यह सब अचानक हुआ. एक मैनेजर ने जवाब दिया, 'क्या मुझे सामान समेटना शुरू कर देना चाहिए?' IT डिपार्टमेंट को बड़े अक्षरों में एक संदेश पोस्ट करना पड़ा, जिसमें लिखा था, 'किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है कृपया अपने बैज वापस न करें.'

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और कई यूजर्स ने कहा कि कंपनी भविष्य में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है. एक यूजर ने टिप्पणी की, 'मुझे लगता है कि अगर उन्हें इस प्रोसेस को स्वचालित करना पड़ा, तो वे जल्द ही कई लोगों को नौकरी से निकालने की योजना बना रहे हैं। मुझे ज्यादा सुरक्षा महसूस नहीं होगी.' एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, 'ठीक है, लेकिन वे सभी को नौकरी से निकालने का टेस्ट क्यों कर रहे थे? लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें जल्द ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, इसलिए ये टेस्ट किए जा रहे हैं.'

एक यूजर ने लिखा कि क्या होगा अगर किसी को उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाए? यह वाकई बहुत अजीब होगा.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

termination notice

