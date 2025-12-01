RBI MPC: अगले कुछ साल के ल‍िए महंगाई दर के टारगेट लेवल से कम बने रहने का अनुमान है. इस बीच एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से सोमवार को कहा गया कि आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की जाएगी. आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का रेपो रेट को लेकर फैसला 5 दिसंबर को आएगा. आरबीआई (RBI) की तरफ से यद‍ि रेपो रेट में कमी की जाती है तो इसका असर होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर देखने को म‍िलेगा. रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रोथ रेट अभी तक मजबूत बनी हुई है, जिसे सरकारी खर्च और जीएसटी-कट लेड रिटेल खर्च से बढ़ावा मिल रहा है.

मार्च 2026 की तिमाही में आएगी नरमी!

इसके अलावा, नवंबर महीने में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.6 से इशारा मिलता है कि जीएसटी के कारण ग्रोथ अपने पीक पर पहुंच गई है क्योंकि कुल मिलाकर नए ऑर्डर कम आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 'अभी ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, लेकिन मार्च 2026 की तिमाही में इसमें नरमी आ सकती है. हमें उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आगामी दिसंबर पॉल‍िसी मीट‍िंग में पॉलिसी रेट को कम करेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

जीडीपी ग्रोथ रेट सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत

रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा व‍ित्‍तीय वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत रही, जो कि जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत और हमारे 7.5 प्रतिशत के अनुमान से अधिक रही. वहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत और नॉमिनल जीडीपी 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी. जीडीपी में ग्रोथ की गति तेज रही, जिसके बहुत से कारण रहे. इनमें से एक अहम कारक 22 सितंबर को लागू की गई जीएसटी दरों में कटौती रही, जिसे लेकर 15 अगस्त को घोषणा की गई थी.

एचएसबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 'हमारा मानना है कि कंज्यूमर डिमांड में ग्रोथ की उम्मीद से प्रोडक्‍शन में ग्रोथ देखी गई. हमारे हालिया र‍िसर्च से साफ होता है क‍ि कम आदमनी वाले राज्य अब ग्रोथ की राह पर आ गए हैं, यहां तक कि वे उच्च आय वाले राज्यों से भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं.' रिपोर्ट में कहा गया कि देश के निर्यात पर 50 प्रतिशत के अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद भी भारत की विकास दर तेज गति से बढ़ती रही. (IANS)