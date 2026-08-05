/जुलाई में सर्विस सेक्टर की चाल पड़ी धीमी, 53 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा HSBC इंडिया सर्विसेज PMI

HSBC India’s services PMI : देश के सर्विस सेक्टर की विकास रफ्तार जुलाई 2026 में धीमी पड़ गई है. HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, कारोबारी गतिविधियों की ग्रोथ करीब साढ़े चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. इसकी बड़ी वजह घरेलू और विदेशी बाजारों से नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार में कमी, कमजोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा रही.
HSBC की भारत की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, कई महीनों के मजबूत प्रदर्शन के बाद जुलाई में घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में नए कारोबार की रफ्तार कमजोर पड़ी. नए ऑर्डर में ग्रोथ फरवरी 2022 के बाद सबसे कम दर्ज की गई. कंपनियों का कहना है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा, मांग में कमी, बाजार की कमजोर स्थिति और ऑर्डर टलने जैसी वजहों से कारोबार प्रभावित हुआ.
रोजगार के मोर्चे पर जुलाई में कुछ सुधार देखने को मिला. जून में छह महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनियों ने सीमित स्तर पर नई नियुक्तियां कीं. सर्वेक्षण में शामिल केवल 6 प्रतिशत कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात कही, जबकि 92 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि उनके स्टाफ में कोई बदलाव नहीं हुआ.
सर्वे के मुताबिक, ईंधन, श्रम, कच्चे माल, तकनीक और परिवहन से जुड़ी लागत बढ़ने के कारण सर्विस सेक्टर पर लागत का दबाव बना रहा है. हालांकि, कंपनियों ने बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी कर अपने लाभ मार्जिन को बेहतर बनाए रखने की कोशिश की. निर्यात के मोर्चे पर स्थिति अपेक्षाकृत सकारात्मक रही. कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ब्रिटेन और अमेरिका से नए कारोबार मिलने की जानकारी दी.
इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने और बाजार में मांग सुधरने की उम्मीद से कारोबारी भरोसा कायम रहा. हालांकि, कारोबारी विश्वास जुलाई में सात महीने के निचले स्तर पर आ गया. वहीं, एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स भी जून के 57.1 से घटकर जुलाई में 54.3 पर आ गया. ये मार्च 2022 के बाद सबसे धीमी विस्तार दर को दर्शाता है.