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जुलाई में सर्विस सेक्टर की चाल पड़ी धीमी, 53 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा HSBC इंडिया सर्विसेज PMI

मौसम संबंधी प्रभावों को समायोजित करने के बाद सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जून के 57.4 से घटकर जुलाई में 53.3 पर आ गया है. हालांकि, ये आंकड़ा अभी भी 50 के स्तर से ऊपर है. ये इस बात का संकेत है कि सर्विस सेक्टर में विस्तार जारी है, लेकिन इसकी गति पहले के मुकाबले काफी धीमी हो गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:19 PM IST
जुलाई में सर्विस सेक्टर की चाल पड़ी धीमी, 53 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा HSBC इंडिया सर्विसेज PMI
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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