जियोपॉलिटिकल संकट...क्या 2026 में सोना $5,000 तक पहुंचेगा? HSBC का चौंकाने वाला खुलासा

 HSBC रिसर्च के मुताबिक, जियोपॉलिटिकल जोखिमों, बढ़ते वित्तीय दबावों और लगातार संस्थागत डिमांड के कारण 2026 की पहली छमाही में बुलियन की कीमतें $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:02 PM IST
HSBC Research on Gold :  भारत में सोना केवल गहना नहीं है. बल्कि निवेश का जरिया भी है. ये लोगों के लिए स्टेटस सिंबल है. सोने की जबरदस्त तेजी अभी खत्म नहीं हुई है. HSBC रिसर्च के मुताबिक, जियोपॉलिटिकल जोखिमों, बढ़ते वित्तीय दबावों और लगातार संस्थागत डिमांड के कारण 2026 की पहली छमाही में बुलियन की कीमतें $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं. गोल्ड ने 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर किया है. 29 दिसंबर को $4,548/औंस पर पहुंच गयी थी. HSBC को उम्मीद है कि ये स्पीड 2026 की शुरुआत में भी जारी रहेगी.

सोने की डिमांड अभी भी हावी है

HSBC का कहना है कि गोल्ड में ये रैली फ्लो और रिस्क-ऑफ पोजीशनिंग से प्रेरित है. कमजोर अमेरिकी डॉलर, नीतिगत अनिश्चितता और बढ़ता वित्तीय घाटा- खासकर अमेरिका में निवेशकों को गोल्ड में सिक्योरिटी खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. इसमें  इंस्टीट्यूशनल डिमांड एक प्रमुख ड्राइवर रही है. रियल-मनी निवेशकों और मोमेंटम-संचालित फंडों द्वारा ETF,  OTC बाजारों और वायदा में भारी खरीदारी ने अब तक कमजोर फिजिकल मांग की भरपाई कर दी है. हालांकि, HSBC ने चेतावनी है कि कीमतों में तेज गिरावट की स्थिति बन सकती है. बैंक का कहना है 'ट्रेडिंग में ज्यादा अस्थिरता और व्यापक रेंज होने की संभावना है.' 

ये भी पढ़ें : भारत-अमेर‍िका के बीच क्‍यों नहीं हो पाई ट्रेड डील? ट्रंप के इस मंत्री का बड़ा खुलासा

जियोपॉलिटिकल संकट, केंद्रीय बैंक और व्यापार

जियोपॉलिटिकल जोखिम सोने की ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ बना हुआ है. यूक्रेन में चल रहा संघर्ष, मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव गोल्ड को समर्थन देना जारी रखे हुए हैं. कोई भी ग्रोथ और तेजी ला सकती है. जबकि  जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी से कीमतें तेजी से कम हो सकती हैं. उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक 2026 में डॉलर से डायवर्सिफिकेशन और  जियोपॉलिटिकल विचारों से प्रेरित होकर खरीदार बने रहेंगे. हालांकि, HSBC का मानना ​​है कि खरीदारी 2022 और 2024 के बीच देखे गए हाई लेवल से कम हो सकती है.

ऑपरेशनल चुनौतियों के बावजूद बढ़ेगा उत्पादन 

HSBC को उम्मीद है कि ऑपरेशनल चुनौतियों के बावजूद 2026-27 में खदानों से उत्पादन बढ़ेगा, जबकि रीसाइक्लिंग में भी तेजी आने की संभावना है. साथ ही, ज्वेलरी, सिक्के और छोटी बार की मांग में तेजी से कमी आई है. खासकर भारत और चीन जैसे कीमत के प्रति संवेदनशील बाजारों में. अब तक, इन फिजिकल दिक्कतों के बावजूद रैली जारी रही है. लेकिन HSBC चेतावनी देता है कि अगर 2026 के आखिर में निवेशकों की डिमांड धीमी होती है, तो फिजिकल सप्लाई कीमतों पर दबाव डाल सकती है.

ये भी पढ़ें : रेलवे का शानदार ऑफर, 14 से ट‍िकट पर म‍िलेगी छूट; क‍ितना होगा फायदा? खुशी से झूमेंगे

एक सुनहरा मौका, लेकिन एकतरफा दांव नहीं 

जैसे ही US फेडरल रिजर्व का रेट-कटिंग चक्र खत्म होगा, फिजिकल मांग कम रहेगी और सप्लाई बढ़ेगी. तो 2026 के दूसरे छमाही में रैली धीमी पड़ सकती है. HSBC का कहना है कि हाल के निवेश का एक बड़ा हिस्सा FOMO (कुछ छूट जाने का डर) से प्रेरित लगता है. इससे सोना तेजी  से उलटफेर के प्रति कमजोर हो जाता है. फिर भी, बैंक को किसी बड़े पतन की उम्मीद नहीं है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

HSBC Research

