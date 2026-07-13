/Gold Rate: अमेरिका के ऐलान से सोने में सूनामी, आज फिर क्रैश हुआ गोल्ड, कहां पहुंची 10 ग्राम सोने की कीमत

Gold Rate: जो सोना साल 2025 में खूब चमका. जिसने 29 जनवरी 2026 को महंगाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. जो सोना अक्सर वैश्विक तनाव के बीच महंगा होने लगता था, अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान वो उल्टी चाल चल रहा है. फरवरी के बाद से ही सोने की कीमत में गिरावट शुरू हो गई. सोना करीब 33000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 1.66 लाख रुपये तक सस्ती हो गई.
युद्ध में सीजफायर का ऐलान हुआ, तो सोने ने चमकना शुरू ही किया था कि फिर से खाड़ी युद्ध भड़क गया. सोने की कीमत में फिर से बड़ी गिरावट देखी जा रही है. 13 जुलाई को भी सोना भयंकर सस्ता हुआ है. वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार में सोने-चांदी दोनों के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है.
इंटरनेशनल मार्केट में आज सोने के दाम में 1.21 फीसदी की गिरावट आई है. स्पॉट गोल्ड 49.50 डॉलर तक गिरकर 4,072.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई 5,595.51 डॉलर प्रति औंस से भयंकर सस्ता हो चुका है. सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की नहीं घरेल ू बाजार में भी सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज फिर से सोने के दाम गिरे है. वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक कीमत कुछ इस तरह से हैं....
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,42,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत आज 1,31,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
18 कैरेट वाला सोना आज 1,07,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है.
क्यों सस्ता हो रहा है सोना ?
सोने-चांदी की कीमत में जारी इस गिरावट के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ा असर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है. अमेरिका-ईरान के बीच बढ़े तनाव, ईरान की ओर से होर्मुज को फिर से बंद किए जाने का फैसला और कच्चे तेल की वजह से बढ़ रही महंगाई सोने पर दवाब बढ़ा रहा है. बढ़ती महंगाई की वजह से फेडरल रिर्जव की ओर से ब्याज दरों में सख्ती की उम्मीद है. जिससे डॉलर और मजबूत होगा और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड मजबूत होंगे. इसके मजबूत होने से सोने की कीमतों पर और दवाब बढ़ सकता है.