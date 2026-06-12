Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों लागू किया गया 60 दिन का सीजफायर बेअसर रहा. मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिन में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है. लेकिन इस बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौते को लेकर लगभग सहमति बन गई है. इस वीकेंड दोनों देशों के बीच बनी सहमति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के दावों को केवल कयासबाजी बताया. ट्रंप के इस बयान के बाद ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में जरूर राहत मिली है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का रेट घटकर 90 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे पहुंच गया.
इससे पहले ओपेक प्लस (OPEC+) देशों ने भी तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय किया था. इससे भी क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए हैं. जब से इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, उसके बाद से ही क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम गिरकर 89.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. WTI क्रूड के दाम भी टूट गए और ये टूटकर 86.75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. ट्रंप की बात सही निकली और यदि अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन गई तो आने वाले दिनों में क्रूड के रेट और नीचे आ सकते हैं.
इजरायल और ईरान के बीच पिछले दिनों तनाव बढ़ा तो इसका सीधा असर इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत पर देखा गया. इजरायली हमले से ठीक पहले क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर रिकॉर्ड 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. पिछले दिनों दोनों पक्षों के बीच सीजफायर लागू होने के बाद दाम में गिरावट आई थी. क्रूड के दाम में तेजी आई तो इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया.
घरेलू बाजार में पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल 7 रुपये प्रति लीटर से भी महंगा हो गया. शुरुआती दो महीने तक तेल कंपनियों की तरफ से क्रूड की महंगाई का बोझ आम जनता पर नहीं डाला गया था. लेकिन लगातार बढ़ते घाटे (अंडर-रिकवरी) के कारण आखिरकार कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया. कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच महज 10 दिन में चार बार तेल के दाम बढ़ाए. इस इजाफे से यह 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये