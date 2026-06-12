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ट्रंप ने क‍िया ईरान के साथ समझौते का दावा, क्रूड ऑयल के रेट हो गए धड़ाम; क्‍या होर्मुज खुलेगा?

Petrol Diesel Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव के बीच जब भी ट्रंप का बयान आता है तो इसका असर क्रूड के दाम पर देखा जाता है. अब उन्‍होंने एक बार फ‍िर से सहमत‍ि को लेकर बयान द‍िया है तो कच्‍चे तेल की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:02 AM IST
ट्रंप ने क‍िया ईरान के साथ समझौते का दावा, क्रूड ऑयल के रेट हो गए धड़ाम; क्‍या होर्मुज खुलेगा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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