Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों लागू क‍िया गया 60 द‍िन का सीजफायर बेअसर रहा. म‍िड‍िल ईस्‍ट में प‍िछले कुछ द‍िन में तनाव एक बार फ‍िर से बढ़ गया है. लेक‍िन इस बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर बड़ा दावा क‍िया है. ट्रंप ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा क‍ि ईरान के साथ समझौते को लेकर लगभग सहमति बन गई है. इस वीकेंड दोनों देशों के बीच बनी सहमत‍ि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के दावों को केवल कयासबाजी बताया. ट्रंप के इस बयान के बाद ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में जरूर राहत म‍िली है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का रेट घटकर 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल से भी नीचे पहुंच गया.