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ट्रंप के ऐलान से कच्चा तेल धड़ाम, रूस से भी आई खुशखबरी, फिर क्यों 5 दिन में दूसरी बार भारत में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ?

Petrol Diesel Price Hike:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर ऐसा ऐलान किया कि एक झटके में कच्चे तेल की कीमतों में 2.52 फीसदी से अधिक की गिरावट आ गई. वहीं रूसी तेल पर भी भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है. इन सबके बीच भारत में 5 दिनों मेंदूसरी बार फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं।  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 19, 2026, 07:40 AM IST
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ट्रंप के ऐलान से कच्चा तेल धड़ाम, रूस से भी आई खुशखबरी, फिर क्यों 5 दिन में दूसरी बार भारत में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ?

Crude Oil Price: हफ्तेभर के अंदर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है. पहले पेट्रोल-डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ , आज फिर से सुबह-सुबह महंगाई का झटका लगा है. 19 मई को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है. एक हफ्ते में भारत के पेट्रोल के दाम में 3.87 रुपये और डीजल के दाम में 3.91 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है. जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो वहीं भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.  

ट्रंप के ऐलान से आज सस्ता हुआ कच्चा तेल 

वैश्किव बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. कच्चा तेल के दाम में 2.5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है.  ब्रेंट क्रूडल ऑयल के दाम में -2.52 डॉलर की बड़ी गिरावट आई और तेल 109.56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं WTI ऑयल  102 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.  

ट्रंप के ऐलान से सस्ता हुआ तेल  

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध पर राहत का ऐलान किया है, ट्रंप के ईरान पर हमला टालने की घोषणा की है.  ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद वो हमले का फैसला टाल रहे हैं. क्रूड की कीमतों में आई गिरावट भारत सहित दुनिया के लिए बडी राहत की खबर है. ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के तीन सबसे शक्तिशाली  देशों के व्यक्तिगत अनुरोध पर उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले रोकने के निर्देश दिए हैं.

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रूसी तेल पर भी भारत को मिली राहत

 अमेरिका से रूसी तेल के आयात पर बड़ी छूट का ऐलान किया है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी समुद्री तेल पर लागू प्रतिबंधों पर छूट को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है . अमेरिका से रूसी तेलों पर जारी प्रतिबंधों में फिर से 30 दिनों की छूट और बढ़ा दी है. अमेरिका ने वैश्किव तेल संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से वैश्विक ऑयल सप्लाई को बनाए रखने के लिए रूसी तेल से प्रतिबंधों को अस्थाई तौर पर हटाया था. इस छूट की डेडलाइन खत्म होने के बाद उसे एक बार फिर से 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. भारत के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वो रूसी तेल का बड़ा आयातक देश है.  इस फैसले के बाद भारत रूसी तेल की खरीद को जारी रख सकेगा.  

5 दिन में दूसरी बार क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ?

मिडिल ईस्ट  में जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति में अब भी तनाव की वजह से भारत में तेल के दाम दूसरी बार बढ़े हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है. कंपनियों का घाटा बढ़कर रोजाना 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. सरकार के एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती की, लेकिन ये राहत भी तेल कंपनियों के बैलेंसशीट को संभाल नहीं पा रही थी.  पहले 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे कंपनियों का घाटा 1000 करोड़ रुपये से घटकर 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर पहुंच गया.  क्रिसल के डेटा के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में कटौती और पेट्रोल-डीजल के दाम में ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर घाटा कम होकर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. युद्ध शुरू होने के बाद से तेल कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना तेल कंपनियों की मजबूरी है.  बाजार जानकारों की माने अगर युद्ध पर स्थिति नहीं बदली तो आने वाले दिनों में तेल के दाम में और तेजी देखने को मिल सकती है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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